Украинские военные выражают обеспокоенность по поводу неадекватной подготовки призывников.

Свежие новобранцы в украинских силах сталкиваются с многочисленными трудностями. Одной из основных проблем является то, что некоторых считают недостаточно подготовленными, в то время как другие проявляют колебания. "Они видят врага в огневой позиции в окопе, но не отвечают огнем. Вот почему наши солдаты гибнут", - сетует командир батальона.

Некоторые отказываются вступать в бой, другие борются с базовыми навыками ведения боя или даже покидают свои посты: таковы свидетельства командиров и товарищей о новых новобранцах в украинской армии. В то время как Украина продвигается к российскому региону Курск, ее войска все еще испытывают трудности на восточном фронте страны. Командиры в основном винят эти потери в плохой подготовке новобранцев, а также в доминировании России в воздухе и снабжении боеприпасами.

"Многие отказываются стрелять. Они видят врага в огневой позиции в окопе, но отказываются отвечать огнем. Вот почему наши солдаты гибнут", - ворчит недовольный командир батальона 47-й бригады. "Если они не используют свое оружие, они бесполезны". Командиры и солдаты говорили анонимно, чтобы открыто обсудить деликатные военные вопросы. Другие раскрыли только свои имена.

Командиры считают новобранцев, среди прочего, виновными в территориальных поражениях возле города Покровск, важного логистического узла. Потеря этого города поставит под угрозу украинскую оборону и приблизит Россию к своей объявленной цели захвата Донбасса. В настоящее время российские войска находятся всего в 10 километрах от Покровска. Ситуация осложняется численным превосходством российских войск и готовностью Москвы терпеть значительные потери, чтобы добиться небольших успехов.

Новые украинские новобранцы мало похожи на закаленных бойцов, которые массово записывались в военную службу в первый год конфликта. Командиры и солдаты из четырех бригад обороны в районе Покровска жалуются, что эти новые войска недостаточно подготовлены. Некоторые даже намекают на организацию собственных мобилизационных кампаний в будущем, чтобы набрать лучше подготовленные силы.

Логистические препятствия в обучении

В мае правительство приняло спорный закон о мобилизации. С тех пор, по оценкам, ежемесячно призывается десятки тысяч бойцов. Наиболее острая потребность в пехоте. Однако есть логистические трудности в обучении, оснащении и оплате такого большого числа новобранцев.

Однако некоторые военные аналитики считают, что новобранцев необоснованно обвиняют в потере городов, таких как Прогресс и Очеретине возле Покровска. Виктор Кевлюк из центра стратегических исследований в Украине подчеркивает, что обучение новобранцев достаточно хорошее. Кажется, командиры бригад перекладывают ответственность за свои собственные тактические неудачи на новобранцев.

Неожиданное наступление Украины в Россию изначально подняло надежды, что Кремль будет вынужден перераспределять свои военные ресурсы в ответ. На данный момент этого не произошло. Через две недели продвижение Украины также замедлилось. В последнее время вооруженные силы добились лишь ограниченных успехов - потенциальный признак того, что Москва противодействует более эффективно.

Командиры на востоке сообщают, что бои там усилились с момента вторжения. В понедельник местные власти призвали почти 53 000 жителей Покровска покинуть свои дома в течение двух недель. В прилегающем городе Мирноград, ближе к российским позициям, жителям было дано всего несколько дней на эвакуацию.

Захват Покровска угрожал бы украинским коммуникациям в Донбасс и облегчил бы российское продвижение в восточные города Славянск и Константиновка. Это также стало бы первой значительной стратегической победой Москвы в течение многих месяцев. Однако эта кампания сопровождается значительными потерями для России: по оценке британского министерства обороны, в последнее время погибли около 70 000 российских солдат.

Неготовность новобранцев к бою является одним из основных факторов, препятствующих продвижению Украины на восточном фронте, с некоторыми, отказывающимися вступать в бой, и другими, не имеющими базовых навыков ведения боя. Эти проблемы связывают с быстрой мобилизацией и обучением десятков тысяч новых бойцов после принятия спорного закона о мобилизации.

В свете продолжающихся "Войн и Конфликтов" между Украиной и Россией неготовность и колебания некоторых украинских сил способствовали откатам и территориальным потерям, таким как потенциальный захват Покровска, который мог бы угрожать украинской обороне и коммуникациям.

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