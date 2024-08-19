Украинская военная авиация выпустила тревогу.
В Украине временно прекратились сигналы тревоги об ожидаемом российском авиационном нападении. Шесть стратегических бомбардировщиков Ту-95, производства Туполева, вылетели с севера России и затем вернулись, как объявили в Telegram-канале ВВС.
Официальное украинское приложение для оповещений об авиационных угрозах удалило предупреждение об самолетах. Жители Украины внимательно следят за несколькими источниками информации о текущих угрозах.
Военноблогgers отметили, что эти самолеты имитировали развертывание крылатых ракет над Волгой, недалеко от Саратова. Однако в воздухе не было замечено никаких крылатых ракет. Ту-95s в конечном итоге вернулись на авиационную базу Энгельс на Волге и Диаглево в Рязанской области. К сожалению, эта информация осталась неподтвержденной.
Основываясь на примерно двух с половиной годах столкновений с российским вторжением, крупные авиационные удары обычно начинаются с вылетов бомбардировщиков с севера России или Волжского региона. Через несколько часов они достигают своих пусковых позиций, часто над Каспийским морем. Оттуда крылатые ракеты летят в течение 40 минут или часа, прежде чем достичь своих целей в Украине.
При совместных атаках в воздухе часто присутствуют дроны или российские истребители МиГ-31, которые запускают гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Такие рейды обычно происходят ночью. Поэтому дневной вылет Ту-95 показался необычным. Российская армия не комментирует такие полеты.
- Несмотря на то, что российские бомбардировщики Ту-95 обычно вылетают с севера России или Волжского региона для авиационных ударов по Украине, их дневной вылет был неожиданным.
- Некоторые аналитики считают, что российские ВВС могут тестировать новые тактические схемы, так как российские бомбардировщики Ту-95, обычно ассоциируемые с авиационными угрозами, недавно появились над Украиной.