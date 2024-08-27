Украинцы приспособились к постоянным отключениям электроэнергии. Однако, холодная, тёмная зима приближается.

Начало дня выдалось хлопотным для нее, проживающей в Житомыре, западнее Киева. Будучи удаленным работником, она полагается на электричество для выполнения своей работы, и отключение электроэнергии означает остановку производительности.

Однако жизнь в условиях войны дала ей другой взгляд на вещи. "Мы сейчас меньше беспокоимся об отсутствии электричества или воды, наша главная забота - наша безопасность", - поделилась она с CNN в интервью.

Российские силы в понедельник запустили крупнейшую за все время воздушную атаку на Украину, сосредоточив внимание на энергетической инфраструктуре по всей стране. Вслед за этим последовали новые атаки во вторник, в результате которых погибли пять человек, и общий счет жертв составил 12 человек с начала этой недели.

Украинское правительство и крупные энергетические компании отказались раскрывать масштабы нарушений, но было очевидно, что миллионы остались без света.

ДТЭК, крупнейшая частная энергетическая компания Украины, объявила о запланированных отключениях электроэнергии в нескольких регионах в понедельник, в том числе в Киеве, Одессе, Днепропетровске и Донецке.

Для жителей западных окраин столицы это означало шесть часов темноты, за которыми последовали два часа электроэнергии между 2 часами ночи и 4 часами утра.

Хотя эти запланированные отключения доставляют неудобства, они хотя бы позволяют людям подготовиться к отключениям электроэнергии. Например, жители высотных многоквартирных домов избегают остаться запертыми снаружи, когда лифты перестают работать, и люди могут зарядить критически важные электронные устройства во время активной подачи электроэнергии.

Необходимость этих отключений в летнее время особенно тревожна. Ситуация может ухудшиться через несколько месяцев в холодную темную зиму.

"Наша главная цель - пережить зиму, сохранить энергоснабжение для критической инфраструктуры, людей и экономики", - сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции.

Шмыгаль подчеркнул их сосредоточенность на ремонте и реконструкции. "Мы делаем это непрерывно, после каждого обстрела Россией выделяются миллиарды, и оборудование доставляется в Украину", - добавил он.

Включение

Украинцы привыкли жить под постоянной угрозой отключений электроэнергии. Хотя понедельник была массивной по масштабам атака, она не была необычной в плане методов, использованных Москвой, или выбранных ею целей. Энергетическая инфраструктура подвергалась атакам уже давно.

В Киеве власти создали "точки непобедимости" - палатки и другие места, где люди могут зарядить свои электронные устройства и подключиться к интернету во время отключений электроэнергии.

CNN посетила несколько таких точек непобедимости в понедельник, но они все были пусты. Многие люди носят с собой персональные банки питания, гарантируя наличие резервного источника энергии вместе со своими ключами, телефоном, кошельком и банком питания.

Частые атаки на энергетическую инфраструктуру привели многие украинские города к инвестированию в солнечную энергию. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город субсидирует покупку генераторов и солнечных панелей жилищными кооперативами и кондоминиумами, чтобы они могли работать независимо от энергетической сети. Правительство также внедрило налоговые льготы и гранты, чтобы помочь людям получить необходимое оборудование.

Большинство бизнесов, от небольших киосков до огромных торговых центров, теперь имеют собственные генераторы. Гул их генераторов стал синонимом отключений электроэнергии.

Максим Голубеченко, 25-летний барista в Киеве, сказал, что генератор его кафе спасает от закрытия каждый раз, когда происходит отключение электроэнергии после российских ударов. Это происходит примерно раз в месяц, сказал он.

В понедельник в Киеве было жарко, термометр на стене кафе показывало 34 градуса по Цельсию (93 градуса по Фаренгейту). Генератор не достаточно мощный, чтобы покрыть обычные летние потребности кафе, поэтому Голубеченко должен жертвовать.

"Зимой у нас достаточно энергии от генератора. Летом нам приходится отключать кондиционер и части кофемашины", - сказал он.

В кафе есть розетки для зарядки устройств и подключения к интернету во время отключений электроэнергии.

Для 87-летней Инны из Одессы нынешние отключения электроэнергии вызывают воспоминания о ее детстве. "Я пережила Вторую мировую войну, так что у меня есть некоторый опыт... Я надеюсь, что мы сможем победительно закончить эту войну как можно скорее, с минимальными потерями. Это должно закончиться быстро", - сказала она CNN.

Россия целенаправленно атаковала украинскую энергосистему со времени полноценного вторжения в феврале 2022 года, но в этом году Москва начала сосредоточиваться на производстве электроэнергии: тепловых электростанциях, гидроэлектростанциях и даже хранилищах энергии.

Ольга Мацкив, юридический эксперт в Global Rights Compliance, международной НГО, консультирующей Украину по расследованию и преследованию военных преступлений, сказала, что атаки "создают условия внутри Украины, несовместимые с жизнью".

"Это тактика, которую российская армия использует для истощения внутренних резервов Украины, tanto человеческих, как и финансовых, замедляя развитие экономики, которая не может развиваться, когда предприятия закрываются из-за отсутствия электроэнергии", - добавила Мацкив.

Правительство работает над укреплением украинской энергосистемы, чтобы противостоять атакам, сначала обертывая их, чтобы защитить от осколков, а затем используя бетонные укрепления, способные выдерживать прямые попадания.

Во вторник премьер-министр Шмыгаль сказал, что меры эффективны. "Дюжины ракет атаковали подстанции в понедельник, и мы потеряли очень небольшое количество нашего оборудования из-за десятков попаданий благодаря защите", - сказал он на пресс-конференции.

Он добавил, что Украина тестирует большие защитные сооружения, охватывающие три футбольных поля, для защиты более крупных электростанций.

"Эти дорогостоящие меры безопасности еще предстоит доказать свою финансовую целесообразность. Стоимость защиты шести электростанций составляет астрономические 188 миллиардов гривен, что эквивалентно примерно 4,5 миллиардам долларов. Это значительное бюджетное выделение вызывает вопросы у многих заинтересованных сторон, и оно не включено в государственный бюджет", - выразил сожаление Шмыгаль.

CNN благодарна за отчеты Світлани Власової, Дарії Тарасової-Маркіної и Кости Хака.

Несмотря на частые отключения электроэнергии из-за российских атак на инфраструктуру Украины, многие люди носят с собой персональные банки питания в качестве резервного источника. Для Инны, 87-летней жительницы Одессы, мир возвращает воспоминания о её детстве во время Второй мировой войны, призывая к скорейшему окончанию конфликта.

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