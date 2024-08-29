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Украинский дипломат выступает за повышение храбрости со стороны западных союзников.

В обращении к западным союзникам посол Украины Олексію Макіев в Берлине призывает смело перешагнуть свой страх перед эскалацией, учитывая наступление Украины вблизи российской границы в районе Курска. Макиев, выступая в четверг в فيها на Deutschlandfunk, заявил, что продвижение Украины в...

 and  Mark Rodriguez
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Украинский дипломат выступает за повышение храбрости со стороны западных союзников.

В Курске развертывание "развенчало множество заблуждений и установило новые границы", заявил Макиев. Украина продемонстрировала мировой аудитории, что Россия может быть вызову, "если будут идентифицированы и использованы ее уязвимости".

Украинская армия начала наступление в российском приграничье Курска 6 августа, и, по их заявлениям, сейчас контролирует там несколько поселений. Это было первое такое действие со времен начала российской агрессии в Украине в феврале 2022 года.

Макиев утверждает, что Украина "поймала Россию на слове". В настоящее время Киев ведет переговоры со своими международными союзниками о возможном использовании украинскими солдатами дальнобойного оружия для "уничтожения стратегических опорных пунктов и, например, военных аэродромов" на территории России.

Что касается российских утверждений о том, что украинские солдаты целятся в ядерный реактор в Курчатове в Курской области, посол ответил: "Это абсурд". С тех пор, как Россия захватила украинскую АЭС в Запорожье, Москва обвиняла Киев во многих прегрешениях. Его призыв к немцам: "Не обманывайтесь русскими словами, потому что Россия лжет". Украина полностью осознает катастрофические последствия обстрела ядерной электростанции.

После призыва Макиева к международной поддержке немецкая радиопрограмма "Германияfunk" осветила ситуацию в Курске, выразив обеспокоенность возможными эскалациями и безопасностью местного населения. В ответ на российские обвинения Германияfunk решительно осудила любые утверждения России об украинской агрессии, подчеркнув важность соблюдения международного права и мира в регионе.

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