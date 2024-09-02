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ПолитикаНовостиКибервойна

Украинская петиция призывает к действию: предложение о снижении предельного возраста до 50 лет

 and  Christian Meier
Время чтения 8 минут
Спасатели извлекают выжившего из руин обрушившегося здания в Харькове.
Спасатели извлекают выжившего из руин обрушившегося здания в Харькове.

Украинская петиция призывает к действию: предложение о снижении предельного возраста до 50 лет

14:34 Россия: В результате украинских атак на Белгородскую область и столицу региона пострадали 11 человек, в том числе двое детейВ результате украинских атак на российский регион Белгород и его столицу пострадали 11 человек, в том числе двое несовершеннолетних детей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram. Пострадал детский сад. Гладков поделился фотографиями разрушенного детского сада и других обломков и поврежденных строений в регионе. Местные власти приняли решение временно закрыть несколько школ и детских садов в регионе из-за атак. 2 сентября в некоторых регионах Украины и России начинается первый день занятий после летних каникул.

14:10 Зеленский: Российские ракетные удары серьезно повредили мечеть и исламский культурный центр в КиевеВ результате ракетного удара России по Киеву ночью (см. записи 05:39, 06:20 и 09:29) серьезно пострадали мечеть и прилегающий исламский культурный центр. В посте в X украинский президент Владимир Зеленский осудил Россию за пренебрежение духовными и человеческими ценностями, а также любой религией или верой. Он заявил, что разрушительная кампания России против украинского народа продолжается, стремясь уничтожить все общины и даже святые места поклонения. Главный муфтий местной общины Вадим Дашевский сообщил Reuters, что мечеть была поражена в подлом нападении.

13:39 Подробные кадры показывают масштабные атаки дронов, нацеленные на МосквуУкраина провела масштабную атаку дронами, достигнув целей в и вокруг Москвы. Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе, расположенном в 16 километрах от Кремля. Две другие электростанции также были поражены. По данным России, было перехвачено более 150 украинских дронов.

12:58 Польша рассматривает возможность сбивать российские дроны и самолеты, приближающиеся к границамМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что Польша имеет право сбивать российские дроны и другие самолеты, перемещающиеся из воздушного пространства Украины перед входом в польское воздушное пространство. Сикорский выразил это мнение британской "Финансовой газете" (FT). Сикорский против официальной позиции НАТО, считающей риск эскалации конфликта через возможное прямое взаимодействие с российскими силами слишком большим. НАТО до сих пор отклоняло сбивание российских дронов и ракет над Украиной, а также запрос Киева о зоне, свободной от полетов над страной. Сикорский сказал FT: "Я считаю, что если вражеские самолеты приближаются к нашим границам, это будет представлять собой законный акт самообороны. С того момента, как они войдут, риск травм из-за обломков становится значительным".

12:12 Мунц: Ответ России на победы AfD и BSW на выборах, а также крупнейшую атаку дронов на МосквуРезультаты выборов в Саксонии и Тюрингии привлекли внимание в России. Корреспондент НТВ Райнер Мунц сообщает о реакциях на победы AfD и BSW и о том, как Москва обращается с тем, что, возможно, является самой масштабной атакой дронов на российскую столицу когда-либо.

11:40 Путин хвалит российских солдат за быстрый захват новых территорий УкраиныПрезидент России Владимир Путин похвалил скорость, с которой его войска захватывают новые территории в соседней Украине. Он сказал студентам, что Украина пыталась помешать продвижению российских войск в Донецкой области с контрнаступлением в Курской области, но безрезультатно. Путин заявил, согласно российским новостным агентствам, что вместо 200 или 300 метров речь идет о нескольких квадратных километрах прогресса. Он подчеркнул, что текущий темп наступления в Донецкой области не наблюдался уже давно. Путин кратко посетил сибирскую республику Туву по пути в Монголию, чтобы преподать новый предмет, введенный после начала войны, "Разговоры о важном". Урок, пронизанный пропагандой, призван подвести детей к политической позиции Кремля. Путин неоднократно выступал в роли учителя в первый день школы в последние годы. Во время публичного урока он повторил свою претензию, что война, которую он начал, служит для защиты своей страны.

Владимир Путин, президент России, произносит речь перед учениками в школе, расположенной в Кызыле, столице autonomíaembling района Тува, который находится в южной Сибири.

11:07 Украина сбивает 22 из 35 российских ракет и уничтожает 20 из 23 атак украинских дроновВоздушные силы Украины заявляют, что сбили 22 из 35 российских ракет и уничтожили 20 из 23 атак украинских дронов. Девять баллистических ракет и 13 крылатых ракет были сбиты над Киевом, Харьковом, Днепром, Полтавой, Николаевом и Запорожьем.

