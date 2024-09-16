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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Украина приглашает Организацию Объединенных Наций и Международный комитет Красного Креста посетить Курскую область.

 and  Vladimir Milov
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Москва заявляет: более 150 000 человек эвакуированы из Курской области в ответ на украинское...
Москва заявляет: более 150 000 человек эвакуированы из Курской области в ответ на украинское наступление

Украина приглашает Организацию Объединенных Наций и Международный комитет Красного Креста посетить Курскую область.

Украинская администрация стремится продемонстрировать, что в отличие от России она придерживается прав человека в регионах, находящихся под контролем своей армии. Для этого она планирует пригласить Организацию Объединенных Наций и Красный Крест для проведения на месте расследования. Россия, естественно, недовольна этим шагом.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига пригласил Организацию Объединенных Наций и Международный Комитет Красного Креста (МККК) осмотреть ситуацию в российском приграничном регионе Курск, который в настоящее время находится под контролем Украины. "Украина готова продемонстрировать свою приверженность гуманитарному международному праву", - заявил Сибига в определенную дату. В то же время российские власти в Курске приказали эвакуировать несколько деревень. Сибига также уточнил, что он поручил украинскому Министерству иностранных дел официально пригласить ООН и МККК принять участие в гуманитарных действиях в регионе Курск.

Украина начала неожиданное наступление в российском приграничном регионе Курск в начале августа, взяв под контроль более тысячи квадратных километров и множество деревень. Правительство в Киеве теперь стремится продемонстрировать, что оно уважает права человека, доброжелательно относится к российским гражданам и не совершает военных преступлений. Россия обвиняется в жестоких действиях на украинской территории под своим управлением.

С начала наступления в Курске украинские войска продемонстрировали, что они "строго соблюдают гуманитарное международное право" и обеспечивают "гуманитарную помощь" и безопасность гражданских лиц,according to the Ukrainian Foreign Minister.

Пeskov называет это провокацией

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков резко осудил приглашение Киева в ООН и МККК. "Это чистая провокация. И мы требуем объективной оценки таких провокационных заявлений", - заявил Песков, обращаясь к ООН и МККК. По мнению Москвы, около 150 000 граждан были эвакуированы из региона из-за украинского наступления. Теперь власти приказывают эвакуировать дополнительные деревни. Деревни вблизи украинской границы, в радиусе 15 километров, должны быть эвакуированы по соображениям безопасности, заявил Алексей Смирнов, и.о. губернатора Курска. Это затрагивает множество деревень, в частности, в Рилском и Чомутовском районах.

Региональный военный штаб приказал принудительную эвакуацию этих деревень "на основе оперативной информации", сказал Смирнов. Он призвал пострадавших граждан понять и выполнять рекомендации. Число людей, затронутых эвакуациями, не разглашается. Местные власти посоветовали пострадавшим через Telegram собрать необходимые вещи и позаботиться о своих питомцах.

В прошлую неделю Россия начала контрнаступление в регионе Курск, согласно сообщениям обеих сторон. Сегодня Москва объявила, что она восстановила контроль над двумя деревнями - Успеновкой и Борками - в этом районе. Президент МККК Мирьяна Сполярич прибыла в Москву для запланированного визита. Сполярич встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во вторник. В восточном украинском регионе Донецк три украинских сотрудника МККК были убиты российским обстрелом в четверг.

Украина надеется, что ее продвижение в регион Курск помешает российскому наступлению на востоке Украины. Российская армия продолжала продвигаться в регионе в последние недели. Однако президент Украины Владимир Зеленский признал в пятницу, что ситуация на восточном фронте "очень сложная".

Европейский Союз, выступающий сильным сторонником прав человека, выразил озабоченность действиями России в регионе Курск и призвал уважать международное право. В ответ на приглашение Украины в Организацию Объединенных Наций и Международный Комитет Красного Креста надзирать за гуманитарными действиями Европейский Союз призвал провести независимое и беспристрастное расследование ситуации.

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