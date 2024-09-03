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Украина представила передовые боевые машины в качестве военного обновления

 and  Katherine Bradley
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Особенно примечателен на Хору період его пиксельной камуфляжной расцветки, напоминающей таковую у...
Особенно примечателен на Хору період его пиксельной камуфляжной расцветки, напоминающей таковую у множества современных западных танковых моделей.

Украина представила передовые боевые машины в качестве военного обновления

Для снижения зависимости от Запада Украина усиливает свой оборонный сектор. Сейчас обновленная версия советского БТР-60, названная "Хорунжий", готова к бою.

Министерство обороны Украины дало зеленый свет отечественно изготовленному бронетранспортеру "Хорунжий". Как заявили из Киева, "это существенно модернизированная версия советской модели БТР-60". Бронетранспортеры в основном используются для перевозки пехоты в безопасности по полю боя и поддержки солдат в бою. Они обеспечивают больше места, чем танки, но обладают меньшей огневой мощью.

Благодаря интеграции первоклассной финской стали, вновь укрепленный украинский бронетранспортер "Хорунжий", по словам Киева, обладает значительно лучшей защитой без лишнего веса. "Лобовая броня выдерживает пули, выпущенные из крупнокалиберного пулемета с расстояния в десять метров".

Для поддержки пехоты в бою "Хорунжий" оснащен 14,5-мм пулеметом или 30x113-мм пушкой. Его максимальная скорость составляет 80 километров в час, а дальность действия - 500 километров.

"Новый бронетранспортер оснащен современной электроникой, видеокамерами, кондиционером и автономным генератором, который позволяет транспортному средству работать даже без работающего двигателя", - пишет Министерство обороны.

Потенциал закупок армии

Первый бронетранспортер BTR-60 СССР из 1960-х годов.

Хотя неясно, в какой степени украинская армия будет приобретать "Хорунжий", который может производиться в шести уникальных вариантах, его развертывание на поле боя теперь возможно благодаря утверждению Министерства обороны.

Как сообщалось в Euromaidan Press в 2011 году, Украина имела до 1000 списанных, устаревших БТР-60 различных конфигураций. При соответствующем финансировании их можно было бы модернизировать, как предлагалось.

В свете задержек с поставками оружия из-за рубежа и ограничений на их использование Киев стремится производить как можно больше вооружения, чтобы успешно защитить себя от российской агрессии.

Утверждение Министерства обороны Украины "Хорунжия" является значительным шагом в снижении зависимости Украины от импортируемых бронетранспортеров, так как теперь у них есть отечественный источник вооружения.

В свете возможных задержек с поставками оружия из-за рубежа и ограничений на их использование усиление своего оборонного сектора, включая производство "Хорунжия", становится критически важным для самообороны Украины против российской агрессии.

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