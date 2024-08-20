Украинский законодательный орган запретил православную церковь Москвы

Четыре члена команды отправляются в путешествие на первую частную вневоздушную деятельность SpaceX. Четверо человек готовятся к космическому путешествию с SpaceX в течение недели, что станет первым частным космическим походом. Миллиардер-энтузиаст и лидер миссии, Джаред Айзекман, готовился к пятидневной экспедиции "Полярис Даун" вместе со своей командой почти три года,