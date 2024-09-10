Украина значительно увеличивает производство оружия

Украина Увеличила Выпуск Оружия, Подтверждают Данные Правительства

Данные правительства показывают, что Украина существенно увеличила производство оружия в этом году. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Киеве, что за первые восемь месяцев 2024 года страна удвоила производство оружия по сравнению с предыдущим годом. Шмыгаль заявил: "Мы более чем удвоили производство оружия по сравнению с 2023 годом". Украина планирует построить более миллиона дронов к концу года. Шмыгаль уточнил: "Мы продвигаемся. Производство дронов растет".

14:23 Военный Аналитик Хвалит "Мудрое Решение" Шольца

Канцлер Германии Олаф Шольц выступает за мирные переговоры с Россией, что вызывает considerable разногласия в политических кругах. Однако военный эксперт Ральф Тьеле хвалит инициативу Шольца и призывает к спешности. После контрнаступления в Курске Украина сталкивается с угрозой прорыва в своих оборонительных линиях.

13:52 Институт Мировой Экономики в Киле Звучит Тревогу: Расходы на Оборону "Критически Недостаточны"

Исследователи Института мировой экономики в Киле заявляют, что расходы Германии на оборону "критически недостаточны" в свете угрозы со стороны России. "Несмотря на обещания переключиться на другие приоритеты, разрыв между военными возможностями Германии и России остается огромным", - отмечает институт. Исследователи призывают к постоянному бюджету обороны не менее 100 миллиардов евро. Автор исследования Гунтрам Вольфф заявляет: "Россия все больше и больше угрожает НАТО, в то время как мы продвигаемся необычайно медленно в необходимом укреплении для сдерживания". В настоящее время правительство Германии борется с заменой оружия, отправленного в Украину. Запасы систем ПВО и артиллерийских гаубиц сократились более чем наполовину.

12:25 "Разительное Отличие" Между Путиным и Лавровым

Украина неоднократно просит ЕС и США дать согласие на использование оружия на территории России. Теперь Нидерланды согласны на это, в том числе и на обещанные истребители.

12:59 Россия Заявляет О Захвате Четырех Дополнительных Городов В Донецке

Военные России заявляют, что захватили четыре дополнительных города в восточной части Украины. Южная группа сил захватила Красногоровку и Григоровку, восточная группа заявляет о захвате Водяного, а центральная группа сдерживает Хализинку, согласно сообщениям Министерства обороны России. Эти сообщения нельзя окончательно подтвердить. Военные наблюдатели Украины отметили как минимум три из этих городов (все, кроме Григоровки) как занятые. Украина сталкивается с интенсивным давлением на своем восточном фронте.

12:20 Москва Признает Только Одно Переговорное Противоположность

В июне состоялась мирная конференция в Швейцарии без участия России. Теперь канцлер Олаф Шольц сигнализирует о готовности вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Однако ответ Кремля? Министр иностранных дел Сергей Лавров демонстрирует дипломатические усилия, но не с Европой, согласно сообщениям корреспондента ntv Райнера Мюнца.

11:50 Киев: Россия Постоянно Использует Химическое Оружие

Украинские власти предупреждают о неоднократном использовании химического оружия российскими войсками в Украине. Военное командование Украины сообщает в Facebook, что российские войска использовали 447 боеприпасов, содержащих опасные химические вещества и химические warfare agents, в августе, и 4035 случаев с 15 февраля 2023 года по 24 августа 2024 года. Военное командование Украины также сообщает о поставках запрещенных химических warfare agents и использовании неизвестных химических соединений. Дополнительно сообщается: "Россия таким образом грубо нарушает принципы ведения войны и пренебрегает нормами и обязательствами в соответствии с Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожения".

11:19 Офис Президента В Киеве: Разрешение На Ataque Russian Depots GivenГлава украинского президентского офиса подчеркивает необходимость обращения своей страны к западным союзникам за разрешением использовать их оружие против целей глубоко на территории России. Андрей Ермак объясняет: "Нужно атаковать ракетные склады в России". "Защита не является эскалацией". Это о предотвращении террора, пишет Ермак в Telegram. Западные страны колеблются в отношении одобрения использования Украиной поставленного ей оружия на территории России, ссылаясь на опасения быть втянутыми в конфликт.

10:53 Пожары И Травмы - Россия Атакует Множеством Дронов И Двумя РакетамиВ результате российских атак дронами и ракетами по меньшей мере трое человек получили ранения, сообщают официальные лица. Здания повреждены, возгорания зафиксированы, сообщают местные власти. В ходе ночной атаки ПВО сбила 38 из 46 российских дронов в 13 регионах, сообщает ВВС в Telegram. Россия также выпустила две ракеты в ходе атаки. Атака также была направлена на энергетические объекты в восьми украинских регионах, сообщает министерство энергетики в Киеве, что привело к нарушениям в высоковольтных линиях и подстанциях.

10:27 Шокирующий брачный поворот детского омбудсмена: Лвова-Белова оставляет своего православного священника мужа ради олигарха Ранее считавшаяся воплощением русской женщины, Мария Лвова-Белова, детский омбудсмен, была замужем за православным священником с 2003 года. Пропагандистские СМИ часто показывали пару, обсуждающую традиционные ценности, христианскую веру и их опыт воспитания многочисленных детей. В 2023 году она была обвинена Международным уголовным судом вместе с Путиным в незаконной депортации детей из Украины. Однако недавние сообщения от Верстки рассказывают другую историю. Оказывается, вера Лвовой-Беловой в традиции и преданность своему священническому мужу, возможно, не были так непоколебимы, как казалось. Сообщается, что она вышла замуж за богатого олигарха Константина Малофеева, известного своей связью с политически ориентированным христианским телеканалом Tsargrad TV и его решительной поддержкой монархии и текущего российского конфликта.

09:32 Начало учений "Океан-2024": российский флот возвышается над международными морями По сообщениям из Москвы, российский флот начинает масштабные маневры под названием "Океан-2024". В учениях примут участие более 400 военных кораблей, в том числе подводные лодки, и более 90 000 моряков из различных подразделений. Учения будут проводиться в различных регионах России, таких как Балтийское море, Северный Ледовитый океан, Каспийское море и Средиземное море, где Россия имеет военную базу в сирийском портовом городе Тартус.

09:10 Трагический инцидент на нефтепроводе в Оренбурге: двое погибших в пожаре Агентство ТАСС объявило о двух погибших в результате пожара на нефтепроводе в российском регионе Оренбург. Причина пожара все еще расследуется, и время инцидента неясно. Неподтвержденные сообщения об инциденте ранее появились на некоторых российских каналах Telegram в понедельник.

08:43 Шойгу подтверждает позицию России по переговорам с Украиной Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что Россия не будет вести переговоры с Украиной, пока украинские войска не покинут российские территории. Ранее пресс-секретарь Кремля Песков уже исключил возможность переговоров.

08:14 Рейсы в московских аэропортах возобновлены после кратковременного перерыва Рейсы в московских аэропортах, в том числе Домодедово, Шереметьево и Внуково, возобновлены, согласно данным российского авиационного органа Росавиация. Авиационный орган сообщил о приостановке рейсов из-за украинских беспилотных атак в московском регионе в понедельник.

07:43 Шольц устанавливает условия для участия России в возможной конференции по миру Канцлер Германии Олаф Шольц установил четкие условия для участия России в возможной конференции по миру для Украины. Во время выступления на мероприятии СДП в понедельник вечером Шольц подчеркнул необходимость поиска способов выхода из конфликта, одновременно оказывая военную поддержку Украине против агрессора, России. Он выступал за новую конференцию по миру, как и украинское руководство, но с условием - Россия должна прекратить дальнейшие атаки. "Переговоры невозможны, если тот, кто сидит за столом, продолжает агрессию", - сказал Шольц, имея в виду российского президента Владимира Путина, который выступает за дополнительные украинские территории во имя мира.

07:18 Утверждения Фико о фашизме в украинской армии подлежат проверке Украинское правительство выражает удивление и недоумение в связи с заявлениями премьер-министра Словакии Роберта Фико о фашизме в украинской армии. Reuters сообщило о требовании Фико к Киеву принять меры по очистке своей армии от "фашизма". Министерство иностранных дел Украины выпустило заявление, в котором утверждается, что украинские солдаты сражаются за свои семьи, дома и земли, одновременно защищая Европу и свободный мир от российской агрессии. В заявлении также упоминаются огромные потери, понесенные украинцами в борьбе против нацизма в 20 веке. Утверждения Фико о фашизме в украинской армии совпадают с пропагандой, часто называющей украинских лидеров нацистами, хотя на выборах 2019 года только 2,4% голосов получили ультраправые партии. Историк Тимоти Снайдер выделяет фашистские черты в системе Путина.

06:56 Воробьев исправляет данные о жертвах украинского беспилотного удара в Москве Губернатор Московской области Андрей Воробьев обновил свой первоначальный отчет о гибели ребенка в результате украинского удара беспилотником по российской столице. В телеграмм-посте он уточнил, что погибла женщина, и трое гражданских были ранены, сославшись на неточности в первоначальном отчете. Воробьев также упомянул, что 43 человека были временно размещены в результате инцидента.

06:25 "Гринпис" планирует расследовать экологические преступления, совершенные Россией в Украине "Гринпис" возобновляет свою работу в Киеве, чтобы помочь в восстановлении Украины и расследовать экологические преступления, вызванные российским вторжением. "Гринпис" сотрудничает с местными экологическими организациями для документирования ущерба, который включает преследование украинских экологов и загрязнение водных ресурсов Украины. Организация стремится ускорить экологическое восстановление Украины, используя чистую энергию от солнца и ветра.

06:02 Россия скорбит о гибели ребенка в Московской областиПо данным России, в результате удара украинского беспилотника в Московской области погиб ребенок. Губернатор Андрей Воробьев сообщает в Telegram, что в столичном регионе было сбито не менее 14 украинских беспилотников за ночь. Один из них вызвал пожар, который сейчас тушат пожарные. К сожалению, жертвой стал 9-летний ребенок, как сообщает Воробьев. При перехватке другого беспилотника в столичном регионе в результате удара по жилому дому пострадал по крайней мере один человек. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщал о 11 сбитых беспилотниках вблизи российской столицы.

04:36 Обломки сбитого беспилотника упали на энергетический объект в ТулеОбломки сбитого российской ПВО беспилотника упали на энергетический объект в Тульской области, сообщает агентство ТАСС. "К счастью, нет жертв", - цитирует ТАСС власти Тулы. Операция и поставка ресурсов потребителям остаются бесперебойными. Ситуация под контролем.

03:29 Украина наносит авиационный удар по МосквеСпасательные службы прибыли на место после сбивания двух украинских беспилотников над районом Домодедово в Москве, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин. Подробностей о возможном ущербе или травмах не предоставлено. Район Домодедово, примерно в 50 километрах к югу от Кремля, является домом для одного из крупнейших аэропортов Москвы.

02:17 ВВС России отразили атаку беспилотника на МосквуВоздушная оборона России отразила атаку беспилотника на российскую столицу, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин. Первоначальные отчеты указывают на отсутствие жертв или ущерба там, где упали обломки, заявил Собянин в Telegram. Украинская сторона не комментировала.

00:12 Зеленский благодарит Швецию за пакет помощиПрезидент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Швеции за пакет военной помощи на сумму 445 миллионов долларов. "Этот существенный пакет, включающий системы ПВО, противотанковое оружие и финансовые взносы для удовлетворения срочных нужд Украины, укрепит наши оборонительные способности", - сказал Зеленский в X. Согласно шведским отчетам, пакет также включает детали для истребителей Gripen для возможной будущей поставки авиационной техники.

22:17 Министерство иностранных дел: Россия представляет серьезную угрозу миру на восточной границе НАТОПосле того, как российские беспилотники вошли в воздушное пространство Латвии и Румынии, Министерство иностранных дел Германии описало Россию под руководством Владимира Путина как "наиболее значительную угрозу миру и безопасности" прямо на восточной границе НАТО. "К сожалению, Россия под руководством Путина в настоящее время является наиболее значительной угрозой миру и безопасности прямо на восточной границе НАТО", - заявило министерство в X. "Это было четко продемонстрировано недавними инцидентами с беспилотниками в Румынии и Латвии". Министерство заявило, что работает в тесном сотрудничестве со своими союзниками по альянсу.

21:42 США не могут подтвердить сообщения о поставках Ираном ракет РоссииПравительство США не может подтвердить утверждения о поставках Ираном баллистических ракет России, заявил Джон Кирби, представитель Совета национальной безопасности США.

21:28 Зеленский призывает к быстрому выполнению соглашений о помощи ЗападаПрезидент Украины Владимир Зеленский призвал к быстрому выполнению соглашений о помощи с Западом. "Ход конфликта напрямую зависит от качества логистики поставок и выполнения всех обещаний нашими партнерами", - сказал Зеленский в своем вечернем видеообращении. Оружие и техника должны прибыть к нам вовремя, чтобы быть эффективными. "То, что нужно в сентябре, должно быть доставлено нашим войскам в сентябре".

20:52 Оппозиционный политик России предупреждает об опасности победного выхода ПутинаИзвестный российский оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза предупреждает Запад против облегчения "победного" выхода президента России Владимира Путина из войны в Украине. "Важно, чтобы Владимир Путин не вышел победителем из войны против Украины", - говорит Кара-Мурза. "Важно, чтобы Владимир Путин не нашел способа выйти из этого конфликта в Украине, выглядя победителем". Менее чем через месяц после своего освобождения в результате обмена Кара-Мурза отмечает, что "усталость" от конфликта распространена в западных обществах. Однако Путина нужно победить. Он добавляет: "Если режиму Путина будет позволено представить исход этого противостояния как победу и остаться у власти, мы столкнемся с еще одним конфликтом или catastrophe в течение года или 18 месяцев".

Вы можете прочитать все предыдущие случаи здесь.

В свете увеличения производства оружия в Украине растут опасения в отношении возможной реакции России на удар по ее оборонительным линиям.

После подтверждения правительством удвоения производства оружия международное сообщество внимательно следит за военным укреплением Украины, особенно в контексте продолжающихся атак на Украину.

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