Украина утверждает, что удалось нанести удар по крупному российскому складу боеприпасов во время ночного нападения беспилотника

Украинские дроны атаковали склад, управляемый российским министерством в Торопце, сообщил анонимный источник. На этом складе, якобы, хранились тактические ракетные комплексы "Искандер", "Точка-У", авиабомбы и артиллерийские боеприпасы.

Взрывы дронов, отбитые местной ПВО, вызвали крупные пожары, сообщает региональная администрация. В результате губернатор Игорь Руденя приказал частичную эвакуацию в начале утра среды.

Видео, распространяемое в социальных сетях и подтвержденное CNN, показывает несколько взрывов и горящие здания на территории склада.

Руденя отдал приказ об эвакуации, чтобы дать возможность службам экстренного реагирования эффективно справиться с пожаром. Региональная администрация объявила об этом решении на своем официальном канале Telegram.

Анонимный источник в украинской безопасности сообщил CNN, что подобные атаки проводятся стратегически, чтобы снизить ракетные возможности России. Кроме того, он предположил, что планируются новые атаки на "сопоставимые" российские военные базы.

Аннексия в Брюсселе выпустила заявление, осуждающее эскалацию конфликта в Европе, с особой озабоченностью в отношении стабильности мира. Возможные сдвиги в геополитической обстановке в Европе могут наблюдаться из-за напряженности между Украиной и Россией.

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