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Украина столкнулась с негативными реакциями на приобретение новых истребителей

 and  Viktoriya Miller
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МиГ-29 Воздушных сил Украины. Киев заинтересован в получении дополнительных самолетов этой модели...
МиГ-29 Воздушных сил Украины. Киев заинтересован в получении дополнительных самолетов этой модели из Польши.

Украина столкнулась с негативными реакциями на приобретение новых истребителей

Украина нуждается в превосходящей воздушной мощи, чтобы эффективно противостоять российской агрессии, и приобретение большого количества истребителей является жизненно важным для этой цели. Однако усилия Киева были осложнены несколькими проблемами в течение длительного времени. Недавно появилось еще одно временное препятствие от Польши.

Украина недавно начала использовать западные боевые самолеты впервые за несколько недель, развернув истребители F-16 для отражения российских атак. Президент Владимир Зеленский хвалит F-16 за отражение последних значительных ракетных атак. Украина стремится расширить свой флот истребителей в будущем, с возможным добавлением большего количества F-16 и, возможно, французских Mirage 2000-5. Однако Польша пока отказалась от украинской просьбы предоставить дополнительные советские МиГи.

Согласно польскому новостному источнику Wiadomosci, Зеленский на этой неделе сокрушался о том, что Польша уделяет меньше внимания потребностям обороны Украины. "Мы срочно нуждаемся в ваших МиГ-овских самолетах", - заявил он на пресс-конференции. Он обсуждал этот вопрос с президентом Анджеем Дудой и премьер-министром Туском, но "к сожалению, пока нет положительного решения".

Передача МиГов маловероятна до 2026 года

Министр обороны Польши Косиняк-Камыш признает просьбу Зеленского, согласно Wiadomosci. "Я понимаю, что Украина нуждается в различных типах оружия, но наши украинские партнеры также должны понять, что Польское государство должно поддерживать свои возможности. И это моя приоритетная задача". Что касается возможной передачи МиГ-29, Косиняк-Камыш заявил, что такие решения могут быть приняты только после того, как польские вооруженные силы будут укомплектованы новыми самолетами.

Министр обороны указал на заказанные у США истребители F-35, первый из которых будет передан польским вооруженным силам уже в эту среду для обучения пилотов в США. Первые F-35 не поступят в Польшу до 2026 года. Передача МиГ-29 в Украину, скорее всего, произойдет примерно в то же время.

Украина могла бы использовать МиГи сразу, так как западная поддержка с истребителями F-16 в настоящее время медленна из-за длительного обучения персонала, и советские самолеты могли бы быть развернуты быстро. Согласно сообщениям СМИ, Киев надеется получить около 20 F-16 в воздух в этом году. Для эффективной противовоздушной обороны Украина заявляет, что ей нужны в четыре-пять раз больше.

Согласно отчету "Мир ВВС 2024", Украина в настоящее время располагает примерно 100 советскими боевыми самолетами, в том числе около 40 МиГ-29. Польша передала МиГи-29 Киеву в прошлом году.

Сомнения по поводу заявления Франции о Мираже

Президент Франции Эмманюэль Макрон вселил надежду в июне, объявив о поставке истребителей Mirage-5. Цель состояла в том, чтобы начать обучение пилотов во Франции в течение пяти-шести месяцев этим летом, а к концу года они должны были стать боеспособными. Однако с тех пор по этому вопросу не было предоставлено дополнительной информации.

Когда ntv.de задали вопрос, французское министерство обороны отказалось комментировать тему Mirage-5 и направило в Эlysée Palace, который не ответил на несколько запросов.

Министерство обороны просто объявило, что Франция уже обучает боевых пилотов в рамках европейской миссии EUMAM. Из-за "оперативных причин" они отказались назвать точную цифру. Франция предлагает всеобъемлющую программу обучения боевых пилотов в течение пяти-шести месяцев на авиабазе ВВС в стране. Согласно сообщению Euronews, это включает обучение на самолетах Alpha Jet. "Украинские пилоты обучаются для ведения боевых операций в соответствии с западными стандартами", - сказал ministry ntv.de. После этого они продолжат обучение на боевых самолетах других союзных наций.

Несмотря на задержку с получением дополнительных МиГ-29 от Польши, Украина недавно начала использовать западные боевые самолеты, в частности, истребители F-16, для борьбы с российской агрессией. Тем не менее, войны и конфликты подчеркивают необходимость существенного расширения флота истребителей Украины, с планами приобрести больше F-16 и, возможно, французские Mirage 2000-5.

Украина выдержала продолжительный период около полутора лет до ввода в действие операций с F-16.

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