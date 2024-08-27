Украина вновь переживает ночную волну нападений, организованную Россией.

В прошлую ночь российское правительство провело масштабный воздушный налет на Украину, вызвав значительную критику со стороны международных союзников Украины, в том числе Европы и США. Налет в основном был направлен на жизненно важные энергетические объекты, что привело к нескольким жертвам.

По данным украинских ВВС, Россия выпустила 91 боеприпас, в том числе 10 ракет и 81 дрона иранского происхождения, во вторник. Украинской противовоздушной обороне удалось перехватить 50% ракет и 60 из 81 дрона. "Несмотря на отличную работу наших систем ПВО, погибли четыре человека и 16 были ранены", - заявил президент Украины Владимир Зеленский через цифровые платформы. Спасательные работы продолжались на местах взрывов.

Зеленский подтвердил ответ на атаки. "Преступления против человечности не могут остаться безнаказанными".

В ранние часы вторника были зарегистрированы два смертельных случая в южной области Запорожья и еще два в результате ракетной атаки на отель в Кривом Роге, центральном городе Украины.

Четыре дня назад в результате ракетной атаки на отель в Краматорске погиб консультант по безопасности, нанятый агентством Reuters.

Укрэнерго, оператор украинской энергетической сети, объявило во вторник, что планируются отключения электроэнергии в течение дня, чтобы облегчить нагрузку на энергетическую сеть после недавних атак. "Украинская энергетическая сеть все еще восстанавливается после девяти значительных российских атак", - сказал Ukrenergo. Сети не хватает электроэнергии, и ведутся tanto плановые, как и аварийные работы на энергетических объектах. Оператор призвал экономить электроэнергию.

Бомбардировки произошли в то время, когда украинские войска продвинулись в наступлении на российский приграничный район Курск. За последние три недели Киев якобы захватил большие территории.

Военное командование Украины во главе с Александром Сырским объявило во вторник, что солдаты теперь контролируют 1294 квадратных километра и 100 поселений в Курской области. Кроме того, Украина захватила 594 российских солдат за три недели наступления.

Одновременно с этим директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Курск. Представитель российского ядерного агентства сообщил AFP, что Гросси возглавил команду для оценки условий на атомной электростанции возле города Курск после продвижения Украины в данный район.

Между тем, губернатор российской Белгородской области, граничащей tanto с Курском, как и с Украиной, признал сообщения о возможном украинском вторжении в свой регион. "Противник пытается пересечь границу в Белгородской области", - заявил Вячеслав Гладков в сервисе Telegram. Министерство обороны России заявило, что ситуация на границе сложная, но "под контролем".

Позже Гладков сообщил, что Украина обстреляла и использовала дроны для атаки как минимум на три деревни в регионе.

Зеленский раскрыл, что украинское наступление на Курск, начавшееся 6 августа, было, среди прочего, попыткой компенсировать ограниченный радиус.

С начала российской военной агрессии против Украины 24 февраля 2022 года российские ВВС почти ежедневно наносили летальные удары по Украине. С возрастающей частотой Россия целенаправленно атаковала энергетические объекты. Зеленский неоднократно призывал союзников поставлять новые системы ПВО как можно скорее.

Несмотря на продолжающийся конфликт в Курске, Москва продолжает продвигать свою наступательную операцию на востоке Украины. Во вторник Министерство обороны России объявило о захвате украинского города Орливка, расположенного возле стратегически важного города Покровск. В понедельник вечером Зеленский заявил, что оборона Покровска "трудная".

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