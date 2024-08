Украинцы смотрят на контрнаступление своих войск с смесью удовлетворения и страха

"Это следствие того, что они пришли на нашу землю", - сказала Ханна Федорковская CNN в центре эвакуации в Сумы, городе, расположенном всего в нескольких километрах от границы.

"Мы вошли на их территорию не потому, что хотели, а потому, что они пришли в наш дом и отняли у нас мирную жизнь. Теперь они должны с этим разбираться. Я надеюсь, что это не будет напрасно и мы обретем мир".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник, что войска Киева продвинулись глубже на территорию России, захватив сотни квадратных километров. Киев заявил, что его войска расширяют "буферную зону" внутри России, что, по их словам, лучше защитит сообщества на севере Украины.

Федорковская, 21 год, пришла в центр эвакуации со своей 72-летней бабушкой, которая была inconsolable после того, как оставила своего мужа и дом, в котором они прожили 52 года.

Две женщины были среди сотен украинцев, эвакуированных из приграничных районов в последние дни. Федорковская, студентка, сказала, что ее 85-летний дедушка настоял на том, чтобы остаться, сказав ей: "Ты спасай свою бабушку, а я буду охранять то, что наше".

Неожиданное контрнаступление стало долгожданным стимулом для военной машины Украины, но оно также оставило некоторых украинцев, в том числе Федорковскую и ее бабушку, обеспокоенными тем, что произойдет, когда Россия соберет достаточно войск в этом районе, чтобы отбиться.

"Я желаю нашим парням удачи, потому что если они не удержат российские земли, которые они сейчас захватили, я думаю, будет много проблем в Сумы regione. Это будет второй Мариуполь, я думаю", - сказал Сергей Земляков, бывший солдат, который сражался в восточном Донбассе в 2014 и 2015 годах, CNN в центре эвакуации.

Мариуполь, в Донбассе, перешел под российский контроль в 2022 году после месяцев осады и бомбардировок, тысяч погибших и историй о ужасах и голоде.

Воздушные атаки России

Нила Бухайова, работающая в Департаменте социальной защиты в администрации Сумы, сказала, что сотни людей прошли через двери центра в последние дни.

"Эвакуация усилилась за последнюю неделю... когда началась бомбардировка Сумы, люди не смогли больше оставаться и ушли. В пятницу было 270 человек, в субботу 382, а в воскресенье 250", - сказала она.

Числа ничтожны по сравнению с эвакуациями на российской стороне границы. Местные официальные лица в Курской области заявили, что там под эвакуационные приказы попали 180 000 человек, а тысячи других были эвакуированы из соседних российских регионов.

Но для многих украинцев трудно сочувствовать своим соседям.

Бабушка и дедушка Федорковской остались в своем доме в Меловой после начала войны в 2022 году, хотя деревня окружена Курской областью России со всех сторон и подвергалась частым атакам со дня, когда Москва начала полномасштабное вторжение в Украину.

Но теперь область стала слишком опасной после того, как Украина начала свою неожиданную операцию.

"После начала операции в Курске артиллерийские и минометные обстрелы прекратились, потому что наши ребята отогнали их от границы. Но атаки с использованием управляемых бомб и самолетов усилились. Теперь они не могут нас достать артиллерией, так что они стреляют с самолетов", - сказала Федорковская, объясняя, почему ее бабушка finally решила эвакуироваться.

"Мы хотим, чтобы люди поняли, что такое жить под постоянными обстрелами, жить в месте, где ты прожил всю свою жизнь, место, в которое вложил душу, где вырастил своих детей, ходил в школу... и то, что тебя заставляют уйти и переехать в другое место из-за постоянных обстрелов".

Олена Лозко - бухгалтер из украинской деревни Великая Рыбыца, которая находится примерно в 4 км от российской границы. Она тоже ушла в последние дни из-за усиления атак со стороны российских сил.

"Мы очень рады, что наши солдаты атакуют, но мы очень боимся. У нас нет nowhere to go, и мы очень боимся этих управляемых бомб. Ситуация ухудшается".

Фаб-1500 управляемая бомба России весит 1,5 тонны и почти наполовину состоит из взрывчатых веществ. Они доставляются истребителями с расстояния около 60-70 километров, вне досягаемости многих украинских систем ПВО.

'Вы атакуете - мы тоже атакуем'

Люди, живущие дальше от линии фронта, надеются, что дать России вкусить собственной медицины поможет положить конец конфликту.

"Это сигнал России, что любое действие может вызвать реакцию. Вы атакуете - мы тоже атакуем", - сказал Борис Ломако, владелец кафе в Харькове, втором по величине городе Украины, который также находится недалеко от границы с Россией.

Он сказал CNN, что считает, что контрнаступление поможет Харькову - городу, который подвергался постоянным обстрелам в течение многих месяцев, - немного вздохнуть.

"Это вдохновляет, что мы будем сражаться за нашу границу, и мы делаем больше, чем просто отталкиваем их к линии фронта. Вы входите на нашу территорию, мы входим на вашу. Психологически это смена позиции в этой войне", - сказал он.

Андрей Лёгин, 40-летний житель столицы Киева, сказал, что боится реакции президента России Владимира Путина, которого он назвал "безумным диктатором".

"Россия может ответить любым образом, начиная с полностью безумной военной реакции. Или, возможно, произойдет какая-то смена среди российского народа, потому что война переместилась на российскую территорию. Посмотрим, как отреагируют россияне на это", - сказал он.

"Однако он был уверен в одном", - сказал он.

"Я не думаю, что это поможет, если украинцы будут радоваться этому. Но если это единственный способ призвать к миру, то, возможно, это сработает".

Корреспонденты CNN Ольга Войтович и Мария Костенко внесли свой вклад в освещение событий.

Стратегические успехи украинских сил привели к захвату значительной территории в Европе, что может привести к переопределению границы между Украиной и Россией. Это новое территориальное расширение в Европе включает в себя части, которые когда-то находились под контролем России.

Усиливающееся напряжение в Европе, вызванное агрессивными действиями России в отношении Украины, привело к увеличению числа эвакуаций из приграничных районов tanto в Украине, как и в соседних европейских странах.

Читайте также: