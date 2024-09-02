Украине предлагают переименовать монеты

Украина планирует еще больше дистанцироваться от России, переименовав свою мелкую монету. Вместо "Копійки" в будущем она будет называться "Шах", как объявил центральный банк в Киеве. После изучения истории украинской валюты глава центрального банка Андрей Пышный пришел к выводу, что название "Копійка" rappresenta оккупацию Москвы. Термин "Копейка" также используется в России для наименьшей единицы валюты, но из-за слабого рубля и ее незначительной стоимости копейки имеют мало значения в России. Национальный банк уже подготовил предложения по необходимым законодательным изменениям. Планов по замене существующих монет в обращении нет; вместо этого они будут сосуществовать.

В то время как продвижение в Курске замедляется, российские силы становятся все более активными в Покровске. Этот украинский город служит критическим пунктом, так как находится на "последней значительной, хорошо установленной укрепленной линии". По словам военного эксперта Густава Гресселя, терпимость украинцев к ошибкам снижается.

Союзники Украины ожидают, что Иран вскоре доставит России баллистические ракеты, что может спровоцировать быстрый ответ от союзников Украины, как сообщают источники Bloomberg. С начала invasions России в Украину в феврале 2022 года Иран уже предоставил России множество дронов. Передача баллистических ракет будет тревожным развитием конфликта, как сообщает журнал, ссылаясь на несколько анонимных источников. Неизвестные лица не предоставили срока или масштаба поставок, но один официальный представитель предположил, что поставки могут начаться в течение нескольких дней. Баллистические ракеты обычно летят быстрее, чем крылатые ракеты или дроны, и могут нести более существенные полезные нагрузки.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, российские войска в регионе Донецк не продвинулись за два дня. Однако ситуация в Покровске на восточном фронте "трудная", заявил Зеленский, основываясь на комментариях Верховного главнокомандующего Александром Сырским, сообщает украинская газета Kyiv Independent. Вокруг Покровска ведутся жестокие бои уже несколько месяцев, так как он является важным логистическим центром для украинских сил. Российские войска недавно добились быстрого прогресса (см. запись в 17:22).

Директор-распорядитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси завтра отправится в Киев. Он также посетит атомную электростанцию в Запорожье, которую Россия занимает уже более двух с половиной лет. АЭС стала целью атак и саботажа, и Россия, и Украина обвиняют друг друга. В середине августа инспекторы сообщили об эскалации ситуации. Был взрыв недалеко от зоны безопасности, который эксперты МАГАТЭ на месте оценили как взрывное устройство, несущееся на дроне.

В течение войны на Украине ходили слухи о использовании различных видов оружия, в том числе огнеметных дронов. Теперь появилось видео, якобы показывающее их использование. Видео якобы показывает огнеметный дрон, который поджигает российские военные позиции и значительную часть леса.

Новый премьер-министр Нидерландов Дик Шооф объявил о значительном пакете помощи для Украины. Во время неожиданного визита в юго-восточный украинский город Запорожье он встретился с президентом Владимиром Зеленским. Пакет помощи стоит более 200 миллионов евро. Это первый визит Шоофа в Украину с тех пор, как он вступил в должность в начале июля, сменив Марка Рютте, который станет следующим генеральным секретарем НАТО в октябре. "Без преувеличения, Нидерланды сыграли решающую роль в помощи Украине в спасении многих жизней. Наши отношения крепче, чем когда-либо. Мы стоим плечом к плечу в стремлении к справедливому и долговременному миру", - сказал Зеленский.

НПЗ PCK в Шведте останется под федеральным контролем. Согласно информации агентства German Press Agency, немецкое правительство стремится продлить доверительное управление большинством акций российской государственной корпорации Роснефть в НПЗ PCK. Доверительное управление истекает 10 сентября. Акции находились под федеральным доверительным управлением с сентября 2022 года. Причиной этого шага стало решение немецкого правительства больше не импортировать российскую нефть из-за российской invasions Украины. PCK переключился на альтернативные источники поставок в начале 2023 года. Кроме Шведта, затронуты еще два объекта. Роснефть владеет 54% акций НПЗ PCK в северо-восточной Бранденбурге.

17:22 Россия завоевывает крупнейшие суточные территориальные приобретения в Украине с октября 2022 года - 15 квадратных километров в день

Российская армия добилась значительного прогресса в августе, согласно оценкам на основе данных американского think tank Института изучения войны (ISW). За последний месяц российская армия захватила 477 квадратных километров территории в Украине, что является крупнейшим территориальным приобретением России с октября 2022 года, что составляет более 15 квадратных километров в день в августе. Российские войска в основном добились успеха в восточном украинском регионе Донецк. На прошлую ночь российская армия находилась всего в 7 километрах от стратегически важного города Покровск.

