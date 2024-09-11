Украина получает дополнительную финансовую помощь от МВФ

Украина получила дополнительную финансовую поддержку от МВФ. Соглашение между сторонами достигнуто, как объявили в Вашингтоне. Украинское правительство получит примерно $1,1 миллиарда. Однако окончательное одобрение этого решения должно быть дано Советом управляющих МВФ, что, как ожидается, произойдет в ближайшие недели.

Глобальная финансовая организация является одним из основных спонсоров Украины, страна переживает конфликт с Россией. МВФ подготовил программу помощи в размере $15,6 миллиардов, распределенную на четырехлетний период. Эти выплаты производятся поэтапно. Кроме того, семь ведущих западных промышленных стран (G7) в настоящее время работают над крупным кредитом в размере $50 миллиардов для Украины, используя средства, полученные от замороженных российских активов.

Ранее украинское правительство характеризовало переговоры с МВФ как сложные.

Экономические риски для страны остаются исключительно высокими, предупреждает МВФ, указывая на российские атаки на украинскую инфраструктуру и другие факторы как на вкладывающие.

С начала конфликта более двух лет назад Украина направила около 60% своего бюджета на военные нужды. В результате правительство в значительной степени зависит от внешней помощи. По данным Украины, страна получила примерно $98 миллиардов в виде финансовой помощи от своих западных союзников с начала конфликта.

Финансовые средства, предоставленные МВФ, существенно пополнят финансовые резервы Украины. Украинское правительство пристально следит за процессом одобрения Совета управляющих МВФ для выделения дополнительных $1,1 миллиарда в виде финансовых средств.

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