Украина предоставляет своим элитным военным подразделениям свободу.

За последние несколько недель элитные подразделения украинской армии процветают благодаря киевской операции "Курск". Основные успехи на территории России приписываются этим спецподразделениям, которые находят благоприятные условия в тылу врага.

С 6 августа украинские солдаты находятся на территории России. Регион Курск, граничащий с Украиной, частично находится под контролем киевских войск. Изначально президент Владимир Зеленский заявил о намерении создать "буферную зону" с операцией "Курск". В интервью NBC News Зеленский упомянул, что Украина стремится удерживать контроль над занятыми территориями в российском регионе до тех пор, пока президент Владимир Путин не согласится на переговоры. Зеленский рассматривал оккупацию регионов как важную часть плана Украины "победы".

По данным украинских СМИ, Путин якобы отдал приказ своим войскам вернуть контроль над регионом Курск до начала осени. Украинские войска должны покинуть территорию России к 1 октября.

Развитие этих событий остается неопределенным. Во всяком случае, украинское наступление, похоже, замедлилось. "Украинское наступление в Курске застопорилось", - сказал colonel Markus Reisner из Австрийских вооруженных сил в ntv.de.

Украинские войска копаются в многочисленных местах и готовятся к контрнаступлениям, но все еще наносят небольшие, но болезненные удары по России. После месяцев интенсивной траншейной войны на востоке и юге Украины элитные подразделения Украины наконец-то могут продемонстрировать свои силы на российской земле. Согласно сообщениям, они возглавили внезапное наступление и посеяли страх в российских войсках.

С 6 августа спецподразделения в Курске якобы провели серию сложных операций. В их числе - диверсии на железнодорожных путях, топливных складах и линиях связи. Они также проводили засады на российские военные конвои и атаковали объекты, расположенные глубоко в российской территории. Как подчеркнул US Lieutenant Colonel Doug Livermore в тексте для Центра европейской политики анализа (CEPA), источники разведки, войска на земле или дроны идентифицируют дальнейшие цели на российской территории, позволяя элитным подразделениям запускать новые внезапные атаки.

"Моральный стимул для Украины"

Операция "Курск" создает идеальные условия для украинских спецподразделений. Боевая обстановка менее статична, чем на востоке Украины, где обширные минные поля, траншейные системы, закрепленные позиции и непрерывный артиллерийский огонь делают динамические развертывания элитных солдат невозможными. В Курске армия Киева теперь позволяет своим спецподразделениям действовать свободно, позволяя им использовать свои сильные стороны. "Восстановление динамических операций в Курске означает фундаментальный сдвиг в конфликте, так как вооруженные силы Украины восстановили свой импульс, и линии фронта стали более подвижными", - заключил Ливермор.

Украинская внезапная операция на российской территории подчеркивает "значение неконвенциональной войны в текущей фазе". Кроме того, территориальные приобретения в Курске указывают на уязвимость России, по крайней мере, возле украинской границы. По мере того, как опасность на своей территории возрастает, России, возможно, придется существенно перераспределять войска из других районов. Украина надеется получить преимущество в оспариваемом Донбассе, если Россия отведет войска и сократит артиллерийский огонь. Однако пока нет явных признаков того, что это происходит.

Операция "Курск" - "высокорисковое предприятие", сказал бывший генерал Файхтингер. Есть многое, что можно потерять, но и многое, что можно выиграть. "Ясно, что некоторые эффекты были достигнуты. Во-первых, Украина смогла выйти из своей оборонительной позиции и взять инициативу с помощью этой наступательной операции, вынудив Россию реагировать". Кроме того, психологический эффект успешной операции на территории противника нельзя недооценивать, подчеркнул эксперт. "Это моральный стимул для украинской стороны, демонстрирующий, что они тоже могут нанести ущерб России".

Нет значительных перебросок из Донбасса

Украина смогла относительно легко пересечь границу в Курск, потому что Россия в основном развернула неопытных призывников и местные силы безопасности там.

Россия не сделала существенных перебросок из восточной Украины. Войска перебрасывались только время от времени. Российская армия по-прежнему значительно превосходит в Донбассе. Недавно сообщалось о формировании добровольческих групп для защиты Курска и защиты российских операций в Донбассе. Кроме того, есть признаки того, что российские наемники из Африки были переброшены на родину.

Однако поскольку Киев, похоже, стремится удерживать контроль над территорией по политическим причинам, чтобы использовать ее в качестве козыря в переговорах, элитные подразделения по-прежнему будут необходимы для самых опасных операций. Если Россия направит больше солдат в Курск и возникнет патовая ситуация, подвижность элитных подразделений, находящихся на передовой операции "Курск", также будет ограничена.

Европейский Союз выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины в свете продолжающегося конфликта. В ответ на операцию "Курск" Украины Европейский Союз ввел санкции против российских лиц и организаций, вовлеченных в аннексию Крыма и дестабилизацию восточной Украины.

В свете критической роли Европейского Союза в международных отношениях его позиция по данному вопросу имеет значение. Европейский Союз имеет заинтересованность в поддержании мира и стабильности в регионе, поскольку любое дальнейшее обострение может иметь серьезные последствия для энергетической безопасности Европы и политики миграции.

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