16:56 Путин в Монголии - Встреча с монгольским президентом Президент России Владимир Путин совершил визит в Монголию. Во вторник Путин встретится с монгольским президентом Ухнаагийн Хурэлсухом. Два лидера примут участие в церемонии, посвященной победе советских и монгольских войск над японской армией в 1939 году. Битвы унесли жизни тысяч людей. Для Путина это первый визит в страну, являющуюся членом Международного уголовного суда (МУС), после того, как суд выдал ордер на его арест почти 18 месяцев назад из-за предполагаемых военных преступлений на Украине. Украина призывает Монголию арестовать Путина и передать его в Гаагу. Пресс-секретарь Кремля заявил на прошлой неделе, что Кремль не обеспокоен арестом Путина в Монголии.

16:40 Подачки в российской армии - Муминджанов под следствием Следственный комитет России начал расследование в отношении еще одного высокопоставленного военного чиновника, генерала Валерия Муминджанова, которого подозревают в получении взяток на крупную сумму. Это преступление наказывается лишением свободы на срок до 15 лет в России. Муминджанов занимает должность заместителя командующего по логистике Ленинградского военного округа и ранее работал в министерстве обороны. Расследование показало, что Муминджанов требовал и получал более 20 миллионов рублей (приблизительно 202 000 евро) в обмен на утверждение контрактов на поставку формы. С апреля более десяти военных чиновников в России, в том числе генералов и высокопоставленных сотрудников министерства обороны, стали мишенью правоохранительных органов после обвинений в коррупции или мошенничестве. Некоторые критики подозревают кампанию по чистке.

16:25 Зеленский о операции в Курске - "Проходит по плану" Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что операция в российском регионе Курск проходит согласно плану. Зеленский сделал заявление во время визита в Запорожье, как сообщает корреспондент украинского государственного новостного агентства Укринформ. "Операция в Курске выполняет свои задачи и проходит по плану", - сказал Зеленский. "Однако мы считаем, что операция в Курске также может повлиять на более интенсивные российские атаки в Покровске и Торезе", - добавил президент Украины. В настоящее время наиболее мощные российские бригады сконцентрированы на этих фронтах.

15:52 Лесные пожары угрожают деревням в оккупированном Луганске - Пожарных нет на месте? Жители оккупированного Луганска сейчас сталкиваются с двойной угрозой: война и лесные пожары. В социальных сетях звучат жалобы на отсутствие пожарных для тушения пожаров.

15:16 Украина получает систему Patriot от Румынии - Парламент одобрил передачу Парламент Румынии дал согласие на передачу Украине системы ПВО Patriot. Законопроект переходит на финальное голосование, как сообщает Рейтер. В июне Бухарест согласился подарить одну из двух своих оперативных систем Patriot Украине при условии, что союзники заменят систему, которую они сдают.

14:53 Мобилизация в Украине - Призыв к снижению возрастного предела до 50 Запущена петиция с призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому снизить возрастной предел мобилизации до 50 лет. На данный момент собрано более 25 000 подписей, как сообщает украинская газета "Киевский независимый". Согласно украинскому закону, электронная петиция президенту требует не менее 25 000 подписей в течение трех месяцев, чтобы быть рассмотренной. Осталось 34 дня, чтобы собрать подписи.

14:34 Одиннадцать человек ранены в российском регионе Белгород - Виноваты украинские атаки По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова через Telegram, в результате украинских атак в российском регионе Белгород и его столице пострадали 11 человек, в том числе двое детей. Также якобы разрушен детский сад. Местные власти закрыли несколько школ и детских садов в регионе на неделю после атак. 2 сентября традиционно является первым днем школы после летних каникул в некоторых регионах Украины и России.

14:10 Зеленский: Российский снаряд разрушает исламский центр в Киеве Во время ракетной атаки России на Киев поздним вечером в понедельник (см. записи 05:39, 06:20 и 09:29) мечеть и прилегающий исламский культурный центр понесли значительный ущерб. В посте в X президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не уважает духовные или человеческие ценности и не уважает никакую религию или веру. "Она продолжает свою кампанию разрушения против украинского народа и стремится уничтожить все наши сообщества и даже священные места поклонения", - заключил Зеленский. Главный имам местного сообщества Вадим Дашевский сообщил Рейтер, что нападение на мечеть было актом трусости.

13:39 Видео раскрывает чудовищную атаку дронов в и вокруг Москвы Украина провела крупную атаку дронов, достигнув целей в и вокруг Москвы. Взрыв зафиксирован на видео на нефтеперерабатывающем заводе, расположенном в 16 километрах от Кремля. Также пострадали две электростанции. Согласно российским данным, было перехвачено более 150 украинских дронов.

