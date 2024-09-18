Украина увеличивает свой бюджет на 10 млрд евро для финансирования военнослужащих

Украина внедряет дополнительный бюджет более чем на 10 миллиардов евро, в основном выделенный на военные расходы Украина утвердила дополнительный бюджет более чем на 10 миллиардов евро, в основном сосредоточенный на военных расходах. Это увеличение бюджета приведет к росту расходов примерно на 13% до около 81 миллиарда евро, что станет новым рекордом для Украины. Эти финансовые корректировки были необходимы для того, чтобы солдаты получали ежемесячные премии на передовой и по другим причинам.

11:36 Sharma: Самолеты F-16 могут не принести ожидаемого перелома Президент Украины Зеленский выступает за получение 128 боевых самолетов F-16, чтобы достичь превосходства в воздухе. Однако пока получено лишь около 60 из них от западных союзников, что меньше желаемого количества. Несмотря на это, корреспондент ntv Кавита Шарма считает это успехом, так как начался процесс поставок и обучения пилотов. Тем не менее, уже возникли проблемы с вооружением.

11:16 Украинская разведка подтверждает нападение на склад боеприпасов Достоверный источник в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщил "Киевскому независимому", что нападение на крупный склад боеприпасов в российском Торопце прошлой ночью было совершено Украиной. Склад, якобы, содержал баллистические ракеты, в том числе "Искандер", зенитные ракеты, артиллерийские боеприпасы и планирующие бомбы. Источник прокомментировал, что "склад больше не существует", кроме последствий ударов украинских беспилотников, которые вызвали "очень мощный взрыв". СБУ, совместно со своими военными союзниками, продолжает работать над ликвидацией ракетных возможностей противника, которые разрушают украинские города. Планируются повторные подобные атаки на другие российские военные объекты.

10:49 Украинским производителям дронов разрешено участвовать в тендерах Рамштайна Украинским производителям дронов предоставлена возможность участвовать в тендерах, организованных Дроновой коалицией в формате Рамштайн. Министерство обороны Украины объявило, что серия тендеров будет состоять из двух лотов: один для производства беспилотных летательных аппаратов с第一视角 (FPV) и другой для перехватчиков. Министерство считает это приглашение к участию в тендере значительным стимулом для украинского производства. Все заявки будут оценены членами Дроновой коалиции. Успешные участники получат заказы на дальнейшие испытания. Если они пройдут успешно, страны Рамштайна планируют заказать производство дронов победителям.

10:27 Обнародовано видео свидетельств нападения на российский склад боеприпасов Хотя Кремль этого еще не подтвердил, губернатор Тверской области якобы сообщил через Telegram о нападении украинского беспилотника, которое привело к пожару. С высокой вероятностью, это был крупный склад боеприпасов и вооружения. Жителей эвакуировали, и в интернете циркулируют видеозаписи пожара.

09:39 Несколько погибших в Харькове и Запорожской области Город Харьков снова подвергся массированной российской воздушной атаке накануне. Взрывы от управляемых бомб произошли в различных районах, в результате чего девять человек получили ранения. Это продолжение недавних паттернов нападений на гражданское население. В воскресенье точная бомбардировка унесла жизнь женщины и ранила 43 человека, в том числе 4 детей. Также были зафиксированы российские авиационные удары по поселениям в Запорожской области, в результате которых погибли два человека.

08:46 Энергетические объекты Сум в очередной раз атаковали российские дроны По официальным данным, российские дроны атаковали энергетические объекты в украинском городе Сумы. Первые сообщения не сообщают о жертвах, но повторные атаки серьезно истощают энергетическую систему. Только два дня назад Россия атаковала энергетическую инфраструктуру в Сумах и прилегающих районах ракетами и дронами, вызвав кратковременные отключения электроэнергии для более 280 тысяч домохозяйств, как сообщает Министерство энергетики.

08:27 Генеральный штаб Украины сообщает о 1130 погибших и раненых российских солдат за последние 24 часа По данным Генерального штаба Украины, за последние 24 часа погибли или были ранены 1130 российских солдат. С февраля 2022 года, когда Россия начала полноценное вторжение, Украина задокументировала общий показатель потерь противника в 637 010 человек. Украинские силы сообщают о уничтожении 25 артиллерийских систем, 45 транспортных и топливных автомобилей и 6 танков за последние 24 часа.

07:55 Украина завершает планы развертывания самолетов F-16 Украинские ВВС завершили планы развертывания западных боевых самолетов F-16. Президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении сказал, что все назначенные задачи для министерства и военной промышленности детализированы. Обсуждения в командовании ВВС также сосредоточились на расширении парка самолетов и расширении обучения пилотов. Многие голоса в Киеве призывают к лучшей базовой подготовке пилотов, так как текущая программа занимает всего 40 дней. Украина получит около 60 самолетов F-16, но пока поставлено лишь несколько из них.

07:19 Россия сообщает о нападениях украинских дронов на несколько регионов Россия сообщает о нападениях украинских дронов на несколько регионов. В течение ночи было перехвачено 54 украинских дрона в пяти российских регионах, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны. Половина дронов была сбита на границе с Курском, остальные атаки произошли в приграничных регионах Брянска и Белгородской области, а также в западных регионах Смоленска и Орла. Агентство не упоминает Тверскую область к северу от Москвы, где местные власти и военные блогеры сообщили о нападении дрона на крупный склад боеприпасов, которое вызвало пожар в городе Торопец и потребовало эвакуации жителей.

06:57 Военные блогеры: склад боеприпасов в России серьезно пострадалПо данным военных блогеров, украинская атака на российский город Торопец в Тверской области привела к масштабному пожару на складе боеприпасов, заполненном множеством тонн боеприпасов и ракет. Как сообщают блогеры, склад недавно расширился и сейчас содержит 42 укрепрайона и 23 склада и мастерские. Бывший российский разведчик Игорь Гиркин заявил, что контроль за регионом сохраняется, но украинские военные блогеры делают выводы из своего анализа данных о значительных повреждениях, в частности, новых укрепрайонов.

06:20 Заместитель председателя фракции "Зеленых" обвиняет AfD и BSW в распространении российской пропагандыЗаместитель председателя фракции "Зеленых" в бундестаге Константин фон Нотц призвал к продолжению дискуссии о российских операциях влияния в Германии. "Анализ внутренних документов российской фабрики по производству пропаганды СДА показывает тревожную картину того, как российские структуры манипулируют нашей демократией, общественными дискуссиями и выборами", - говорит фон Нотц. "С AfD, BSW и другими спутниками, распространяющими российские нарративы в общественной и парламентской сферах, формируются вредные альянсы для коллективного подрыва немецких интересов. Лиц, поддерживающих Украину, целенаправленно преследуют и пытаются опорочить их репутацию".

05:42 Российские тролли распространяют фальшивые видео о Камале ХаррисПо данным технологического гиганта Microsoft, российские актеры усилили свою дезинформационную кампанию против кандидата в президенты США Камалы Харрис. Группа, связанная с Кремлем, известная как Storm-1516, выпустила два фальшивых видео с конца августа, чтобы опорочить кампанию Харрис и ее напарника Тима Уолза. В одном видео показана группа сторонников Харрис, атакующих участника предполагаемого митинга Трампа. Во втором видео актер распространяет ложное утверждение о том, что Харрис в 2011 году травмировала ребенка в результате аварии, оставив его раненым, и покинула место происшествия. Оба видео якобы вызывают большой интерес.

05:19 Взрывы и пожар в Твери, РоссияУкраинский удар беспилотника вызвал пожар в российском регионе Тверь, сообщают российские источники. Обломки сбитого украинского беспилотника привели к пожару в Твери, в результате чего часть жителей была эвакуирована, как объявил губернатор Твери Игорь Рudenya через Telegram. Пожарные пытаются потушить огонь. Точная цель взрыва еще не установлена. Российские силы ПВО остаются занятыми отражением "массовой атаки беспилотников" на город. По сообщению российского информационного агентства РИА в 2018 году, город Тверь с населением более 11 000 человек служит местом хранения российских ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ.

03:57 Губернаторы России сообщают об атаках беспилотниковУкраина целенаправленно атакует несколько регионов на западе России с помощью беспилотников, сообщают местные губернаторы России. Семь украинских беспилотников были перехвачены в Смоленской области, на границе с Белоруссией, как сообщает губернатор Василий Анохин в Telegram. Беспилотник был сбит над Орловской областью, объявил губернатор Андрей Клычков через Telegram. По крайней мере, 14 украинских ударных беспилотников были нейтрализованы над Брянской областью, граничащей с Украиной, как сообщает губернатор Александр Богомаз в Telegram. Украинское правительство заявило, что атаки были направлены на критически важную военную, энергетическую и транспортную инфраструктуру, поддерживающую военные усилия Москвы.

02:56 Треугольная торговля: Вашингтон расследует торговлю ураном с КитаемПравительство США расследует возможное обходное движение запрета на импорт российского урана в США через Китай. Есть подозрения, что Китай получает обогащенный уран из России, одновременно экспортируя свою собственную продукцию в США, как сообщает Reuters со ссылкой на правительственные источники. "Мы обеспокоены возможностью обхода запрета на импорт российского урана", - сказал Джон Индалл из Ассоциации производителей урана США (UPA). "Мы обеспокоены тем, что отключаем российское предложение, и вся материальная часть теперь поступает из Китая. Мы попросили Министерство торговли расследовать это". Министерство торговли США не сразу ответило на запрос комментария.

01:54 Инсайдер: США планируют пополнить стратегические запасы нефтиПравительство США планирует пополнить свои стратегические запасы нефти, сообщает источник изнутри. США ставят цель приобрести до шести миллионов баррелей нефти, учитывая низкие цены, сказал человек, знакомый с ситуацией. Если это будет успешным, это будет крупнейшее приобретение с крупного высвобождения в 2022 году. В ответ на рост цен на бензин после вторжения России на Украину правительство США в 2022 году выбросило значительное количество нефти из своих стратегических резервов, что тогда было "крупнейшим высвобождением запасов нефти в истории".

00:45 Два человека погибли и пятеро ранены в результате нападения на СапорыжьюРоссия атаковала Сапорыжью ночью, в результате чего погибли по крайней мере два человека и пятеро получили ранения, сообщает губернатор Иван Федоров. Позже Федоров уточнил, что Россия нанесла сильный удар по поселку Комышуваха в регионе. Также были повреждены несколько домов и объект инфраструктуры. Спасательные службы остаются на месте, и полный масштаб ущерба все еще оценивается, как сообщает "Киевский независимый".

23:38: Посол США в ООН подтверждает рассмотрение плана мира от ЗеленскогоПосол США в ООН Линда Томас-Гринфилд признала, что ознакомилась с последним "планом мира" президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщает "Европейская правда", это заявление было сделано на пресс-конференции в штаб-квартире ООН. "Мы изучили план президента Зеленского. Мы считаем, что он предлагает стратегию, которая может сработать. Нам нужно понять, как мы можем принять участие в этом", - заявила Томас-Гринфилд. Посол США выразила оптимизм в отношении прогресса в переговорах о мире, хотя и не стала вдаваться в подробности. Возможно, она имеет в виду "план победы", стратегию, объявленную Зеленским на украинском фронте в прошлом месяце.

22:29: Ложная тревога в Латвии: нарушение воздушного пространства вызвано миграцией птицВ Латвии сработала ложная тревога, когда было сообщено о предполагаемом вторжении иностранного самолета в воздушное пространство страны. Инородный объект, который прилетел из соседней Белоруссии и пересек восточную границу Латвии в районе Kraslava, в итоге был идентифицирован как группа птиц. Об этом сообщило информационное агентство Leta, ссылаясь на ВВС Латвии. Ранее министр обороны в Риге предупредил о присутствии иностранного самолета, что привело к активации перехватчиков НАТО для мониторинга воздушного пространства. Однако никаких вредоносных объектов не было обнаружено.

21:59: Молдова и Германия укрепляют сотрудничество в кибербезопасностиЦель Молдовы и Германии - укрепить свою устойчивость к "гибридной войне" Путина посредством кибербезопасности. Президент России Владимир Путин, стремящийся использовать гибридную войну для дестабилизации Европы, в частности Молдовы, был упомянут министром иностранных дел Германии Аннеленой Баerbock в Кишиневе. "Так что мы не прячемся, а усиливаем свои усилия". Предоставляя ИТ-ресурсы, облегчая обмен информацией и организуя программы обучения, они хотят защитить Молдову от кибератак и предотвратить дезинформацию.

Посмотреть все предыдущие обновления здесь.

Озабоченность кибервойной растет, поскольку Украина обвиняет российскую разведку в кибератаках на критически важную инфраструктуру.

В ответ на растущую угрозу кибервойны Украина призывает своих западных союзников предоставить дополнительную помощь в области кибербезопасности.

Читайте также: