Украина просит финансовую поддержку союзников для трехлетней стратегии беспилотных летательных аппаратов.

Украина обрисовала трехлетнюю стратегию производства дронов, систем радиоэлектронной борьбы и наземной робототехники, как заявил министр обороны Рустем Умжеров. Этот план был обсужден во время визитов Умжерова в США, Великобританию, Францию, Германию и на встрече в Рамштайне в начале этого месяца. Министр упомянул о рассмотрении необходимого количества и применения этих систем на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях. Стратегия также уточняет количество оружия, которое Украина может производить, и необходимые ресурсы. В настоящее время несколько стран выразили заинтересованность в финансировании производства дронов и ракет Украины, согласно Умжерову. В прошлом году Украина использовала технологию стайных дронов, чтобы повредить или уничтожить более 200 российских военных объектов, в том числе склад боеприпасов в Тороpez. Несмотря на способность производить более 3 миллионов дронов в год, Украина зависит от внешнего финансирования.

Президент Бразилии Лула да Силва продвигает план мира, разработанный в сотрудничестве с Китаем в Организации Объединенных Наций, несмотря на то, что Украина отвергла это предложение как "вредное". Лула критикует "вторжение на территорию Украины", но теперь считает необходимым создать условия для мирных переговоров между Киевом и Москвой. Китай и Бразилия представили шестипунктный план с мая, а Лула, его советник по внешней политике Сельсу Аморим, встретился с представителями 20 стран в пятницу, чтобы добиться дальнейшей поддержки. Украинские союзники не будут участвовать в этих дискуссиях. Шестипунктный план Китая и Бразилии называет конфликт "кризисом" и призывает к мирной конференции, согласованной Россией и Украиной, которая будет включать "справедливое обсуждение" всех мирных предложений. Он не упоминает территориальную целостность Украины или вывод российских войск.

По данным европейских источников разведки, Россия сотрудничает с Китаем над разработкой дальнобойных дронов для использования в Украине. Это было бы первым случаем, когда дроны были разработаны и произведены для использования в Украине. Два официальных лица сообщили Reuters об этом развитии и поделились связанными документами. Дочерняя компания российского оборонного концерна Almas-Antej, IEMZ Kupol, разработала и испытала в Китае беспилотник Garpija-3 с помощью китайских специалистов. Г3, как сообщается, имеет радиус действия около 2000 километров и может нести 50 килограммов взрывчатых веществ. Доставка этих дронов воспринимается как первый конкретный признак поставок китайских дронов в Россию с начала войны, although остается неясным, где они производятся или разрешена ли серийное производство. Китай продолжает отрицать поставку оружия России для использования в Украине.

Президент России Владимир Путин сегодня проведет заседание Совета безопасности России, чтобы обсудить ядерный сдерживающий фактор. Заседание проходит в ответ на требования Украины о развертывании западных ракет против российских целей. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков описал встречу как значимую. Песков заявил: "Будет выступление Президента. Остальное будет классифицировано как высшая степень секретности по очевидным причинам".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков раскритиковал появление президента Украины Владимира Зеленского на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. "Позиция, основанная на попытках заставить Россию участвовать в мирных переговорах, является абсолютной катастрофой", - сказал Песков. Он утверждает, что Россия - "чемпион мира", но только если обеспечена ее безопасность. Достижение целей, полученных через "военную операцию" в Украине, является обязательным условием для России, согласно Пескову. Россия избегает называть свою атаку на Украину войной. Москва требует, чтобы Украина вернула территории, отказалась от намерения присоединиться к НАТО и прошла "денацификацию", что, скорее всего, означает установление правительства, зависимого от России.

Украинские солдаты обучаются на современной системе ПВО Skynex, поставленной Германией, как показано в видео Министерства обороны. Два из этих систем уже развернуты в Украине, а еще два должны прибыть из Германии. Skynex эффективно защищает ближние цели, в основном дроны. "Мы ценим усилия Германии по укреплению возможностей противовоздушной обороны Украины. Больше противовоздушной обороны для Украины означает больше спасенных невинных жизней", - написало Министерство обороны в записи.

