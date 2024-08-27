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Украина создает новые боеспособные военные формирования значительной силы.

 and  Grigoriy Williams
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Украина создает новые боеспособные военные формирования значительной силы.

Согласно обновлению от MilitaryLand, Украина находится в процессе создания новых механизированных бригад для усиления своей обороны против российской агрессии. Сроки полной боеготовности этих бригад запланированы на 2025 год, и они будут в основном укомплектованы украинцами, проживающими за рубежом, которые могут пройти обучение за рубежом. Типичная механизированная бригада состоит примерно из 2000 солдат и оснащена тяжелой военной техникой, такой как танки и бронетранспортеры.

Отчет MilitaryLand предполагает, что новые бригады будут включать в себя вооружение западного происхождения, входящее в серию 160. Развитие 160-й механизированной бригады, как сообщается, уже начато, с фотографиями, полученными от представителей подразделений, показывающими солдат на тренировке.

В прошлом месяце в Польше была предпринята серьезная попытка обучить украинцев, проживающих за рубежом. Тысячи, как сообщается, вызвались, с Варшавой, предлагающей обучение и оборудование в рамках безопасности соглашения с Киевом. Предполагается, что это может быть 160-я механизированная бригада.

Возможность десятков тысяч украинских мужчин, проживающих в Европе, усилить армию своей родины, значительна. Однако многие из этих людей предпочли бежать или отказаться от участия в конфликте. Неожиданно высокий спрос на обучение в Польше был сюрпризом.

Тяжелое военное оборудование в большом количестве

Одна бригада сама по себе не сможет изменить ситуацию с обороной Украины против России, которая ежемесячно призывает тысячи бойцов. Для этого нужны дополнительные бригады, но точное их количество не определено. Ранее Украина нуждалась в призыве 20 000 бойцов для создания десяти новых бригад, состоящих из четырех механизированных, пяти пехотных и одной охотничьей бригады.

Если Украина планирует создать еще десять бригад, ей понадобится огромное количество тяжелой военной техники, такой как танки и бронетранспортеры. Ранее Украина признала свою нехватку ресурсов для преобразования 150-й и 154-й бригад в механизированные бригады, как сообщал военный эксперт полковник Рейснер на ntv.de в апреле этого года.

В результате, наряду с задачей по призыву десятков тысяч бойцов, успех этих новых механизированных бригад также во многом зависит от степени будущей западной поддержки для обеспечения необходимым тяжелым военным оборудованием.

Отчет MilitaryLand mentions that the new mechanized brigades in Ukraine will incorporate Western-origin weaponry, specifically from the 160-series. To effectively strengthen their defense against Russian aggression, Ukraine might need to establish more mechanized brigades, leading to a significant demand for heavy military equipment like tanks and armored personnel carriers.

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