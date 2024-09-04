Украина просит дополнительную помощь для своего фронта

17:29 Российские авиаудары по Львову

В результате российских авиаударов (см. запись 05:29) по Львову, городу на северо-западе Украины, вспыхнул пожар вблизи главного железнодорожного вокзала. Об этом сообщил губернатор региона Максим Косицкий в Telegram. Также в результате атаки пострадали две школы, множество окон было разбито, а осколки стекла разбросаны по улицам. По словам Косицкого, в российском авиаударе были задействованы несколько Shahed дронов. На месте работают службы экстренной помощи. Школы остаются закрытыми, как объявил мэр города Львова Андрий Садовый в Telegram. По меньшей мере, шестеро человек, в том числе 10-летний мальчик, получили ранения.

Львов, город в западной Украине возле польской границы, подвергается атакам с самого начала войны, несмотря на то, что находится далеко от восточного фронта.

05:29 Российские авиаудары вновь обрушились на Киев

Украинскую столицу, Киев, вновь атаковали российские авиаудары. Системы ПВО работают. Свидетели сообщают о нескольких взрывах на окраинах города, что указывает на использование систем ПВО. Одновременно армия сообщает об атаке дронов на западноукраинский город Львов возле польской границы. Весь Украина находится на высоком уровне готовности, согласно украинским ВВС в Telegram. В ответ на российские авиаудары и дальнобойные действия Польша активировала свои и союзные самолеты в третий раз за восемь дней для защиты своего воздушного пространства.

04:35 Biden обещает предоставить Украине больше систем ПВО

После разрушительного российского нападения на украинский город Полтаву президент США Джо Байден пообещал предоставить дополнительные системы ПВО Украине. "Я осуждаю это жестокое нападение в самых решительных выражениях", - заявил Байден. Вашингтон продолжит военную помощь Украине, в том числе предоставление систем ПВО и возможностей, необходимых для защиты своих границ. Президент Зеленский призвал западных союзников к быстрым действиям после атаки, в результате которой погибли по меньшей мере 51 человек.

02:52 Продолжающиеся атаки дронов на Киев

Россия запустила еще одну атаку дронов на Киев. Украинские подразделения ПВО в настоящее время отражают атаки на окраинах Киева, согласно сообщениям украинской армии в Telegram. Пока нет информации о количестве использованных дронов или ущербе. Эта ночная атака является частью серии российских авиаударов по Киеву, которые участились в последнее время.

01:32 Зеленский хочет сохранить контроль над регионом Курск

Украина стремится сохранить контроль над оккупированными территориями в российском регионе Курск, как заявил президент Зеленский в интервью американской телевизионной сети NBC News. Оккупация является важной частью "плана победы" Украины, добавил Зеленский. Однако Украина не планирует аннексировать какую-либо российскую территорию, отметил Зеленский, не уточняя, планируется ли захват большей части российской территории. Операция в Курске была тщательно скрыта даже от президента США Байдена.

00:47 Несколько украинских министров ушли в отставку

Четыре министра подали в отставку перед ожидаемой перестановкой в правительстве Украины, согласно украинским сообщениям. Среди них - заместитель министра по европейским делам Ольга Стефанishyna, министр по стратегическим отраслям Олексаandr Kamyshin, который сыграл важную роль в расширении производства оружия, министр юстиции Денис Малюська и министр окружающей среды Руслан Стрилец. Неясно, займут ли эти министры более высокие должности. "Как обещано, грядут большие правительственные перемены", - объясняет Давид Арахамия, лидер фракции партии "Слуга народа", в Telegram. "Завтра будет день увольнений, а послезавтра - день назначений", - объявил Арахамия, которого считают близким соратником президента Украины Владимира Зеленского.

23:16 Зеленский призывает к развертыванию дальнобойного оружия против России

После смертельного ракетного удара России по Полтаве президент Украины Владимир Зеленский призвал дать разрешение на развертывание дальнобойного оружия против России. "Если мы сможем уничтожить стартовые площадки оккупантов там, где они находятся, и российские военные аэродромы и их логистику, российские удары станут невозможными", - заявил Зеленский в своем ежедневном видеообращении. По его оценкам, число погибших в Полтаве возросло до 51, а число раненых - до 271. Есть люди, застрявшие под завалами.

22:06 Зеленский увольняет еще одного высокопоставленного чиновника

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Ростислава Шурму, первого заместителя главы президентской администрации, согласно указу на сайте президента. Кроме того, председатель парламента объявил об отставке Ольги Стефанishyny, которая занимает должность заместителя премьер-министра и министра европейской интеграции Украины. Ранее уже ушли в отставку несколько других министров. Президент Владимир Зеленский объяснил изменения для укрепления необходимых правительственных структур. "Осень будет решающей. Наши государственные институты должны быть структурированы таким образом, чтобы Украина смогла добиться всех необходимых результатов".

9:42 Местный репортер в Полтаве: "Локальные жители описали действительно ужасное происшествие"

Украина переживает одно из самых интенсивных воздушных bombardовок за время конфликта. Количество жертв составляет множество погибших и раненых. Корреспондент ntv Лиам Смит находится на месте и делится впечатлениями о "довольно напряженной атмосфере" и о том, как сообщество пережило ракетный удар.

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09:05 Украина обвиняет Россию в убийстве пленных Прокуратура Украины обвиняет российских солдат в убийстве захваченных военнослужащих. Расследование по факту убийства трех украинцев в районе Торез Донецкой области уже начато, как сообщается в Telegram-канале. По имеющимся данным, украинцы вышли из укрытия с поднятыми руками. "Оккупанты заставили их лечь на землю лицом вниз и расстреляли в спину", - заявляет ведомство, ссылаясь на распространенные в интернете видео.

Подробнее о прошлых событиях здесь.

Примечание: Текст, представленный для перевода, уже на английском языке, поэтому перевод остается неизменным по сравнению с оригиналом.

Статус Львова как цели в текущем конфликте вызывает опасения в отношении потенциальных киберугроз. Критическая инфраструктура города, в том числе главный железнодорожный вокзал и школы, могут быть уязвимы для кибератак из-за их цифровой интеграции.

В свете растущего использования дронов в российских авиаударах растут опасения, что кибервоенные возможности могут быть использованы для захвата управления этими беспилотными летательными аппаратами или нарушения их связи. Это может привести к эскалации конфликта в новое измерение, создавая серьезные вызовы для обороны и устойчивости Украины.

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