В Украину развертываются бронированные vehicles с системами защиты от дронов, сообщает Munz. Munz, корреспондент ntv, предполагает, что поддержка Китая России является всеобъемлющей, превосходящей обмен стратегической информацией. Полный масштаб военной помощи Китая России в Украине остается неизвестным.

12:01 Politico: Украина рассчитывает на Моди как на посредника в конфликте Украина-Россия, как сообщает Politico. Украина идентифицировала премьер-министра Индии Нарендру Моди как своего предпочтительного посредника для урегулирования конфликта с Россией. Высокопоставленный украинский чиновник сообщил изданию, что Киев считает Моди ключевым союзником в переговорах о мире, который приемлем для нации. Чиновник упомянул, что Моди был ясен в своих беседах с Украиной летом, подчеркивая необходимость некоторых компромиссов, но любое решение не должно включать уступку территории России. Индия поддерживает дружественные отношения с Москвой.

11:35 Отчет о жертвах в результате обстрела украинской артиллерии российского региона Belgorod. В результате атаки на российский город Belgorod, расположенный недалеко от границы с Украиной, пострадали пять человек, сообщили власти. Четверых доставили в больницы, объявил губернатор региона Вячеслав Гладков через Telegram. Значительное высотное здание и 75 меньших жилых строений были повреждены в широкомасштабной атаке, а также многочисленные автомобили, водопроводные и газовые трубы. Артиллерийский обстрел Украины воспринимается как ответ на российскую авиационную атаку на украинский город Харьков.

10:59 Украинский медин в бою использует электрический моноколесный велосипедВ видео, распространенном United24media и Министерством обороны Украины, показан украинский военный медик, использующий электрический моноколесный велосипед на поле боя. Надпись гласит: "Революционизируем мобильность на поле боя". Медик объясняет, что это позволяет ему быстро и тихо перевозить необходимые supplies, такие как боеприпасы, вода, рации и батареи, к солдатам, используя обе руки.

10:18 Лидер СДПГ Кlinger критикует БСВ за капитуляцию перед требованиями ПутинаПосле выборов в земле Бранденбург лидер СДПГ Ларс Кlinger требует разъяснений о целях Альянса за будущее Германии (БСВ) в предстоящих переговорах. "Теперь, как и в Тюрингии и Саксонии, ведутся переговоры, и мы должны сначала определить: каков главный запрос БСВ? В каком направлении движется этот альянс?" - заявил он в эфире RBB InfoRadio. "Многие об этом не знают", - добавил он. "Речь идет о проанализировании результатов выборов и о том, как сформировать стабильное правительство". Кlinger также обвиняет БСВ в умиротворении Путина, заявляя: "Мы не будем продолжать поставлять оружие в Украину завтра, и завтра появится мир. Я не считаю это усилиями по достижению мира; я считаю это капитуляцией перед Путиным". Он характеризует БСВ как популистскую партию.

09:39 "Самый успешный пропагандистский инструмент Путина" - экономист критикует СМИЭкономист Рюдигер Бахманн критикует "нормализацию пособников Путина в и через СМИ", называя это "самым успешным пропагандистским инструментом Путина" на данный момент. "Вопрос: почему мы можем общаться с русско-фашистами, но не с германо-русско-фашистами? Для демократов, независимо от того, социальные они или христианские, оба должны быть вне закона", - говорит он. Бахманн получает поддержку этого мнения от военного эксперта Густава Гressel, который делится записью.

08:55 Великобритания отправляет недвусмысленное сообщение России в Совете Безопасности ООНМинистр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми произнес решительную речь в Совете Безопасности ООН, напрямую обращаясь к российскому руководству и не оставляя места для неоднозначного толкования: "Владимир Путин, если вы запустите ракеты по украинским больницам, мы знаем, кто вы. Если вы направите наемников в африканские страны, мы знаем, кто вы. Если вы будете убивать оппонентов в европейских городах, мы знаем, кто вы. Ваше вторжение - это о ваших собственных интересах. Ваших одних. Вы стремитесь расширить свою мафиозную государство в мафиозную империю, основанную на коррупции, которая высасывает как российский народ, так и Украину".

08:28 Украина сообщает о российских атаках с помощью беспилотников и ракетУкраинские ВВС сообщают об атаках России 32 беспилотниками и восемью ракетами за ночь. Из них 28 беспилотников и четыре ракеты были перехвачены. На данный момент нет сообщений о жертвах или ущербе.

