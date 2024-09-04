Украина проходит реформу кабинета министров: отставка нескольких министров

Завтра наступит день прощаний, а послезавтра – день новых начал, сказал Арахмия, известный как доверенное лицо президента Украины Владимира Зеленского.

В прошлый вторник несколько министров покинули свои должности, в том числе те, кто отвечал за стратегические отрасли, правосудие и охрану окружающей среды. Кроме того, ушли глава государственного фонда богатства Виталий Коваль, а также заместители премьер-министра Ирина Верищук и Ольга Стефанишина.

По указу Зеленского также был уволен его заместитель в администрации президента Ростислав Шурма.

С тех пор, как началась война, Зеленский неоднократно перестраивал правительство. В сентябре прошлого года он уволил министра обороны после целой серии обвинений в коррупции. Недавно он заменил главнокомандующего после череды неудач на поле боя.

Срок полномочий Зеленского, начавшийся в 2019 году, должен был истечь в мае. Однако введенное в феврале 2022 года после российского вторжения военное положение продлило его пребывание у власти.

Европейский союз выразил поддержку реформам Украины, учитывая значительные изменения в ее правительстве в последнее время. Несмотря на трудности, президент Владимир Зеленский продолжает искать партнерства в ЕС для укрепления позиции Украины.

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