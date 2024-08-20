Украинский законодательный орган запретил православную церковь Москвы
Украинский парламент поддержал инициативу запретить православную веру, связанную с Россией. Спорный законопроект, как сообщается, получил существенную поддержку. Многие религиозные группы в раздробленном украинском церковном контексте по-прежнему примыкают к Московскому патриархату Русской православной церкви.
Украинский парламент в настоящее время готовится принять проект закона о запрете православной веры, связанной с Россией. Это спорное решение может еще больше напрячь отношения между Украиной и Россией.