07:48 ИСВ: российские войска приближаются к окраинам Вугледара; стратегическое преимущество неясноПо данным Института изучения войны (ИСВ), российские войска достигли окраин Вугледара и усилили наступление в районе поселения. Американская исследовательская организация не видит значительного стратегического преимущества для дальнейших наступлений в западной части Донбасса, если город будет захвачен. Украинский канал Deepstate сообщал вчера, что 72-я механизированная бригада продолжает защищать город. Даже если Вугледар будет захвачен, российское наступление не сразу обеспечит значительные тактические преимущества из-за сложного рельефа и отсутствия важных логистических маршрутов, согласно ИСВ.

07:06 "Высоко сложная и успешная операция" - Украина сообщает о освобождении в Харьковской областиВоенная разведка Украины сообщает об освобождении электростанции в Вовчанске в Харьковской области, недалеко от границы с Россией, в результате "высоко сложной и успешной операции". В заявлении, сопровождаемом видео, говорится, что украинская военная разведка систематичеcки очистила станцию, в некоторых случаях вступая в ближний бой с противником. Электростанция служила пропагандистской твердыней и была защищена квалифицированными российскими подразделениями.

06:31 Российские законодатели предлагают запретить "поощрение намеренного бездетного состояния"Российские законодатели рассматривают предложение о запрете "поощрения намеренного бездетного состояния". Как заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин через цифровые СМИ, "мы начали рассматривать законопроект, который запрещает поощрение намеренного бездетного состояния". В сущности, это будет запрет на философию бездетности. Володин также пояснил, "крупная и любящая семья служит основой сильной нации". Россия в настоящее время сталкивается с проблемами старения населения и снижения рождаемости, которые усугубляются военным конфликтом в Украине.

06:05 Командующий будущей немецкой бригады в Литве прибыл на службу в Восточную ЕвропуБригадный генерал Кристоф Хубер, назначенный командующим бригады Литвы, прибыл в балтийскую страну НАТО для выполнения своих новых обязанностей. Об этом объявила немецкая армия через X. Цель состоит в том, чтобы создать полностью подготовленную бригаду, которая существенно способствует сдерживанию и обороне страны и альянса. В ответ на агрессивное поведение России правительство Германии пообещало постоянно размещать полностью укомплектованный военный отряд в Литве. План предусматривает присутствие до 5000 солдат.

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04:45 Писториус предупреждает о необходимости срочной модернизации немецкой армии к 2029 годуМинистр обороны Борис Писториус подчеркивает необходимость оснащения немецкой армии. К 2029 году необходимо учитывать, что Россия может завершить свою военную модернизацию и потенциально запустить военное нападение на территорию НАТО, объясняет политик СДПГ на фоне российской агрессии против Украины. "Вот почему так важно адаптироваться к этой угрожающей ситуации как можно скорее", - объясняет он во время визита в 36-й боевой вертолетный полк "Курхessen" немецкой армии в Фритцаре, северный Гессен.

03:13 Россия полагается на высокие доходы от нефти и газа для крупномасштабных военных расходовНесмотря на западные санкции, Россия планирует полагаться на высокие доходы от нефти и газа при планировании бюджета на 2025 год. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил на правительственном совещании в Москве, что государственные доходы должны увеличиться на 12% до 40,3 триллиона рублей (прибл. 390 миллиардов евро). Доля доходов от энергетического сектора вырастет до почти трех четвертей. Согласно сообщениям СМИ, будущий бюджет также будет сосредоточен на конфликте в Украине и значительном военном производстве. Военному сектору будет выделено 13,2 триллиона рублей, как сообщает финансовое новостное агентство Bloomberg из Москвы. Более 40% бюджета будет направлено на оборону и внутреннюю безопасность, превышая финансирование образования, здравоохранения, социальных и экономических вопросов в совокупности.

02:10 Российский парламент упрощает набор подозреваемых в преступлениях для участия в конфликте в УкраинеГосударственная Дума России одобрила законопроект, позволяющий военным набирать подозреваемых в преступлениях для участия в конфликте в Украине. В соответствии с принятым законопроектом, даже тех, кто находится под подозрением, но еще не осужден, можно призвать в армию. В случае, если они будут награждены или ранены в бою, обвинения против них будут сняты. Этот закон все еще должен быть утвержден верхней палатой и подписан президентом Владимиром Путиным.

