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ПолитикаНовостиДонбасс

Украина в настоящее время переживает ответные действия Путина во время празднования Дня независимости.

 and  Elizabeth Wells
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Посреди наступления на территории России президент Украины Зеленский ставит, среди других целей,...
Посреди наступления на территории России президент Украины Зеленский ставит, среди других целей, задачу укрепить свою позицию для возможных переговоров с Россией

Украина в настоящее время переживает ответные действия Путина во время празднования Дня независимости.

С российской стороной, как заявляет Путин, в ответ на украинское вторжение в российский регион Курск, Киев ожидает усиления воздушных атак во время празднования Дня Независимости. Министерство иностранных дел Германии и американское посольство выпустили соответствующие предупреждения. Одновременно продолжаются интенсивные столкновения на востоке Украины.

Министерство иностранных дел Германии предупреждает о возможном усилении российских атак на Украину. В период празднования Дня Независимости они обновили свои советы по путешествиям для страны, предупредив об увеличении вероятности ракетных и авиационных атак на критические районы, в частности, столицу Киев, как указано на их официальном сайте.

Американское посольство в Киеве предупредило в четверг об увеличении риска украинских воздушных атак. В ближайшие дни и в выходные дни есть высокая вероятность того, что Россия нападет на Украину с помощью беспилотников и ракет, как указано на их сайте.

Украина празднует свой 33-й год независимости от Советского Союза 24 августа. Этот праздник имеет особое значение для украинцев с начала конфликта в Украине два с половиной года назад.

Украинские войска неожиданно вторглись на российскую территорию в приграничном регионе Курска. Президент России Владимир Путин осудил это как провокацию и пообещал "адекватный ответ".

Аналитики предсказывают ответ Путина

Россия, по ее собственным заявлениям, контролирует 92 поселения и более 1000 квадратных километров в западном российском регионе Курск. Однако Генеральный штаб России не сообщал о текущем статусе украинского продвижения. Было сообщено, что российские ВВС провели несколько авиационных ударов с использованием около 20 управляемых бомб в этом районе.

Эксперты считают, что Кремль в настоящее время оценивает возможности для контрнаступления. В таком решении президент России обычно не торопится. "В конце концов, мы узнаем, как ответит Путин", - предостерегает Александр Габуев, директор Carnegie Russia-Eurasia Center в Берлине.

Новые санкции против Москвы и помощь Киеву

Администрация США объявила всеобъемлющий пакет для укрепления Украины в ее оборонительной борьбе против России в День Независимости. Санкции будут введены против примерно 400 организаций и лиц, "которые поддерживают незаконную войну" России, заявил президент США Джо Байден. Кроме того, будет оказана дополнительная военная помощь Киеву.

Новый пакет помощи, оцениваемый примерно в 125 миллионов долларов (около 111 миллионов евро), включает, среди прочего, боеприпасы для систем HIMARS, артиллерийские снаряды и боеприпасы к стрелковому оружию, а также машины скорой помощи и другую медицинскую технику, как объявило Государственное управление США по делам международного развития.

Горячая точка на границе Донбасса

На востоке Украины продолжаются интенсивные столкновения. Украинские силы якобы отбили несколько российских атак. В течение дня с восточных украинских фронтов было сообщено о 79 российских атаках, некоторые с артиллерийской и воздушной поддержкой, как сообщил Генеральный штаб в Киеве.

Область вокруг Покровска на границе Донбасса снова стала эпицентром. Там российские подразделения пытались укрепить и расширить территориальные приобретения, сделанные накануне. В течение нескольких часов украинские защитники в этом районе отразили 20 атак.

Подобные интенсивные бои были сообщены из окрестностей Торез. Несколько атак российских наземных сил были отражены. Российские боевые самолеты атаковали украинские позиции и поселения ракетами. Целью российских атак является полный контроль над областью вокруг Донбасса.

Украина отражает российские войска

Зеленский заявил, что российские войска постепенно оттесняются от региона вокруг восточноукраинского мегаполиса Харькова. "Мы оттесняем российскую армию, дюйм за дюймом", - сказал Зеленский. "Оккупант не подчинит Харьков, он не подчинит Украину".

Российские войска начали наступление на Харьков через государственную границу в мае, первоначально заявляя о цели создания буферной зоны вдоль границы для предотвращения украинских вторжений. Сейчас российское наступление считается неудачным, с украинскими подразделениями, которые с тех пор восстановили контроль над большими территориями.

Возможный ответ Кремля на действия Украины в Курском регионе вызывает особую озабоченность, особенно в районах, подобных Донбассу. Недавние интенсивные столкновения на востоке Украины показали, что российские силы пытаются полностью взять под контроль область вокруг Донбасса, используя воздушные и наземные атаки.

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