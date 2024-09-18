Украинский профессиональный боксер Олександр Усик освобожден после недоразумений, в результате чего был арестован в Польше

Зеленский поделился, что вчера общался с Усиком, выразив разочарование в отношении к их гражданину и чемпиону по боксу.

Он приказал министру иностранных дел Украины, Андрею Сибихе, и министру внутренних дел, Игорю Кlympenko, немедленно разобраться в инциденте в Кракове.

В посте в X (ранее Twitter), Зеленский сказал, что ситуация разрешилась, и Усик больше не находится под арестом.

Министерство иностранных дел Польши заявило, что вопрос не находится в их юрисдикции, но уже решен. CNN связалась с министерством внутренних дел Польши за комментариями.

В социальных сетях Усик, чемпион в тяжелом весе, объяснил, что произошла путаница и ситуация быстро разрешилась.

Он поблагодарил заинтересованных лиц, украинских дипломатов за быструю поддержку и похвалил польскую полицию за исполнение своих обязанностей, независимо от веса, роста и титулов боксера.

Жена Усика, Екатерина, поделилась в Instagram Stories, что все закончилось хорошо, никаких арестов не было, и Усика освободили. Она назвала это недоразумением.

На данный момент причина первоначального задержания Усика остается неясной. В социальных сетях появилось видео, на котором чемпиона сопровождают сотрудники правопорядка, предположительно в аэропорту, в наручниках.

Министр иностранных дел Украины Сибиха назвал инцидент непропорциональным и неприемлемым в посте в X. Он добавил, что они отправят официальное сообщение в Польшу.

С начала российского вторжения в Украину в 2022 году Усик использовал свою платформу для повышения осведомленности и сбора средств для тех, кто пострадал от конфликта в своей стране.

Затем он основал Фонд Усика, благотворительный фонд, который помогает вооруженным силам страны.

Ранее в этом году в захватывающем поединке Усик победил Тайсона Фьюри в напряженном разделении решений, завоевав титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Завоевав первую абсолютную корону с тех пор, как Леннокс Льюис делал это 25 лет назад, Фьюри владел всеми тремя поясами, которые были в обращении на тот момент.

Зеленский выразил разочарование в отношении к Усику, подчеркнув, что боксер-чемпион также является гражданином Украины и спортивной иконой. Несмотря на первоначальное задержание, талант Усика и его статус уважаемого спортсмена были очевидны в быстром разрешении ситуации.

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