01:05 Баэрбок излагает принципы возможного мирного плана для прекращения конфликта в УкраинеМинистр иностранных дел Анналена Баэрбок излагает принципы возможных переговоров для прекращения российского конфликта в Украине. "Мир означает, что существование Украины как свободной и независимой нации гарантировано. Это означает гарантии безопасности", - говорит политик "Зеленых" во время заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. "Когда мы говорим о мире, мы имеем в виду, что он должен быть справедливым и долговременным", - подчеркивает Баэрбок. Она добавила, "Когда мы говорим о мире, это означает, что Украина может быть уверена в том, что окончание боевых действий не означает еще одну волну подготовки в России". Этот принцип применим tanto к Украине, как и к Молдове или Польше. Мир должен быть справедливым и долговременным.

00:21 Блинкен обвиняет Китай и Иран в поддержке российской агрессии в УкраинеГоссекретарь США Энтони Блинкен призывает к более решительным действиям против сторонников России на уровне ООН. "Самый быстрый путь вперед - прекратить поддерживать агрессию Путина", - говорит Блинкен во время высокого уровня заседания Совета Безопасности ООН, состоявшегося на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он также подчеркивает необходимость справедливого мира, который соответствует принципам Устава ООН. В частности, Блинкен выделяет поддержку России со стороны Северной Кореи и Ирана.

23:45 Китай: "Мы не участвуем в конфликте в Украине"Министр иностранных дел Китая Ван И выступает за большие усилия по достижению мирных переговоров в Украине со стороны Совета Безопасности ООН. "Наш главный приоритет - придерживаться трех принципов: не расширять зону войны, не эскалировать боевые действия и не провоцировать ни одну из сторон", - говорит Ван на высоком уровне заседании, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Ван также подчеркивает нейтралитет Китая в этом вопросе. "Китай не вызывал кризис в Украине, и мы не являемся частью этого", - заявляет он. Запад обвиняет Китай в поддержке России в конфликте против Украины путем поставок компонентов вооружения и другого.

23:09 Зеленский Совету Безопасности: "Эта война не исчезнет просто так"Президент Украины Владимир Зеленский выражает сомнения в достижении мирного соглашения с Россией для прекращения текущего конфликта против своей страны. Зеленский называет действия России глобальным преступлением, глядя прямо на президента России Владимира Путина во время заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. "Ребята, эта война не исчезнет просто так. Эту войну нельзя утихомирить переговорами", - утверждает Зеленский. Он также заявил, "Нужно что-то сделать".

22:00 Трrump: "Пора нам уходить из войны в Украине"Кандидат в президенты США Дональд Трrump призывает к выводу США из войны в Украине. По словам Трампа, нынешний президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис втянули США в конфликт во время избирательной кампании. На митинге в Джорджии Трамп сказал: "Они обещали, что выведут нас отсюда, но не могут. Только со мной во главе мы сможем уйти. Я буду говорить, я буду переговорщиком, я выведу нас отсюда. Пора нам уходить отсюда".

21:30 Последние новости: США направляют свежую военную помощь Украине

По данным источников в правительстве США, Соединенные Штаты отправляют свежую военную помощь Украине на сумму почти $375 млн. В пакет входят среднеразрядные кластерные боеприпасы, разные ракеты, артиллерия и бронетехника, сообщают неназванные источники. Официальное заявление ожидается на следующий день. Этот последний пакет является одним из самых больших, недавно одобренных. Оружие будет взято из американских военных резервов для более быстрой доставки. Новая помощь увеличивает общую военную помощь США Украине до более $56,2 млрд с начала вторжения России в 2022 году.

Подробности предыдущих событий здесь.

Европейский Союз может сыграть роль в поддержке переговоров о мире в Украине, так как проявил интерес к финансированию производства беспилотников и ракет Украины.

После обсуждения шестипунктного плана Китая и Бразилии о мире в Украине некоторые европейские источники разведки сообщили, что Россия сотрудничает с Китаем над созданием беспилотников с дальним радиусом действия для использования в Украине, что является первым случаем разработки и производства беспилотников специально для Украины.

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