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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Украинский законодательный орган запретил православную религиозную организацию, связанную с Москвой

На территории России Православная Церковь стоит на стороне воинственного конфликта с Украиной. В конечном итоге Украина хочет изгнать Московское православие со своих земель.

 and  Viktoriya Miller
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- Украинский законодательный орган запретил православную религиозную организацию, связанную с Москвой

Руководство Украины проголосовало за запрет на деятельность православной церкви, связанной с Россией. Это спорное законодательство успешно прошло второе чтение в Раде Киева, получив 265 голосов "за" из общего числа 322. Запрет обусловлен поддержкой Московского патриархата агрессивной войны России против Украины, а также связью украинской ветви церкви с atrocities против своего народа. Законопроект позиционируется как средство защиты национальной безопасности и религиозной свободы. Президент Владимир Зеленский должен подписать этот закон.

В ответ на это Мария Захарова, spokeswoman для российского МИД, осудила запрет в Москве, заявив, что "цель состоит в том, чтобы уничтожить подлинное, традиционное православие".

Закон вступит в силу через 30 дней после публикации, как заявил депутат Ярослав Шелесной. После этого отдельные приходы получат девять месяцев, чтобы дистанцироваться от Москвы. Примерно 10 000 приходов в раздробленной церковной структуре Украины по-прежнему признают Московский патриархат Русской православной церкви.

Депутат Роман Лосинский выразил свои мысли в Facebook, написав, что "сегодня мы начали неизбежный путь по выявлению и нейтрализации сети кремлевских шпионов, которые на протяжении десятилетий маскировались под религиозную организацию".

Однако западные союзники Украины выразили опасения, что запрет может обострить религиозные tensions в стране.

Традиционно, Россия и Украина делили единое церковное пространство под эгидой Московского патриархата в течение нескольких столетий. Однако, после обретения независимости, Украина стала преследовать свою религиозную самостоятельность.

В 2018 году Экуменический патриарх Варфоломей признал независимую Православную церковь Украины, не подчиненную Москве. В мае 2022 года, после российского вторжения, московская церковь в Украине официально объявила о своем отделении от России, но все еще признает Московский патриархат. В этой церкви есть священники и епископы, представляющие интересы Москвы, а также многочисленные священники, приходы и миряне, безоговорочно поддерживающие Украину.

Европейский союз выразил обеспокоенность возможным обострением religious tensions в Украине из-за запрета на деятельность православной церкви, связанной с Россией. Этот запрет, в основном направленный против Московского патриархата, может осложнить отношения между Украиной и ее западными союзниками, которые призывают к диалогу и religious harmony.

Несмотря на противодействие Европейского союза, он остается важным торговым партнером для Украины, и любые tensions могут косвенно повлиять на их экономические отношения.

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