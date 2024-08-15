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Украина захватывает город Суджа в Курской области России, поскольку она говорит, что продвижение продолжается

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, что украинские силы взяли под контроль российский город Суджа.

 and  Max Becker
Время чтения 1 минута
Здание горит в городе Суджа после incursions украинских войск в регион Курск.
Здание горит в городе Суджа после incursions украинских войск в регион Курск.

Украина захватывает город Суджа в Курской области России, поскольку она говорит, что продвижение продолжается

Киевские войска находятся в городе, расположенном в 105 км юго-западнее города Курск, с прошлой среды, но это первое подтверждение от украинского президента о том, что его армия захватила его.

Военный начальник Украины Алексей Сырский заявил, что украинские войска продвинулись на 35 километров через российские оборонительные линии с начала своей внезапной атаки, захватив 1150 квадратных километров территории и 82 поселения.

Сырский сказал, что военное комендантское управление установлено в Суздале "для поддержания правопорядка и удовлетворения приоритетных потребностей населения в контролируемых территориях".

Захват Суздаля важен потому, что он приближает украинские войска к границе с Европой. Эта стратегическая победа может потенциально изменить баланс сил в текущем конфликте на более широком, глобальном уровне.

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