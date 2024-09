Украина ищет финансовую поддержку у своих союзников для трехлетней инициативы, ориентированной на технологии беспилотных летательных аппаратов.

17:00 Украина представила трехлетний план по производству беспилотников, электроники и наземных роботов

Министр обороны Украины Рустем Умъеров объявил о трехлетней стратегии производства беспилотников, систем радиоэлектронной борьбы и наземных роботов. Он представил план во время недавних визитов в США, Великобританию, Францию и на встречу в Рамштайне. "Мы оценили наши потребности и определили, как эти системы будут развернуты на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях", - заявил Умъеров. План включает конкретное количество оружия, которое Украина может производить, и необходимые ресурсы. "Несколько иностранных государств согласились финансировать производство наших беспилотников и ракет", - сообщил Умъеров. В 2021 году Украина использовала технологию "всепожирающих дронов", чтобы разрушить или повредить более 200 российских военных объектов, таких как склад боеприпасов в Тороpez. Несмотря на возможность производить более 3 миллионов беспилотников в год, Украина нуждается в иностранном финансировании для реализации своего потенциала.

15:18 Президент Лула отстаивает бразильско-китайский план мира в ООН, несмотря на отказ Украины

Президент Бразилии Лула да Силва выступает за мирный план, разработанный совместно с Китаем, на заседании ООН, несмотря на отказ Украины считать его конструктивным. Лула критикует "вторжение на территорию Украины" и подчеркивает необходимость создания условий для мирных переговоров между Киевом и Москвой. В мае Китай и Бразилия представили свой 6-пунктный план. Советник Лулы по иностранным делам, Сельсо Аморим, якобы встретится с дипломатами из 20 стран в пятницу, чтобы найти дополнительную поддержку. В этих переговорах не примут участие союзники Украины. План Китая и Бразилии характеризует конфликт как "кризис" и призывает к мирной конференции, которую примут и Россия, и Украина, и к "справедливому обсуждению" всех возможных мирных соглашений. Он не признает территориальной целостности Украины и не затрагивает вопрос отвода российских войск.

14:59 СМИ: Китай производит дальнобойные дроны для России

По данным европейских источников разведки, Россия якобы продвигает программу производства дальнобойных беспилотников с помощью Китая. Это было бы первое подтверждение производства и поставки дронов, предназначенных для использования в Украине, в Китае, как сообщили два официальных лица, которые также видели соответствующие документы. Компания IEMZ Kupol, дочерняя компания российского оборонного концерна Almas-Antej, якобы создала и испытала беспилотник Garpija-3 в Китае с помощью китайских специалистов. G3 имеет предполагаемый радиус действия около 2000 километров и может нести до 50 килограммов взрывчатых веществ. По словам этих источников разведки, поставка является первым доказательством того, что дроны, произведенные в Китае, поставляются в Россию с начала конфликта. Однако точное место производства и утверждение серийного производства остаются неизвестными. Китай продолжает отрицать поставку России оружия для использования в Украине.

13:40 Путин проведет заседание Совета безопасности России по ядерному сдерживанию

Президент России Владимир Путин проведет заседание Совета безопасности России для обсуждения ядерного сдерживания, как объявил Кремль. Это заседание является результатом размышлений России о том, как ответить на требования Украины о развертывании ракет НАТО с более дальним радиусом действия на территории России для атак внутри России. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков описал это заседание как важное. "Президент выступит, а остальные детали будут засекречены по очевидным причинам", - заявил Песков.

13:06 Представитель Кремля Пeskov критикует выступление Зеленского в Совете Безопасности ООН

Кремль осудил выступление президента Украины Владимира Зеленского на заседании Совета Безопасности ООН. "Попытка вынудить Россию к мирным переговорам - это катастрофическая ошибка", - сказал представитель Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что Россия является "защитником мира" только при условии, что ее безопасность обеспечена. Песков также упомянул, что Россия должна достичь своих целей, начав "военную операцию" в Украине. Россия по-прежнему отказывается признавать свое жестокое нападение на Украину как войну. Москва продолжает требовать, чтобы Украина отказалась от своих амбиций вступить в НАТО, сдалась и прошла через то, что она называет "денацификацией", что, скорее всего, означает установление пророссийского правительства.

12:30 "Спасаем жизни" - Украина демонстрирует обучение солдат на немецкой системе ПВО Skynex

Министерство обороны Украины опубликовало видео, показывающее украинских солдат, обучающихся на современной системе ПВО Skynex от Rheinmetall. Два из них уже развернуты в Украине, а еще два, по-видимому, поступят из Германии в ближайшее время. Skynex предназначен для защиты от коротких угроз, таких как дроны. "Мы выражаем благодарность нашим партнерам за усиление возможностей противовоздушной обороны Украины. Чем больше противовоздушной обороны для Украины, тем больше невинных жизней спасено", - прокомментировало Министерство обороны в клипе.

