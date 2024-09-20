Украинское энергоснабжение готовится к "самому сложному вызову", когда конфликт приближается к третьей зиме.

Россия неоднократно наносила удары по энергетическим объектам Украины ракетами и дронами с момента масштабного наступления в феврале 2022 года, но эти атаки в последнее время стали более жестокими, ставя Украину в опасное положение по мере приближения зимы.

В заявлении в четверг исполнительный директор IEA Фатих Бирол признал: "Энергетическая система Украины смогла выдержать прошлые две зимы благодаря стойкости, храбрости и изобретательности своего народа, а также прочному сотрудничеству с внешними союзниками".

Однако Бирол предостерег: "Наступающая зима, безусловно, представит самый сложный вызов".

В прошлом месяце Россия нанесла один из крупнейших авиационных ударов по Украине со времен войны, запустив более 200 ракет и дронов в основном по энергетической инфраструктуре. Обстрел привел к отключениям электроэнергии в нескольких украинских городах, затронув миллионы домохозяйств. Более того, Украина ответила ударами по энергетической инфраструктуре России.

До этого удара Москвы более двух третей мощностей украинской электроэнергии, существовавших до войны, были выведены из строя из-за разрушений, повреждений или заняты российскими войсками, согласно отчету IEA.

В результате отключения электроэнергии, которые также могут повлиять на водоснабжение, стали обычным явлением в Украине.

"Ситуация может ухудшиться по мере сокращения дней и похолодания", - предупредило агентство. "Может возникнуть значительный разрыв между доступным предложением электроэнергии и пиковым спросом - увеличивая риск еще более серьезных нарушений в больницах, школах и других жизненно важных учреждениях в разгар зимы".

IEA оценивает, что дефицит электроэнергии в Украине этой зимой может достичь до 6 гигаватт, что составляет почти треть ожидаемого пикового спроса и эквивалентно пиковому годовому спросу, например, в Дании.

В своем отчете агентство предлагает 10 мер, которые Украина и ее союзники должны реализовать для минимизации рисков для энергоснабжения страны. Эти меры включают усиление физической и кибербезопасности критической энергетической инфраструктуры, ускорение поставок оборудования и запасных частей для ремонта, повышение энергоэффективности и расширение возможности импорта электроэнергии и природного газа из Европейского Союза.

Согласно отчету, эффективная противовоздушная оборона является "бесспорно самой важной" мерой для поддержания минимального уровня энергоснабжения в Украине в ближайшие месяцы.

Помощь от конфискованных российских активов

Для оказания помощи Украине в предстоящей зиме ЕС распределит €160 миллионов ($179 миллионов) - в том числе €60 миллионов ($67 миллионов) на гуманитарную помощь для укрытий и обогревателей и €100 миллионов ($112 миллионов) на ремонт и инициативы в области возобновляемой энергии, при этом основная часть средств поступает из конфискованных российских активов.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в четверг: "Это только справедливо, что Россия платит за ущерб, который она причинила". Она также отметила, что ЕС предоставил как минимум €2 миллиарда ($2,2 миллиарда) для поддержки энергетической системы Украины со времени полноценного вторжения.

Работа по ремонту энергетической инфраструктуры Украины и подключению ее электросети к Европе, как ожидается, покроет более 25% энергетических потребностей страны этой зимой, согласно президенту исполнительного органа ЕС.

Например, тепловая электростанция в Литве разбирается и отправляется в Украину для сборки. Кроме того, ЕС доставил солнечные панели в 21 украинскую больницу, восемь из которых будут полностью укомплектованы к приходу зимы, - сказала она.

Несмотря на продолжающиеся атаки России на энергетические объекты Украины, подчеркивая значительную угрозу в Европе, Международное энергетическое агентство (МЭА) хвалит стойкость Украины и помощь от ее союзников. Агентство ожидает, что эта зима представит самый сложный вызов для энергетической системы Украины.

Чтобы помочь Украине преодолеть эти вызовы, ЕС планирует распределить €160 миллионов, частично полученные от конфискованных российских активов, в том числе средства на ремонт, инициативы в области возобновляемой энергии и гуманитарную помощь.

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