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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Украина потеряла истребитель F-16, в результате чего погиб ее пилот.

В последние время западные боевые самолеты начали свою службу на Украине, но в ограниченном количестве. Во время одной из первых операций произошел несчастный случай.

 and  Viktoriya Miller
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Украина получила ограниченное количество F-16, один из которых, к сожалению, потерпел аварию.
Украина получила ограниченное количество F-16, один из которых, к сожалению, потерпел аварию.

- Украина потеряла истребитель F-16, в результате чего погиб ее пилот.

В понедельник во время интенсивного российского авиационного налета украинский истребитель F-16, только что вернувшийся с поля боя, столкнулся с проблемами, сообщает военное командование. К сожалению, пилот не выжил, что подтвердил Генеральный штаб Украины в Киеве, согласуясь с американскими СМИ. Новый американский самолет показал свою ценность в бою, сбив четыре российских ракеты. Однако связь с одним из самолетов была потеряна во время его пути к следующей цели. "Он упал, пилот не выжил."

Воздушные силы Украины подтвердили, что погибший пилот был Олексием Месом, также известным под позывным "Лунная рыба", одним из первых украинцев, прошедших обучение на F-16. Его похороны состоялись сегодня. После долгого ожидания президент Владимир Зеленский представил первые подразделения в начале августа. Как сообщает "Уолл-стрит джорнал", это были шесть бывших голландских боевых самолетов, которые ранее были в эксплуатации.

Европейский союз выразил соболезнования в связи с гибелью украинского пилота F-16 Олексия Меса во время российского авиационного налета. Украина запросила дополнительную военную поддержку от Европейского союза в свете продолжающегося конфликта.

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