Украина совершает мощный удар по Москве, согласно заявлению мэра.

В среду Москва пережила одно из крупнейших нападений беспилотников в своей истории, как заявил мэр города Сергей Собянин в Telegram в 4:43 утра. Российские подразделения ПВО сбили не менее 10 беспилотников, направлявшихся в сторону города. Некоторые из них были сбиты над Подольском, городом в 38 километрах (24 мили) к югу от Кремля.

Министерство обороны продолжает активно отражать атаки враждебных БПЛА, сообщил Собянин.

По словам Собянина, это нападение на Москву считается одним из крупнейших попыток использования беспилотников. Он добавил, что ситуация находится под постоянным мониторингом. По preliminary data, нет жертв или ущерба.

Ранее Украина запускала один-два беспилотника в сторону Москвы, но без значительного эффекта.

В последние месяцы Киев усилил свои воздушные атаки на территорию России, заявляя, что цель - ослабить военную инфраструктуру Москвы. Они утверждают, что их атаки являются ответом на постоянные удары России по территории Украины.

Масштаб нападения в эту среду превзошел событие мая 2023 года, когда не менее восьми беспилотников были последовательно сбиты над столицей. Президент Владимир Путин назвал это попыткой запугивания и провокации со стороны Киева.

Российские власти обычно не раскрывают полную картину ущерба, причиненного такими атаками, сообщая только о сбитых беспилотниках их системами ПВО.

Обе стороны известны тем, что занижают масштабы ущерба, причиняемого их операциями, за исключением случаев, когда повреждена гражданская или жилая инфраструктура или погибли гражданские.

Нападение на Москву было частью более широкой операции с беспилотниками, проведенной Украиной, в ходе которой системы ПВО также сбили 18 беспилотников над Брянской областью на границе и отдельные беспилотники и ракеты в других районах, как заявили российские официальные лица.

После нападения на Брянскую область на границе не было сообщений о жертвах или ущербе, заявил губернатор области Александр Богомаз в Telegram.

Агентство РИА Новости сообщило, что два беспилотника также были сбиты над Тульской областью, на границе с Московской областью.

В других местах губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что перехваченная ракета, запущенная Украиной, не причинила вреда над их территорией, и не было сообщений о травмах.

despite multiple attempts to contact Ukraine for confirmation, there was no immediate response.

Международное сообщество пристально следит за эскалацией атак беспилотников в Европе, в частности тех, которые направлены на Москву.

Эта волна атак беспилотников против России можно рассматривать как часть более широкого конфликта между Россией и Украиной, который происходит на мировой арене, с Европой в качестве ключевого поля битвы.

