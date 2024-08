- Украина отключила четыре реактора атомной электростанции в результате авиаудара

Из-за авиационного удара России Украина была вынуждена временно приостановить работу на четырех своих атомных реакторах, как сообщается в официальных заявлениях. Украинское правительство сделало эти заявления в сообщении в Международное агентство по атомной энергии, расположенное в Вене. МААЭ Released this communique from a contributing country, but has yet to express its position on the issue.

В ранние часы понедельника интенсивного российского воздушного удара реакторы 1, 3 и 4 на Ривненской АЭС пришлось временно отключить. Южноукраинская АЭС увеличила свою мощность, чтобы компенсировать этот спад. Позже днем, из-за колебаний напряжения в сети, также пришлось отключить третий блок этого объекта.

В письме отмечалось: "Федерация России стратегически атакует энергетическую инфраструктуру Украины с целью дестабилизации работы атомных электростанций, которые обеспечивают большинство электроэнергии Украины". Отдельных заявлений по этому инциденту не поступало.

Ранее Россия обстреливала или выводила из строя множество угольных, газовых и гидроэлектростанций с помощью авиаударов. Хотя украинские АЭС не подвергались прямым атакам, они были затронуты нестабильностью в энергосетях. Крупнейшая украинская АЭС, Запорожская, находящаяся под контролем России, в настоящее время не работает. МААЭ призвала обе стороны гарантировать безопасность ядерных объектов.

Стратегия России, направленная на нарушение энергетического сектора Украины, включала атаки на его атомные электростанции, как указано в письме. Конфликт вокруг этих атак привел к временным отключениям на нескольких украинских ядерных реакторах.