10:36 Кадры показывают ракетный удар России по торговому и развлекательному центру в ХарьковеРакетные удары России по Харькову продолжаются несколько дней. По данным Украины, по городу было выпущено не менее 10 ракет в воскресенье, поразивших торговый и развлекательный центр. Многие люди получили ранения.

10:01 Количество пострадавших в результате ракетного удара России по Сумы возрослоКоличество пострадавших в результате ракетного удара России по городу Сумы на северо-востоке Украины возросло. По последним данным министерства внутренних дел Украины, 18 человек, в том числе шесть несовершеннолетних детей, получили ранения. Ранее ministry сообщало, что по меньшей мере 13 гражданских, в том числе четыре ребенка, получили ранения в результате атаки. Ракетный удар России поразил детский социально-психологический реабилитационный центр и приют в Сумах. Ситуация с безопасностью в Сумской области ухудшилась после начала переправы через границу в соседнюю российскую область Курск 6 августа. Город Сумы, население которого составляет более 250 000 человек, находится примерно в 350 километрах к востоку от Киева.

09:29 Украина: Два раненых в результате российского ракетного удара по КиевуРоссия вновь атаковала Киев, столицу Украины, ракетами (см. предыдущие инциденты в 05:39 и 06:20). По меньшей мере двое человек получили ранения из-за обломков сбитых ракет, как сообщается местными властями. Зафиксированы пожары, повреждены здания и инфраструктура. Общенациональный воздушный тревожный сигнал действовал почти два часа до раннего утра.

08:57 ИСВ: Большинство россиян поддерживают войну в УкраинеПоддержка военного участия России в Украине среди российского населения остается высокой даже после вторжения Украины в российский пограничный регион Курск. Об этом свидетельствует последний отчет Института изучения войны (ИСВ), который основывается на данных независимого российского опроса Левада-Центр. Количество россиян, поддерживающих войну в Украине, фактически возросло в августе, с 78% опрошенных в августе по сравнению с 75% в июле и 77% в июне. Кажется, российское население не устало от войны, что дает Кремлю гибкость в ведении затяжной войны износа против Украины, считают аналитики ИСВ.

Психиатры помогли мужчине ориентироваться в обломках рухнувшего здания в Харькове.

08:11 Украина опубликовала данные о потерях РоссииГенеральный штаб Украины опубликовал новые данные о потерях России в Украине. По их данным, Россия потеряла около 617 600 солдат в Украине с 24 февраля 2022 года, с ежедневной потерей 1300. Отчет из Киева также сообщает о девяти танках, десяти артиллерийских системах, одной средней артиллерийской ракетной системе и 30 дронах, уничтоженных. В целом, Россия, якобы, потеряла 8601 танк, 17646 артиллерийских систем, 368 самолетов, 328 вертолетов, дронов, 28 кораблей и одну подлодку, согласно украинским данным. Международные оценки ставят эти потери ниже, но они также являются минимальными значениями.

07:29 Губернатор: Запорожье обстреляно российскими войсками 171 раз за 24 часаРоссийские войска обстреляли украинский регион Запорожье 171 раз за последние 24 часа, как сообщает военный губернатор Запорожья Иван Федоров в Telegram. Четыре российских авиационных удара были совершены по поселениям Лобково, Пячатки и Новоандриевка, с использованием 95 дронов.

07:03 Спасатели освободили живого мужчину из-под завалов в ХарьковеСпасатели смогли освободить живого мужчину из-под завалов обрушившегося концертного зала в Харькове, Украина, после российского авиационного удара по городу, как сообщает Reuters. Выживший сказал, что он "в порядке" вскоре после освобождения. По данным официальных отчетов, более 40 человек, в том числе пятеро детей, получили ранения в результате российских ракетных ударов по Харькову. Несколько ракет попали в торговый центр и концертный зал в воскресенье днем.

06:20 Разрушение: Массированный российский авиационный удар по КиевуРоссия атаковала Украину волнами дронов, более чем десятью крылатыми ракетами и многочисленными баллистическими ракетами, целясь в Киев и, возможно, другие города, как сообщает украинские ВВС. Взрывы в Киеве заставили многих жителей укрыться в укрытиях. Мэр Виталий Кличко сообщает, что службы экстренной помощи были вызваны в районы Голосеевский и Соломенский. Кличко сообщает в Telegram о нескольких пожарах. Глава киевской военной администрации Сергей Попко также сообщает о пожарах в районе Шевченковский, где, якобы, один человек получил ранения от падающих обломков. "Мы ответим. Враг почувствует это", - пишет глава офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram.