11:55 Бронированные машины с защитой от дронов - Мюнц: "Поддержка Китая для России является решающей"

По словам президента Украины Зеленского, Китай поставляет России спутниковые данные для слежения за украинскими атомными электростанциями. Насколько значительна военная поддержка Китая Россией? Корреспондент ntv Мюнц утверждает, что поддержка Китая распространяется далеко за рамки обмена стратегической информацией.

12:01 Politico: Украина предпочитает премьер-министра Моди в качестве посредника для прекращения конфликта с Россией

По данным Politico, Украина выбрала премьер-министра Индии Нарендру Моди в качестве предпочтительного посредника для прекращения войны с Россией. Высокопоставленный украинский чиновник сказал изданию, что Украина видит в Индии лучшую возможность для достижения соглашения, которое она может принять. По словам источника, Моди был прямолинеен во время своих бесед с Украиной летом, подчеркивая, что, хотя Киеву, возможно, придется сделать некоторые уступки, никакие предложения о урегулировании не должны включать передачу территории России. Индия поддерживает дружественные отношения с Москвой.

11:35 Пострадали пять человек в результате обстрела российского города БелгородаПо данным властей, в результате обстрела российского города Белгорода, расположенного возле украинской границы, пострадали пять человек. Четверо из них были госпитализированы, как объявил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram. Было повреждено высотное здание и 75 жилых дома, а также многочисленные автомобили, водопроводные и газовые линии. Обстрел со стороны Украины рассматривается как ответ на российскую авиационную атаку на украинский город Харьков.

10:59 Медик украинской армии использует электросамокат на поле бояВидео, распространенное United24media и опубликованное украинским Министерством обороны, показывает медика украинской армии, использующего электросамокат во время боя. В подписи к видео сказано: "Революционизируем динамику передвижения на поле боя". Медик объясняет, что это удобно для быстрой и тихой транспортировки грузов, таких как боеприпасы, вода, радиостанции и батареи, двумя руками.

10:18 Лидер СДП Германии Клингебьел критикует БСВ за уступки ПутинуЛидер СДП Германии Ларс Клингебьел требует ясности в предстоящих переговорах о целях Альянса для будущего и свободы (БСВ), возглавляемого Сахрой Wagenknecht, после выборов в земле Бранденбург. "Мы будем вести переговоры, как в Тюрингии и Саксонии, и определим: какие основные требования у БСВ? Куда движется этот альянс?" - сказал он в RBB InfoRadio. Многие не знают этого, сказал он, добавив, что внимание должно быть сосредоточено на анализе результатов выборов и формировании стабильного правительства. Клингебьел также критиковал постоянное требование БСВ прекратить поставки оружия в Украину, назвав это не инициативой по мирному урегулированию, а "уступкой Путину". Он описал БСВ как популистскую партию.

09:39 Экономист Бахманн осуждает нормализацию союзников Путина СМИЭкономист Рюдигер Бахманн осудил "интеграцию союзников Путина в и через СМИ" в X, назвав это "самым значительным пропагандистским триумфом Путина" на данный момент. "Вопрос: почему мы можем общаться с русско-фашистами, но не с германо-русско-фашистами? Для демократов, будь они социалистами или христианами, оба должны быть неприемлемы", - сказал Бахманн. Он получил поддержку от военного эксперта Густава Гресселя, который поделился записью.

08:55 Великобритания отправляет сильный сигнал России в Совете Безопасности ООНМинистр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми произнес решительную речь на заседании Совета Безопасности ООН, обращаясь к руководству Кремля напрямую: "Владимир Путин, если вы запускаете ракеты по украинским больницам, мы знаем, кто вы. Если вы отправляете наемников в африканские страны, мы знаем, кто вы. Если вы убиваете оппонентов в европейских городах, мы знаем, кто вы. Ваше вторжение движется исключительно в ваших собственных интересах. Ваших одних. Вы пытаетесь расширить свою криминальную государственность в криминальную империю, построенную на коррупции, которая вредит как российскому народу, так и Украине".

08:28 Украина сообщает об атаках России дронами и ракетамиУкраинские ВВС сообщают, что ночью они подверглись нападению со стороны России с использованием 32 беспилотников и 8 ракет. Из них были сбиты 28 беспилотников и 4 ракеты. Первоначально нет сообщений о жертвах или повреждениях.

07:48 ИСВ: Российские войска у границ Вугледара - нет значительного стратегического преимуществаПо данным Института изучения войны (ИСВ), российские солдаты достигли границ Вугледара и усиливают наступление в районе близлежащего поселения. Американский think tank не видит значительного стратегического преимущества для дальнейших наступлений в западной части Донбасса, если город будет захвачен. Быстрое захват зависит от того, уйдут ли украинские солдаты или будут сражаться с российскими солдатами в затяжной борьбе. Украинский канал Deepstate сообщал вчера, что 72-я механизированная бригада все еще защищает город. Даже если Вугледар будет захвачен, это не сразу предоставит российскому наступлению значительные тактические преимущества, так как окружающая местность сложна для передвижения, и не будет открыто никаких важных логистических маршрутов, согласно ИСВ.

