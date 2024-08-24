Украинская стратегия в Курске: раскрытие их намерений.

Тысячи украинских сил вторглись на территорию России почти три недели назад, преодолев границу, якобы установленную Путиным, 6 августа. Украинские войска, оснащенные танками, захватили и заняли около 1200 квадратных километров территории в регионе Курск, превосходя по размеру Берлин. В течение двух недель военные аналитики ломали голову над целью этого дерзкого, но рискованного наступления.

В минувшее воскресенье Владимир Зеленский впервые объяснил причину. Украина планирует создать "нейтральную зону" на чужой территории, заявил президент Украины. В сущности, украинские солдаты пересекли границу, чтобы отразить потенциальные российские атаки с севера и укрепить свои позиции на родине.

Внезапное нападение, проникшее на 35 километров вглубь российской территории, согласно украинским источникам, стало значительной моральной победой для Украины, ее вооруженных сил и народа. Наступление также укрепило поддержку со стороны западных союзников. Оно продемонстрировало способность Украины координировать крупномасштабные операции с интегрированным вооружением и добиваться тактического воздушного прикрытия. "Украина неоднократно испытывала пределы, установленные Западом, с начала войны и продолжает их расширять. Это особенно очевидно в Курске", - заявил в интервью ntv эксперт по России из Германского общества внешней политики (DGAP) Стефан Местер. "В конечном итоге, всегда было так, что американцы и немцы дают Украине больше свободы. Если бы они сделали это раньше, Украина не находилась бы в столь затруднительном военном положении".

Украина разрушает мосты

Достижение, считавшееся невозможным, теперь стало реальностью. Краткий, но успешный рейд на российскую территорию свидетельствует о значительных операционных улучшениях в украинской армии, согласно Центру анализа европейской политики (CEPA). Наступление в Курске существенно отличается от неэффективного летнего наступления прошлого года.

Сотрудничество между различными военными подразделениями, такими как артиллерия, бронетехника, радиоэлектронная борьба, поддержка дронов и элитные подразделения, такие как 80-я воздушно-десантная бригада, способствовали первоначальному успешному сюрпризу в регионе Курск.

Однако неизвестно, что будет дальше. "Украина сейчас сосредоточена на удержании захваченной территории", - объясняет colonel Markus Reisner из Австрийских вооруженных сил на ntv. "Это означает, что Украина переходит от наступления к обороне, чтобы выиграть время и подготовиться к потенциальным российским контрнаступлениям". Украина начала разрушать мосты вдоль реки Сейм, которая делит регион Курск. "Эта река может стать перспективной линией обороны против потенциальных российских атак", - анализирует Reisner.

Кроме того, Украина пытается сохранить свои линии снабжения и логистики, доставляя боеприпасы, оборудование и подкрепления. Однако эта задача может оказаться сложной для киевских сил из-за господства России в воздухе и ограниченного доступа к тяжелой инженерной технике.

Более 120 000 россиян эвакуированы

Чем дольше украинские силы остаются в Курске, тем больше проблем может возникнуть для российского лидера Владимира Путина. Разрушение российской территории украинским наступлением, скорее всего, является одной из целей операции.

Москва уже эвакуировала около 120 000 россиян из региона Курск из-за украинского наступления. Теперь призываются солдаты-срочники. Несмотря на первоначальное обещание Путина не отправлять срочников на войну, появились кадры, на которых они были захвачены украинскими силами на границе. "Это было обещание, данное Кремлем", - заявил корреспондент ntv из России Райнер Мунц. "Но мы видели, что срочники присутствовали на границе в начале атаки на Курск и позже были показаны как военнопленные на украинском телевидении и в социальных сетях".

СМИ в изгнании утверждают, что срочников заставляют записываться в качестве добровольцев на один год. По словам Мунца, это вряд ли вызовет большую волну призыва, чтобы не вызвать беспокойство среди многих родителей в России. "Это вызвало бы значительную озабоченность у многих родителей в России".

Возможные массированные бомбардировки

На данный момент российским силам не удалось вернуть контроль над Курском. Оценки говорят о том, что Украина направила туда от 5000 до 6000 soldiers. Если Россия хочет вернуть территорию, ей понадобится примерно 20 000-25 000 soldiers для контрнаступления, по оценке colonel Reisner. Москва пока не направила такие ресурсы, но это реальная возможность в ближайшее время. Россия также может отбросить украинцев с помощью массированных воздушных бомбардировок.

"Россия может просто подождать и увидеть, что произойдет, и бомбить Украину так, чтобы вынудить ее отступить за границу", - представляет худший сценарий для Украины colonel Reisner. В этом случае Украина потратит значительные ресурсы, которые могли бы быть использованы более эффективно в Донбассе. "Однако это пока всего лишь спекуляции. Придется подождать и увидеть, что произойдет в ближайшие недели".

Хотя военные эксперты не убеждены, что создание буферной зоны является единственной целью Украины. colonel Reisner разделяет подобное мнение: Украина видит дополнительные перспективы в наступлении в Курске, такие как лучшее положение для возможных переговоров о перемирии в будущем.

Тем не менее, это означает, что Украина должна управлять и защищать эту территорию в течение нескольких месяцев, если не лет. С точки зрения логистики, это огромная задача - и успех маловероятен. Как сказал в интервью ntv военный эксперт Ральф Тьеле, "На данный момент это невозможно, потому что неясно, сможет ли Украина удержать эти территориальные победы против России". Украинцы застали русских врасплох наступлением в Курске, смогли проникнуть на российскую территорию и имеют определенную свободу действий. Однако эта свобода постепенно уменьшается, и они теперь закрепляются.

В результате операции на Курской дуге станет ясно только в ближайшие недели. Если Киеву удастся заставить российских солдат отступить с других критических точек в Донбассе, перейдя границу, это может дать ему преимущество на более широком фронте. Однако российские наступления в Донбассе пока не ослабли. Институт изучения войны в США (ISW) сообщает, что российское военное командование даже начало передислоцировать войска из южного украинского региона Запорожья для укрепления обороны Курска.

Генерал Сырский, главнокомандующий украинской армии, заявил, что российские войска продвигаются в среднем на 4,8 километра в день в Донбассе, в то время как Украина продвигается на 3,2 километра в день в Курской области. Это свидетельствует о том, что импульс России остается неукротимым, как отмечает Рейснер, подчеркивая дилемму. Украина теперь ждет, чтобы увидеть, будет ли Россия существенно задействовать свои стратегические резервы в ближайшие дни и недели для контроля над Курском. Если нет, то наступление может не оказаться таким успешным, как надеялся Киев.

Украинский моральный подъем от Курской операции может не перерасти в стратегический тактический успех. Операция, безусловно, рискованная. Однако, по крайней мере, Киев продемонстрировал своим западным союзникам, что стоит продолжать поддерживать украинскую армию.

Атака на территорию Украины в Курске вызвала опасения по поводу потенциальных российских контрнаступлений с северного фронта. Чтобы укрепить свою позицию и отразить потенциальные угрозы, украинские силы разрушили мосты через реку Сейм.

В ответ на отвод российских гражданских лиц и призыв soldiers, украинские войска смогли удержать захваченную территорию, несмотря на трудности с поставкой снабжения и логистики.

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