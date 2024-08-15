- Украина впервые создала военное командование в России

После продвижения в российскую территорию Курска Украина усиливает давление на Москву, создавая военную штаб-квартиру. Руководимый украинским генерал-майором Эдуардом Москалёвым, штаб-квартира будет отвечать за поддержание правопорядка и решение насущных проблем населения, заявил главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Алексей Сырский во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украина подчёркивала своё приверженность международному гуманитарному праву на протяжении всей наземной операции, которая продолжается с 6 августа.

После потери контроля над частью Курской области и оставлением людей, поддержание поставок является критически важным, заявил МИД Украины в Киеве. Украинские защитники гарантируют безопасность тех, кто был оставлен Россией, добавил министерство.

Киев: 82 мест под контролем Украины

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Сырский заявил, что украинская армия взяла под контроль 82 мест и 1150 квадратных километров территории с начала наступления. Согласно неvérным украинским отчётам, войска Киева продвинулись на 500 метров - 1,5 километра. Это первое подобное продвижение со времени начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Неvérные российские отчёты утверждают, что около 12 000 украинских солдат вошли в Курскую область и продвинулись на 35 километров вглубь российской территории. Однако независимый российский новостной портал "Медуза" и другие эксперты считают эти украинские заявления преувеличенными. Согласно Медузе, Киев контролирует 45-50 поселений на площади от 500 до 700 квадратных метров. Ситуация в спорном регионе динамична и силы меняются постоянно.

Москва объявляет о дополнительных войсках для пограничных регионов

Министр обороны России Андрей Белозеров созвал представителей Генерального штаба и других официальных лиц в Москве на экстренное совещание. Он объявил о развертывании дополнительных войск и ресурсов в регионах Курск, Белгород и Брянск, граничащих с Украиной. Генеральный штаб подготовил план с дополнительными мерами, сказал Белозеров. "Основная цель - улучшить эффективность системы управления войсками в сотрудничестве с другими органами безопасности", - сказал он на совещании по защите российских пограничных регионов.

Он лично будет следить за реализацией плана, сказал Белозеров. Цель состоит в том, чтобы защитить территориальную целостность, население и инфраструктуру в пограничных регионах. Согласно плану, Министерство обороны, ФСБ, Национальная гвардия и другие органы безопасности будут более эффективно координировать свою деятельность.

Вторжение вражеских войск с танками и тяжёлой артиллерией вызвало всеобщее изумление среди российского населения в отношении состояния его границ. ФСБ, ответственная за пограничную безопасность, почти ежедневно сообщает об арестах подозреваемых и реальных диверсантов, якобы работающих на Украину и противников войны. Однако они упустили тот факт, что целая группа киевских войск формировалась в украинском регионе Суммы перед переходом на российскую территорию.

Министерство обороны в Москве объявило, что российская армия в Курской области вернула контроль над селом Крупец и успешно отразила украинские атаки в некоторых районах. Российские военные блогеры, ранее критиковавшиеся министерством за ложные заявления, также подтвердили это. В Белгородской области попытка украинских солдат захватить российскую территорию была пресечена, сообщалось.

Россия эвакуирует ещё один район в Курской области

Между тем, власти Курской области приказали эвакуировать ещё один район. Жителей Глушковского района, примерно в 10 километрах от украинской границы, переводят в безопасное место, объявил губернатор Алексей Смирнов. До начала российского вторжения в Украину в этом районе было зарегистрировано более 17 500 жителей. Смирнов также сообщил о ещё одной воздушной тревоге в Курской области из-за угрозы ракетных атак со стороны Украины.

Смирнов встретился с заместителем Администрации Президента Сергеем Кириенко на Курской АЭС. Кириенко, близкий соратник главы Кремля Владимира Путина, осмотрел ситуацию после усиления мер безопасности там. После посещения строительной площадки Курской-2 АЭС Смирнов сказал, что работа над новым реактором идёт по плану и должна быть завершена к декабрю. Недавно были опасения по поводу боёв вокруг АЭС и возможной ядерной угрозы.

До сих пор более 120 000 человек были переведены в безопасное место. Россия объявила свои пограничные регионы Курск, Белгород и Брянск зонами антитеррористических операций, тем самым развертывая больше персонала и ресурсов. В Белгородской области Москва объявила чрезвычайное положение национального значения, как и в Курской области ранее.

Согласно заявлениям Зеленского, Украина стремится усилить давление на воюющую Россию через своё наступление, чтобы положить конец боям и начать мирные переговоры. В то же время российские войска в украинском регионе Донецк сообщили о захвате ещё нескольких поселений.

В ответ на украинское наступление и последующее давление на Россию Федеральная служба безопасности России (ФСБ) усилила патрулирование границы и аресты подозреваемых диверсантов, якобы работающих на Украину и противников войны. Несмотря на усилия ФСБ, они упустили формирование крупной группы киевских войск в украинском регионе Суммы перед их переходом на российскую территорию.

Кроме того, после потерь России в Курской области ФСБ приняла более бдительную роль в охране российских границ, так как риск дальнейших вторжений по-прежнему является вопросом озабоченности.

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