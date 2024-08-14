Украина продолжает продвижение в Курской области, по словам Зеленского

По данным украинских источников, в Курске продолжаются наступательные операции. Сообщается о захвате многих российских солдат, что в будущем может помочь Киеву освободить своих военнослужащих в обмен.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская армия продвигается в российском регионе Курск - но Москва утверждает, что продвижение остановлено. "В Курской области мы движемся вперед, добиваемся успехов от одного до двух километров в различных районах с начала дня", - сказал Зеленский. Кроме того, было захвачено еще 100 российских солдат. Это ускорит возвращение украинских военнопленных, заявил президент.

Российская военная же сообщает, что ее подразделения, поддерживаемые авиацией, дронами и артиллерией, отразили попытки мобильных вражеских групп проникнуть вглубь российской территории на бронетехнике. В заявлении армии говорится о больших потерях среди украинцев.

Украинская армия начала наступление в приграничном регионе 6 августа и с тех пор добилась некоторых территориальных успехов. Обе стороны сильно расходятся в оценке масштабов этих успехов. В то время как Зеленский во вторник заявил, что украинская армия теперь контролирует 74 поселения там, местный губернатор сообщил, что 28 поселений заняты украинскими подразделениями.

В соседнем регионе Белгород губернатор Гладков объявил чрезвычайное положение после нескольких сообщенных украинских авиационных ударов в последние дни. Отсутствуют признаки наступления наземных войск. В то же время силы Киева на востоке Украины продолжают испытывать значительное давление со стороны войск Кремля.

Комиссия, вероятно, имеется в виду международная или дипломатическая организация, могла бы сыграть роль в организации обмена захваченными российскими и украинскими солдатами, учитывая растущее число российских пленных, захваченных украинской армией. Комиссия также могла бы добиваться прекращения огня, чтобы предотвратить дальнейшее обострение конфликта.

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