12:58 Сикорский: Обязанность Польши сбивать приближающиеся российские дроны Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что Польша обязана ликвидировать приближающиеся российские дроны и другие воздушные цели, приближающиеся к польскому воздушному пространству из Украины. Сикорский выразил это мнение британской "Финансовой газете" (FT), проигнорировав официальную позицию НАТО в отношении риска эскалации при прямом столкновении с российскими силами. НАТО отвергает гипотезу о сбивании российских дронов и ракет в Украине, а также просьбу Киева о создании зоны, свободной от полётов, над страной. Сикорский сказал FT: "Если враждебные воздушные объекты приближаются к нашему воздушному пространству, это будет оправданным актом самозащиты. Потому что когда они войдут, риск травм от обломков будет значительным."

12:12 Мунц: Ответ России на успехи AfD и BSW на выборах и потенциально крупнейший удар дронов по Москве Успехи AfD и BSW на выборах вызывают интерес в России. Репортер ntv Рейнер Мунц сообщает о реакции Москвы на эти успехи и сообщает о потенциально крупнейшем ударе дронов по российской столице.

11:40 Путин хвалит темп захвата российских территорий Президент России Владимир Путин похвалил темп, с которым его войска занимают новые территории в соседней Украине. Он сказал российским информационным агентствам, что контрнаступление Украины в Курской области не смогло остановить продвижение российских войск в Донбассе. "Мы не говорим о продвижении на 200 или 300 метров", - сказал Путин. "Мы говорим о нескольких квадратных километрах. Такой темп наступления в Донбассе мы не видели уже давно". Во время своего визита в Монголию Путин заглянул в сибирскую республику Туву, чтобы посетить урок нового предмета "Разговоры о значении", предназначенного для сближения детей с политической линией Кремля.

11:07 Украина: нейтрализовано 22 ракеты и 20 дронов Воздушные силы Украины сообщают о нейтрализации 22 из 35 ракет и уничтожении 20 из 23 российских ударных дронов. Девять баллистических ракет и 13 крылатых ракет были нейтрализованы над Киевом, Харьковом, Днепром, Полтавой, Николаевом и Запорожьем.

10:36 Видео зафиксировало ракетный удар России по Харькову Россия обстреливает Харьков ракетами уже несколько дней. Согласно украинским сообщениям, в воскресенье было выпущено десять ракет в направлении города, поразивших торговый и развлекательный комплекс и ранивших нескольких человек.

10:01 Количество раненых в Сумах после ракетного удара России возросло Количество раненых возросло после ракетного удара России по городу Сумы на северо-востоке Украины. По данным министерства внутренних дел Украины, пострадало 18 человек, в том числе 6 детей. Министерство сообщило об этом в Telegram. Ранее (см. запись 03:34) администрация города Сумы сообщала, что в результате атаки пострадало по крайней мере 13 гражданских, в том числе 4 ребенка. Ракетный удар России поразил центр социальной и психологической реабилитации детей и интернат в Сумах. Ситуация с безопасностью в Сумской области ухудшилась с началом переправы через границу в соседнюю российскую область Курск 6 августа. Сумы, город с населением более 250 000 человек, находится примерно в 350 километрах к востоку от Киева.

09:29 Украина: двое ранены в Киеве в результате ракетного удара России Россия вновь атаковала Киев ракетами (см. записи 05:39 и 06:20). По меньшей мере двое человек были ранены осколками ракет, сообщают местные власти. Также возникли пожары, и были повреждены инфраструктуры и дома. Общенациональный воздушный тревожный сигнал длился около двух часов с позднего вечера понедельника до раннего утра вторника.

Русские люди поддерживают войну в Украине: отчет ИСВ

По данным Института изучения войны (ИСВ), большинство россиян продолжают поддерживать войну в Украине. Это происходит несмотря на incursio Украины в российскую приграничную область Курск. В последнем отчете ИСВ, основанном на данных независимого российского опросного центра "Левада-центр", говорится, что поддержка военной операции России в Украине медленно растет в августе. В настоящее время около 78% опрошенных поддерживают войну в Украине, что выше, чем 75% в июле и 77% в июне. Россияне не кажутся усталыми от войны, что дает российским властям свободу действий в своей стратегии ведения войны на истощение против Украины, считают аналитики ИСВ.

Украина сообщает о потерях российских военных

Генеральный штаб Украины опубликовал новые данные о потерях российской армии в Украине. Согласно этим данным, с 24 февраля 2022 года в Украине погибли около 617 600 российских солдат, в среднем 1 300 в сутки в последние 24 часа. Кроме того, были уничтожены девять танков, десять артиллерийских систем, одна средняя артиллерийская реактивная система и 30 дронов. С начала широкомасштабной операции Россия потеряла 8 601 танк, 17 646 артиллерийских систем, 368 самолетов, 328 вертолетов, 28 кораблей и одну подводную лодку, согласно украинским данным. Хотя западные оценки указывают на более скромные потери, они считаются заниженными.

