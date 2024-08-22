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Украина с нетерпением ожидает поставки обещанной помощи в миллиард долларов, как упомянул Зеленский.

Г7 пообещала миллиарды на поддержку Украины, но президент Зеленский призывает к более существенным действиям.

 and  Hanna Hofmann
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- Украина с нетерпением ожидает поставки обещанной помощи в миллиард долларов, как упомянул Зеленский.

Украина с нетерпением ждет быстрого распределения обещанной западной помощи, в том числе доступа к средствам, заблокированным в российских государственных активах, как заявил Президент Владимир Зеленский. Несмотря на многочисленные политические заявления союзников в Киеве и последующие, Зеленский подчеркнул в своем вечернем обращении: "Нам нужен конкретный план в действии". Для выживания Украины необходимо использовать доходы от российских активов для противодействия врагу. "Диалоги затянулись слишком надолго, и нам нужна решимость сейчас".

Семь ведущих индустриальных стран Запада (G7) утвердили новую финансовую помощь для Киева на своем июньском саммите. Кредит в размере 50 миллиардов долларов будет обеспечен процентами от конфискованных российских активов.

Продолжающийся интенсивный конфликт в Украине

Между тем, российские войска продолжали свои атаки для расширения земельных владений вокруг Донбасса. По данным Генерального штаба в Киеве, происходили ожесточенные бои вокруг Покровска. Также сообщалось о напряженных боях в Торез, где российские войска якобы усилились воздушными ударами с планирующими бомбами. Однако эти детали не могли быть независимо подтверждены.

"Мы отслеживаем передвижения противника и укрепляем нашу позицию", - сказал Зеленский. Он призвал западных союзников оперативно доставить предложенное оружие и боеприпасы. "Это критически важно для нашей обороны".

Киев продолжает наступление в Курске

Украинские войска продвинулись глубже на российскую территорию в Курске. "Мы взяли под контроль определенные районы", - сказал Зеленский, не раскрывая дополнительных деталей. Он также признал украинских солдат в Курске "за дальнейшее усиление нашего козыря" - тонкий термин для захвата большего числа российских солдат, которые будут обменяны на украинских пленных, удерживаемых в России.

Россия и Украина регулярно обмениваются военнопленными. На начальном этапе операции Украина захватила множество пленных, когда российская сторона развернула неопытные и плохо оснащенные подразделения.

Воздушные силы Украины наносят удары по целям в Курске

Главнокомандующий украинских ВВС Николай Олещук сообщил о успешных миссиях своих истребителей в западном российском регионе Курск. Точные бомбы были использованы против российских позиций и скоплений войск. Тем не менее, эти детали не могли быть независимо подтверждены.

Российские подразделения теперь используют заброшенные дома в качестве части своих укреплений. Однако Олещук заявил на платформе Telegram: "Мы все видим, мы обо всем знаем". "Наши точные бомбы найдут вас, куда бы вы ни пошли".

Точные бомбы относятся к управляемым планирующим бомбам. Два значительных моста через реку Сейм были разрушены истребителями во время наступления в регионе Курск.

Олещук не раскрыл типы самолетов, использованных Украиной для своих атак. По данным украинских военных аналитиков, обещанные Западом истребители F-16 еще не были развернуты. Украина сохраняет в своем арсенале боевые самолеты советского периода МиГ-29.

На основании украинских источников, российские воздушные удары были замечены в поселениях, все еще находящихся под российским контролем в регионе. За день Генеральный штаб в Киеве сообщил о 17 российских воздушных ударах с 27 управляемыми бомбами против российских сел. Эти утверждения не могли быть независимо подтверждены.

В свете продолжающегося интенсивного конфликта в Украине Президент Зеленский подчеркнул необходимость решения проблемы с решимостью, сказав: "Диалоги затянулись слишком надолго, и нам нужна решимость сейчас". Он также призвал западных союзников ускорить поставку обещанного оружия, признавая: "Это критически важно для нашей обороны".

Конфликт в Донбассе продолжается, с российскими войсками, продолжающими свои атаки для расширения земельных владений, как показывают напряженные бои вокруг Покровска и Торез.

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