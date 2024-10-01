Украинское сопротивление российской военной обороне

В районе Курска, примыкающем к России, украинские силы якобы оказали сильное сопротивление российскому наступлению, сообщают разные источники. Инцидент произошел в районе села Плехово в выходные дни, сообщает проукраинский сайт Militarnyi. 128-я территориальная бригада обороны Украины заняла незащищенные позиции и была готова к атаке российских войск.

Как сообщает Forbes, есть два оборонительных сооружения, построенные российскими инженерами за пределами Плехово: танкоопа с линией так называемых "зубьев дракона" и комплекс траншей для защиты пехоты. Эти сооружения изначально были предназначены для предотвращения продвижения украинцев в регионе. Плехово находится примерно в 2 километрах от границы.

По данным Militarnyi, российская танковая колонна отступила на 3 километра под огнем украинской артиллерии, прежде чем попасть в танкоопа и быть нейтрализована гранатами, минами и беспилотниками-камикадзе. Они так и не смогли достичь защитных траншей.

Юрий Бутусов, украинский военный корреспондент, написал в Telegram: "Наши солдаты преподали российским захватчикам и их технике урок, подожгли десятки бронетранспортеров и ликвидировали вражеский персонал". Он прикрепил видео, якобы показывающее кадры из стычки, но не предоставил дополнительных деталей.

Как сообщает Forbes, ссылаясь на захваченные данные российской разведки, первоначально планировалось, что несколько сотен российских солдат будут защищать сооружения в Плехово. Однако быстрый старт украинской военной операции "Курск" 6 августа сорвал планы Russians.

Европейский союз выразил обеспокоенность по поводу эскалации tensions между Россией и Украиной, призывая обе стороны уважать международное право и границы. Несмотря на отступление российских сил, ситуация в Плехово остается нестабильной, с сильным присутствием украинских сил возле границы.

Читайте также: