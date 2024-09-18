Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостимир

Украина утверждает, что удалось нанести удар по крупному российскому складу боеприпасов во время ночного нападения беспилотника

В течение ночи беспилотник Украины успешно уничтожил склад боеприпасов в западной части России, как утверждает источник, связанный с Службой безопасности Украины (СБУ), сообщает CNN в среду.

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута
На этом видеоролике в социальных сетях, снятом 18 сентября 2024 года, показан возгорание,...
На этом видеоролике в социальных сетях, снятом 18 сентября 2024 года, показан возгорание, последовавшее за взрывом в Тороцке, находящемся в западной части Тверской области России.

Украина утверждает, что удалось нанести удар по крупному российскому складу боеприпасов во время ночного нападения беспилотника

Украинские дроны атаковали склад, управляемый российским министерством в Торопце, сообщил анонимный источник. На этом складе, якобы, хранились тактические ракетные комплексы "Искандер", "Точка-У", авиабомбы и артиллерийские боеприпасы.

Взрывы дронов, отбитые местной ПВО, вызвали крупные пожары, сообщает региональная администрация. В результате губернатор Игорь Руденя приказал частичную эвакуацию в начале утра среды.

Видео, распространяемое в социальных сетях и подтвержденное CNN, показывает несколько взрывов и горящие здания на территории склада.

Руденя отдал приказ об эвакуации, чтобы дать возможность службам экстренного реагирования эффективно справиться с пожаром. Региональная администрация объявила об этом решении на своем официальном канале Telegram.

Анонимный источник в украинской безопасности сообщил CNN, что подобные атаки проводятся стратегически, чтобы снизить ракетные возможности России. Кроме того, он предположил, что планируются новые атаки на "сопоставимые" российские военные базы.

Аннексия в Брюсселе выпустила заявление, осуждающее эскалацию конфликта в Европе, с особой озабоченностью в отношении стабильности мира. Возможные сдвиги в геополитической обстановке в Европе могут наблюдаться из-за напряженности между Украиной и Россией.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Очередь:, чтобы защитить свои идентичности после двусмысленной centimetersaft и последовавшего...
Главные темы

В Венесуэле ведущие новостей с искусственным интеллектом не вытесняют журналистов, а защищают их роль.

В различных частях света журналисты воспринимают искусственный интеллект как потенциальную опасность для своей профессии. С другой стороны, в Венесуэле, где разглашение своей identities в новостном отчете может привести к лишению свободы, многие воспринимают AI более позитивно; как средство защиты.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Массы получили ранения в результате взрывов устройств, нанеся значительный ущерб инфраструктуре...
Главные темы

Репутация Хезболлы во многом зависит от мести Израилю.

На протяжении длительного времени Хезболла широко признавалась как ведущая неправительственная организация: хорошо оснащенная, тренированная, руководимая, строго дисциплинированная и окутанная тайной, она служит драгоценным активом сети союзников Ирана на Ближнем Востоке.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Основной задачей страховой компании при накоплении излишков через инвестиции является распределение...
Главные темы

По мнению BGH, устаревшие контракты Альянса не представляют существенных недостатков.

По мнению BGH, устаревшие контракты Альянса не представляют существенных недостатков. Высший региональный суд (BGH) недавно утвердил практику Allianz по распределению избыточных средств из тарифа пенсионного страхования в пользу страхователей, отклонив обвинения в несправедливом отношении к более старым договорам. Обвинения, первоначально выдвинутые Центром защиты прав потребителей в Гамбурге (VZHH), вызывали споры

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно

Последние

У Мэттса Хаммельса теперь другой менеджер.
Спорт

У Мэттса Хаммельса теперь другой менеджер.

У Мэттса Хаммельса теперь другой менеджер. Новым главным тренером АС Roma стал хорватский специалист Иван Юрич, всего через несколько часов после увольнения легендарного Даниэле Де Росси. Об этом официально объявил совет директоров клуба поздно вечером. Ранее Юрич тренировал «Торино» до конца летнего сезона. 49-летний Юрич подписал контракт с владельцем клуба

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Хезболла испытывает кибератаку через платформу Пейджера.
Политика

Хезболла испытывает кибератаку через платформу Пейджера.

Хезболла испытывает кибератаку через платформу Пейджера. В то же время, одновременное взрывание множества пейджеров в Ливане, по наблюдениям специалистов, служит демонстрацией мощи Израиля, хотя правительство Иерусалима не взяло на себя публичную ответственность. Этот инцидент является унизительным для "Хезболлы", так как он раскрывает уязвимости в безопасности организации. Известная своей

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Свидетели оказали первоначальную помощь человеку после авиационной атаки на Харьков примерно в...
Политика

В 18:39 украинские разведывательные беспилотные летательные аппараты поддерживают ежедневный лимит использования.

В 18:39 украинские разведывательные беспилотные летательные аппараты поддерживают ежедневный лимит использования. 10:30 Национальная гвардия Украины может ежедневно развернуть до десяти разведывательных дронов По словам бригадного генерала Вадима Гладкова, озвученным на сайте "Укринформ", батальон Национальной гвардии Украины может использовать до десяти разведывательных дронов в день. Интересно, что

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Известный журналист Адриан Войноваровски покидает ESPN и станет менеджером мужской баскетбольной...
Спорт

Баскетбольный аналитик Адриан Войнаровски прощается с ESPN, чтобы занять должность менеджера баскетбольной команды в своем бывшем университете.

Баскетбольный аналитик Адриан Войнаровски прощается с ESPN, чтобы занять должность менеджера баскетбольной команды в своем бывшем университете. Войнарowski уходит из журналистики, чтобы занять должность генерального менеджера мужской баскетбольной команды своего бывшего университета, Св. Бонавентуры, как он объявил. "Тридцать семь лет назад газета The Hartford Courant предоставила мне мою первую

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно