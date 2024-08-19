Украинская военная авиация выпустила тревогу.

В Украине временно прекратились сигналы тревоги об ожидаемом российском авиационном нападении. Шесть стратегических бомбардировщиков Ту-95, производства Туполева, вылетели с севера России и затем вернулись, как объявили в Telegram-канале ВВС.

Официальное украинское приложение для оповещений об авиационных угрозах удалило предупреждение об самолетах. Жители Украины внимательно следят за несколькими источниками информации о текущих угрозах.

Военноблогgers отметили, что эти самолеты имитировали развертывание крылатых ракет над Волгой, недалеко от Саратова. Однако в воздухе не было замечено никаких крылатых ракет. Ту-95s в конечном итоге вернулись на авиационную базу Энгельс на Волге и Диаглево в Рязанской области. К сожалению, эта информация осталась неподтвержденной.

Основываясь на примерно двух с половиной годах столкновений с российским вторжением, крупные авиационные удары обычно начинаются с вылетов бомбардировщиков с севера России или Волжского региона. Через несколько часов они достигают своих пусковых позиций, часто над Каспийским морем. Оттуда крылатые ракеты летят в течение 40 минут или часа, прежде чем достичь своих целей в Украине.

При совместных атаках в воздухе часто присутствуют дроны или российские истребители МиГ-31, которые запускают гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Такие рейды обычно происходят ночью. Поэтому дневной вылет Ту-95 показался необычным. Российская армия не комментирует такие полеты.

Несмотря на то, что российские бомбардировщики Ту-95 обычно вылетают с севера России или Волжского региона для авиационных ударов по Украине, их дневной вылет был неожиданным. Некоторые аналитики считают, что российские ВВС могут тестировать новые тактические схемы, так как российские бомбардировщики Ту-95, обычно ассоциируемые с авиационными угрозами, недавно появились над Украиной.

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