05:39 Киев атакован снова: российский ракетный ударУкраинскую столицу Киев вновь атаковали российской ракетой, как сообщают украинские военные. Защита ведет бой за отражение атаки, как объявили представители украинской военной через Telegram. Очевидцы в Киеве сообщают о нескольких громких взрывах, указывающих на использование систем ПВО. Точное количество выпущенных ракет и возможный масштаб ущерба пока неизвестен.

Спасатели извлекают выжившего из руин обрушившегося здания в Харькове.

04:46 Путин: Новый газопровод в Китай по графикуПодготовка к строительству нового российского газопровода через Монголию в Китай идет по плану, как сообщает президент Владимир Путин. В январе 2022 года был утвержден технико-экономическое обоснование, и проведены необходимые технические исследования, сказал Путин в интервью монгольской газете "Оноодор", как сообщается на сайте Кремля. Предполагаемый газопровод "Сила Сибири-2" должен ежегодно поставлять 50 миллиардов кубометров природного газа из российского Ямало-Ненецкого автономного округа в Китай через Монголию.

03:34Russians Bomb Orphanage in Sumy - 13 InjuredRussian troops attacked a children's rehabilitation and orphanage center in Sumy with rockets. According to Ukrainska Pravda, 13 people were injured, including two children. The building is located in a residential area, the newspaper reports, citing the local military administration.

02:26 Опрос: Польша поддерживает сбивание российских дронов, вторгающихся в воздушное пространствоПо данным опроса, проведенного польской газетой "Rzeczpospolita", около 60% граждан Польши считают, что их военные должны сбивать российские дроны, которые нарушают польское воздушное пространство во время атак на Украину. Опрос связан с неопознанным летающим объектом, предположительно самоликвидирующимся дроном из серии Shahed, который пролетел над Польшей в течение получаса 26 августа, прежде чем исчезнуть. Бригадный генерал польской армии Томаш Древеняк выразил свои мысли в интервью радио RMF24, что Россия может тестировать систему ПВО Польши, отправляя дроны в польское воздушное пространство.

00:26 Жертва в Белгороде: Один человек, предположительно, погиб в результате обстрела УкраиныГубернатор российского региона Белгород, Вячеслав Гладков, сообщает о жертве в селе Шагарово возле границы в результате украинских атак. Трое человек были ранены в результате обстрелов села Шебекино. По меньшей мере, еще одно село, якобы, пострадало от украинских обстрелов.

23:08 Россия заявляет о отражении 158 атак украинских дроновРоссия утверждает, что отразила "массовые" атаки дронов Украины на столицу Москву и 14 других регионов, с интерцепцией 158 воздушных объектов, согласно онлайн-сервису Telegram Министерства обороны. По данным, 10 дронов якобы атаковали Москву.

22:24 Воздушный удар по Харькову: Количество раненых возросло до 47Количество жертв массивного российского воздушного удара по Харькову возросло до 47, в том числе семь детей, согласно данным государственного сервиса Украины по чрезвычайным ситуациям на Telegram. Несколько гражданских зданий, в том числе торговый центр, были поражены, как видно на фотографиях из новостных агентств.

21:52 Авария украинского вертолета во время тренировки: двое пилотов погиблиДвое пилотов погибли в результате аварии вертолета на территории Ивано-Козедубского национального университета Воздушных сил Украины в Харькове. Украинское государственное новостное агентство Ukrinform сообщает, что вертолет, Ми-2, был на тренировочной миссии. Об этом сообщается на странице университета в Facebook, как сообщает Ukrinform. "Университет понес невосполнимую утрату - двое членов экипажа погибли", - говорится на странице университета в Facebook. На месте аварии работают следователи, специалисты и представители Министерства обороны. Причина аварии остается неизвестной.

21:06 Украинская энергетическая компания объявляет о отключениях электроэнергииИз-за интенсивных российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру ожидаются несколько отключений электроэнергии в понедельник. Об этом объявила украинская энергетическая компания Ukrenergo, как сообщает Ukrinform. Поставка электроэнергии критически важным объектам не будет ограничена. Однако Ukrenergo предупреждает, что могут быть изменения в масштабах ограничений.

Предыдущие события можно прочитать здесь.

После российско-украинского конфликта эксперты по кибербезопасности предупреждают о повышенном риске кибервойны. (14:46 Эксперты по кибербезопасности предупреждают о повышенном риске кибервойны в российско-украинском конфликте)

Previous developments can be read here.

В ответ Россия и Украина якобы усилили свои киберзащиты и приняли меры по предотвращению потенциальных кибератак на свою цифровую инфраструктуру. (14:46 Эксперты по кибербезопасности предупреждают о повышенном риске кибервойны в российско-украинском конфликте)

Различные гражданские структуры получили значительный ущерб в результате авиационного удара России.

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