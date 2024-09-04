- Украинская администрация переходит в перестройку, что привело к уходу многих министров.

В разгар конфликта с Россией Верховная Рада Украины пережила существенные изменения, когда несколько министров подали в отставку по собственному желанию, что инициировало перестановки в правительстве, возглавляемые Президентом Владимиром Зеленским. Отставки были приняты от заместителя премьер-министра Ольги Стефанишиной, министра юстиции Дениса Малюски, министра обороны Александра Камышина и министра экологии Руслана Стрилеца, как сообщают украинские СМИ. Только Малюска и Камышин лично появились в Верховной Раде и рассказали о своей работе.

Малюска, министр с самым длительным сроком пребывания в кабинете премьер-министра Дениса Шмыгаля, принял решение уйти. Малюска занимал эту должность с августа 2019 года. Перед его выступлением депутаты от президентской партии "Слуга народа" встали и аплодировали ему. Прошение об отставке министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, поданное утром того же дня, не было рассмотрено.

Первые попытки уволить заместителя премьер-министра Ирину Верeshchuk и главу Государственного фонда имущества Виталия Коваля провалились из-за отсутствия голосов. Депутаты критиковали спешку с голосованием без предварительного объяснения работы кандидатами. Повторное голосование назначено на четверг. Сообщается, что Коваль, скорее всего, станет новым министром сельского хозяйства, а Верeshchuk, возможно, перейдет в президентскую администрацию.

Стефанishyna, однако, вернется в правительство в качестве заместителя премьер-министра по европейской и НАТОвской интеграции и продолжит курировать министерство юстиции. Камышин, по слухам, получит новую должность в президентской администрации, связанную с оборонной промышленностью. Текущий заместитель министра энергетики Сvitlana Hryntschuk, скорее всего, станет новым министром экологии.

Ключевые министерства, такие как финансы, внутренние дела и оборона, остаются без изменений. Поговаривают, что премьер-министра Дениса Шмыгаля может сменить действующий заместитель премьер-министра и министр экономики Юлия Свириденко, но это, похоже, откладывается на данный момент.

Письма об отставке от нескольких министров поступили в парламент накануне. Лидер фракции президентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что более половины министерских постов будут заняты новыми людьми. Это произошло после заявлений Президента Владимира Зеленского о том, что работу правительства нужно улучшить с помощью новых назначений.

Скептики видят в перестановках попытку изменить восприятие публики.

Причина перестановок в правительстве остается неясной. Многие из уволенных членов правительства, скорее всего, сохранят высокие должности, но в других ролях. Критики считают перестановки попыткой создать видимость перемен, в то время как ситуация на фронте и проблемы с энергоснабжением из-за постоянных российских атак на инфраструктуру ухудшают общественное недовольство руководством.

Сам Зеленский объяснил перестановки как необходимый перезапуск. "Сегодня нам нужна свежая энергия", - сказал глава государства, поблагодарив министров за предыдущую работу. Однако он не стал комментировать конкретные изменения в персонале.

Оппозиционный депутат Верховной Рады Ирина Геращенко в посте в Facebook после голосования заявила: "Сегодня в правительстве Зеленского отсутствуют 10 из 21 министра. Правительство фактически парализовано".

Депутат Александр Дубinsky, который изначально был избран от партии Зеленского и сейчас находится под стражей по обвинению в госизмене, описал ситуацию как "косметические изменения". "Основная причина поражения Украины в войне против Российской Федерации - некомпетентность региональных правительств, назначенных через Андрея Ермака из президентской администрации", - написал он в Telegram. Коррупция также является серьезной проблемой, и перестановки в правительстве не решат эти вопросы. Многие наблюдатели связывают изменения с растущим влиянием главы президентской администрации Андрея Ермака.

Украина ведет войну против российского вторжения более чем два с половиной года. Премьер-министр Шмыгаль находится на своем посту с 2020 года.

Отставка министра юстиции Дениса Малюски была встречена стоячей овацией депутатов в парламенте перед его выступлением. После перестановок в правительстве заместитель премьер-министра Ольга Стефанishyna вернется на свою должность заместителя премьер-министра по европейской и НАТОвской интеграции, снова курируя министерство юстиции.

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