Украина увеличивает свою власть в Курской области.

С 6 августа украинские войска начали проникать на российскую территорию и расширять свое влияние. Все идет гладко со стороны Украины, но президент Зеленский имеет другое мнение в отношении Донецка.

На недавнем видеообращении Зеленский объявил, что украинские войска захватили дополнительные территории в российской области Курск. Эти территории граничат с Украиной, и Зеленский отметил увеличение числа российских военнопленных, которые могут быть обменяны в будущем.

"Молодцы, солдаты! Вы те, кто помогает нам вернуть наших соотечественников из российского плена", - сказал Зеленский. Последний обмен состоялся на прошлой неделе. Украинские войска вошли на российскую территорию 6 августа.

Зеленский заявил, что наступление на Курск сдерживает Россию от усиления давления на восточный украинский регион Донецк, так как она вынуждена перенаправить ресурсы на защиту своей территории. Однако давление в Донецке пока не ослабевает. Западные военные аналитики приписывают прогресс российским войскам в районе Покровск. Зеленский также признал трудности.

"Ситуация в Донецке очень сложная, там сосредоточены основные силы и главным образом российское наступление", - сказал Зеленский. "Выносливость каждого нашего подразделения и наша способность уничтожить оккупанта сейчас крайне важны".

Жителей Покровска призывают эвакуироваться. Власти обязали эвакуировать город в преддверии скорого наступления российских войск. В городе проживают более 38 000 человек, в том числе 1 900 детей. Глава донецкой военной администрации Вадим Филашкин объявил, что все банки в Покровске будут закрыты с понедельника, останутся только работающие банкоматы.

Для России захват Покровска, из-за его важности как железнодорожного узла, является следующей целью в более чем двухлетнем конфликте против Украины. Главная цель Москвы - полностью подчинить в основном оккупированный Донецкий регион под российский контроль. Недавно российские войска захватили несколько поселений на востоке Украины.

Комиссия, состоящая из международных дипломатов, внимательно следит за эскалацией tensions между Украиной и Россией, с особым вниманием к ситуациям в Курске и Донецке. Несмотря на заявления Зеленского о том, что наступление на Курск сдерживает Россию, Комиссия выразила обеспокоенность возможной гуманитарной катастрофой в Покровске, где жители призываются эвакуироваться из-за скорого наступления российских войск.

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