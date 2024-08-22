Украина выражает тревогу из-за быстрого продвижения России по значительному восточному мегаполису, в то время как Москва заявляет об неудачной попытке вторжения.

Упакуйте вещи, народ! Не становится лучше. Пора уносить ноги. Такова прямолинейная рекомендация от местного администратора Юрия Третьяка, главы военной администрации в городе Мирноград, находящегося всего в 4,8 км (3 мили) от линии фронта.

"Враг продвигается быстрее, чем мы ожидали", - заявил Третьяк во время радиопередачи во вторник. "Поэтому мы делаем все возможное, чтобы эвакуировать людей до конца недели".

Община Покровск, состоящая из города, Мирнограда и 39 близлежащих деревень, является домом для примерно 59 000 жителей, согласно записям военной администрации города Покровск. Ежедневно эвакуируется около 600-700 человек, сообщают они.

В рамках Министерства по реинтеграции Донецкой области Украины детей и их родителей/опекунов будут принудительно эвакуировать из некоторых районов, таких как Покровск. Тем не менее, Третьяк объяснил, что многие люди не хотят уезжать - некоторые даже прячут своих детей от местных властей, что вынуждает военных посещать дома.

"У нас были случаи, когда родители прятали своих детей. Завтра (20 августа) мы встретимся с полицией, чтобы обсудить, как справиться с этими людьми, найти таких родителей и разоблачить ложные заявления о том, что дети уже уехали", - сказал Третьяк, ссылаясь на возрастающие угрозы в некоторых районах города, где ежедневно происходят нападения.

"Те, кто откладывал неделю назад, уже приняли решение и массово уезжают", - добавил Третьяк. Для жителей, которые все еще не решили эвакуироваться, "самые распространенные жалобы - 'У меня нет места, куда пойти' и 'Меня нигде не ждут'".

Принудительные перемещения происходят в то время, когда Вооруженные силы Украины объявили Покровск "самым горячим" районом конфликта. "Ситуация в секторе Покровск остается напряженной. Украинские силы отбили 11 атак, и бои все еще продолжаются в четырех местах", - заявили Вооруженные силы Украины в последнем обновлении.

Россия отрицает проникновение на границу

С другой стороны, российские силы заявили, что они пресекли попытку якобы украинского проникновения в граничный регион Брянска в среду, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы Украины на территорию Российской Федерации в Климовском районе Брянской области была пресечена 21 августа", - написал Богомаз в своем Telegram-канале в четверг.

По словам Богомаза, попытку украинского проникновения пресекли сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и военные подразделения, в итоге восстановив стабильность и контроль в регионе. Украина хранит молчание в отношении якобы имевшего место проникновения.

Регион Брянск стал мишенью украинских операций с недавнего вторжения более двух недель назад. Украинская наглость в отношении Курской области привела к захвату более 1000 кв. км (386 кв. миль) российской территории и разрушению критически важных мостов в западном регионе.

Это пересечение границы является унизительным провалом для Кремля, впервые с времен Второй мировой войны отмечая проникновение иностранных войск на российскую территорию.

Процесс эвакуации в Покровске не только затрагивает местное сообщество, но и является поводом для беспокойства всей Европы из-за перемещения тысяч людей. Несмотря на трудности, многие жители не хотят уезжать, даже пряча своих детей, что усложняет процесс эвакуации.

В свете эскалации конфликтов в Европе мир внимательно следит за продолжающимся спором между Украиной и Россией, при этом Россия отрицает заявление Украины о проникновении на границу в регионе Брянска.

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