Спасение в Харькове после ракетного удара России

После российского удара по Харькову спасатели смогли извлечь мужчину из руин обрушившегося концертного зала. Выживший якобы выразил свое благополучие вскоре после спасения. В результате ракетных атак России на Харьков якобы пострадали более 40 человек, в том числе пятеро детей. Несколько ракет взорвались в торговом центре и концертном зале около полудня в воскресенье.

Российские удары по Киеву

Киев был обстрелян множеством российских беспилотников, крылатых ракет и баллистических ракет. Отчеты об взрывах и пожарах в Киеве заставили многих жителей искать укрытие в укрытиях от воздушных атак. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в районах Голосеевский и Соломянский. Кличко также сообщил о нескольких пожарах, и глава киевской военной администрации Сергей Попко поделился аналогичной информацией о пожарах в районе Шевченковский. Человек был ранен в Шевченковском районе осколками, упавшими с неба.

Повторные российские удары по Киеву

Российские удары вновьtargeted Киев, согласно украинским военным властям. Отчеты о пожарах и взрывах, и воздушные оборонные подразделения были призваны ответить на нападение. Еще нет точного подсчета использованных ракет или причиненного ущерба.

Путин о российском газопроводе в Китай

Президент России Владимир Путин считает, что строительство нового российского газопровода в Китай идет по графику. Газопровод должен ежегодно транспортировать 50 миллиардов кубометров природного газа из российского района Ямал в Китай. Обоснованность проекта была утверждена в январе 2022 года, и были проведены необходимые технические обследования, сказал Путин.

Атака на центр реабилитации детей в Сумах

Армия России обстреляла центр социально-психологической реабилитации детей и интернат в Сумах, ранив 13 человек, в том числе двоих детей. Здание расположено в жилом районе, как сообщает местная военная администрация.

Опрос в Польше о сбивании российских разведывательных дронов

По данным опроса, проведенного "Rzeczpospolita", почти 60% поляков поддерживают идею, чтобы польские военные силы сбивали российские разведывательные дроны, входящие в польское воздушное пространство во время атак на Украину. Опрос ссылается на неопознанный летающий объект, предположительно, камикадзе--drone, который пролетел над Польшей более 30 минут и затем исчез 26 августа. Полковник польской армии Томаш Древляк предположил, что Россия могла намеренно протестировать систему ПВО Польши, отправляя дроны в польское воздушное пространство.

Один погибший в результате обстрела в Белгородской области

Губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков сообщил об одном погибшем и трех раненых в результате артиллерийского огня Украины в селе Шагаровка. По меньшей мере, еще одно село было обстреляно украинскими войсками.

Перехват украинских дронов Россией

Россия заявила, что отразила крупные украинские атаки дронов на Москву и четырнадцать других регионов, перехватив в общей сложности 158 летающих объектов. Десять дронов якобы были запущены в направлении Москвы, согласно российскому министерству обороны.

10:24 PM: Усиление российских ударов по Харькову, число жертв возросло до 47Число жертв в Харькове после массированных российских ударов возросло до 47, в том числе семерых гражданских, как сообщает украинская служба спасения в Telegram. Многие гражданские объекты, в том числе торговый центр, были повреждены, как видно на снимках новостных агентств.

9:52 PM: Смертельная авария украинского вертолета во время учебного полета - пилоты погиблиДва человека погибли, когда вертолет столкнулся во время учебного полета в Ивано-Козедубском национальном авиационном университете Харькова. Государственное новостное агентство Украины Ukrinform сообщило, что инцидент произошел с вертолетом Ми-2 во время учебного упражнения. Страница Facebook университета выразила соболезнования, признав невосполнимую потерю: двухчленный экипаж покинул нас. Расследование, эксперты и официальные лица министерства обороны в настоящее время изучают место аварии, чтобы установить причину происшествия.

9:06 PM: Украинский поставщик электроэнергии предупреждает об отключениях электроэнергииПо данным Ukrenergo, в понедельник в Украине будут отключения электроэнергии в результате тяжелых российских атак на ее энергосистему. Поставки критической инфраструктуры останутся неизменными; однако Ukrenergo предупреждает о возможных изменениях в масштабе этих ограничений.

(Чтобы получить информацию о предыдущих событиях, см. здесь.)

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В свете продолжающегося конфликта союзники Украины обеспокоены возможной поставкой баллистических ракет из Ирана в Россию, что может еще больше обострить ситуацию. Атака на Украину Россией продолжает иметь значительное воздействие, с ежедневными территориальными завоеваниями российских войск в августе, крупнейшими с октября 2022 года, согласно сообщениям союзников Украины.

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