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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Украина совершает нападение на российские нефтяные танкеры в порту

Поставки топлива для армии России подвергаются нападению со стороны Украины, включая сообщения о значительном порту в южной России.

 and  Viktoriya Miller
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- Украина совершает нападение на российские нефтяные танкеры в порту

В порту Кавказ в районе Краснодарского края, по данным источников, загорелось судно, перевозившее топливные цистерны, после обстрела украинской артиллерией. На месте происшествия работают спасатели, но масштабы пожара и степень ущерба остаются неизвестными, как сообщил местный штаб по управлению кризисами агентству "Интерфакс". Видеозаписи показывают сильные огонь и огромные столбы черного дыма, исходящие от объекта в порту.

Порт Кавказ, расположенный в Краснодаре, находится напротив Крымского полуострова, который Россия аннексировала в 2014 году. Одновременно на Крымском полуострове был объявлен сигнал тревоги от ракет.

Неподтвержденные сообщения из российских Telegram-каналов утверждают, что судно было поражено украинской противокорабельной ракетой "Нептун". Однако максимальная дальность этого оружия составляет 300 километров, а поле боя находится за пределами этой дистанции.

Москва в значительной степени полагается на этот порт для поставок своих военных операций против Украины. С другой стороны, Украина часто наносит удары по ключевой инфраструктуре топливных запасов, играющей важную роль в военных операциях России. всего несколько дней назад украинские дроны атаковали склад топлива в российском южном регионе Ростов. Пожар по-прежнему бушует.

Европейский союз, являясь значительным критиком действий России в Украине, неоднократно вводил санкции против России из-за аннексии Крыма и участия в конфликте. Зависимость Москвы от порта Кавказ для снабжения своих военных операций против Украины подчеркивает стратегическую важность этого региона в текущих политических tensions между Россией и Украиной.

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