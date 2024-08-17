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ПолитикаНовостиГермания

Украинский дипломат выразил ожидание сильного утверждения по бюджету

Германия играет жизненно важную роль в украинской борьбе против России. Согласно статье в новостях, возникли опасения по поводу возможного сокращения финансовой помощи. Посол Украины предупреждает.

 and  Carmen Simpson
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- Украинский дипломат выразил ожидание сильного утверждения по бюджету

Украинский посол в Германии Олексій Макієв призвал немецкую администрацию продолжать оказывать помощь Украине. В интервью "Bild am Sonntag" он сказал: "Безопасность Европы зависит от способности и политической воли Германии играть ключевую роль в поддержке Украины". Украина ожидает, что немецкое правительство найдет способы покрыть их совместные расходы на безопасность и что Бундестаг мощно и ясно выскажется в поддержку бюджетного плана на 2025 год.

Это следует за сообщением в "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" (FAS), согласно которому немецкое правительство не выделяет дополнительных средств на военную помощь Украине в настоящее время. Газета ссылается на письмо министра финансов Кристиана Линднера (СВП) от 5 августа, которое также находится в распоряжении немецкого пресс-агентства. Вместо этого они надеются, что Украина получит поддержку в будущем, как было согласовано странами G7, за счет доходов от процентов замораживаемых государственных активов России.

Однако представитель Министерства финансов в субботу признал, что они могут рассмотреть вопрос о предоставлении краткосрочных дополнительных средств, при условии, что дополнительные требования будут четко сформулированы и подтверждены. Заявление гласило: "Чтобы соблюсти все бюджетные правила и получить одобрение от немецкого Бундестага, дополнительные требования должны быть четко сформулированы и подтверждены". Министерство финансов пока не получило официального запроса на эту тему. "В результате ни экспертизы, ни решения принято быть не может". Таким образом, ответственность переходит к Министерству обороны.

Германия является ключевым союзником, на который Украина опирается в вопросах помощи и политической поддержки. В настоящее время немецкая администрация рассматривает возможность предоставления краткосрочных дополнительных средств для помощи Украине в покрытии их совместных расходов на безопасность.

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