07:06 "Высоко сложная и успешная операция" - Украина заявляет о освобождении в Харьковской областиВоенная разведка Украины сообщает о освобождении электростанции в Вовчанске в Харьковской области возле российской границы в результате "высоко сложной и успешной операции". В заявлении с сопровождающим видео утверждается, что украинская военная разведка систематически очистила станцию, в некоторых случаях вступая в ближний бой с противником. Электростанция служила "пропагандистским оплотом", защищенным профессиональными российскими подразделениями.

06:31 Российские законодатели рассматривают запрет на "продвижение сознательного бездетности"Российские законодатели рассматривают законопроект, запрещающий продвижение сознательного бездетства. Председатель Думы Вячеслав Володин объявил об этом в онлайн-публикации, сказав, что они рассматривают запрет на "продвижение сознательного бездетства", что можно интерпретировать как запрет на философию бездетности. Володин обосновывает это тем, что "большая и любящая семья - это основа сильной нации". Россия в настоящее время сталкивается с проблемами старения населения и низкой рождаемости, которые усугубляются военным конфликтом в Украине.

06:05 Командир бригады Германии в Литве прибыл для новой роли в Восточной ЕвропеБригадефюрер Кристоф Хубер, будущий командир бригады Литвы, приземлился в балтийской стране НАТО для своего назначения. Он готовится принять командование 45-й танковой бригадой, как объявила немецкая армия. Основная цель - создать боеготовую бригаду, играющую важную роль в сдерживании угроз и обеспечении безопасности нации и альянса. В ответ на агрессивное поведение России немецкое правительство пообещало постоянно разместить боеготовый отряд в Литве, с предполагаемой численностью до 5000 человек.

05:44 Любек передает использованные пожарные машины в УкраинуГород Любек передал несколько отремонтированных пожарных машин для повторного использования в Украине украинским представителям. Пожарные машины и скорая помощь ранее использовались городским добровольным пожарным департаментом. "Обычно они продаются на аукционе. Но после запроса от организации помощи Украине мы отремонтировали их и теперь комфортно передаем их в Украину", - объясняет Хеннинг Виттен, начальник технологического отдела профессиональной пожарной бригады Любека.

04:45 Писториус требует срочной модернизации немецкой армии к 2029 годуМинистр обороны Борис Писториус подчеркивает необходимость быстрой перестройки немецкой армии. К 2029 году Германия должна ожидать завершения военной модернизации России и потенциального военного нападения на территорию НАТО, считает Писториус, учитывая российское вторжение в Украину. "Поэтому важно, чтобы мы как можно быстрее адаптировались к этой угрожающей ситуации", - объясняет он во время визита в 36-й полк боевых вертолетов "Курхessen" немецкой армии в Фритцаре, северном Гессене.

03:13 Россия зависит от экспорта газа для масштабных военных расходовНесмотря на западные санкции, Россия рассчитывает на высокие доходы от нефти и газа в своем бюджете на 2025 год. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в Москве, заявив, что государственные доходы должны вырасти на 12% до 40,3 триллиона рублей (около 390 миллиардов евро). Доля энергетического сектора в доходах вырастет до около трех четвертей. Сообщается, что будущий бюджет направлен на конфликт в Украине и тяжелое военное производство. Правительство планирует потратить 13,2 триллиона рублей на военные расходы, согласно сообщениям финансовой новостной агентства Bloomberg из Москвы. В целом, на оборону и внутреннюю безопасность планируется потратить 40% всех расходов, что превышает расходы на образование, здравоохранение, социальные услуги и экономику вместе взятые.

02:10 Парламент России упрощает набор подозреваемых в преступленияхРоссийский парламент принял законопроект, позволяющий армии вербовать подозреваемых в преступлениях для участия в конфликте в Украине. На основании принятого Государственной Думой проекта даже лица, обвиняемые, но не осужденные, могут поступить на службу в армию. Если они будут награждены или ранены на поле боя, то обвинения против них будут сняты. Этот закон еще должен быть одобрен верхней палатой и подписан президентом Владимиром Путиным.

01:05 Баerbock излагает принципы мирного плана для конфликта в УкраинеМинистр иностранных дел Аннелена Баerbock обрисовала принципы возможного мирного соглашения в конфликте в Украине. "Мир означает гарантирование существования Украины как свободной и независимой страны. Он подразумевает гарантии безопасности", - говорит Баerbock на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Она продолжает: "Когда мы говорим о мире, мы имеем в виду, что он должен быть справедливым и долговременным". Баerbок подчеркивает, что когда упоминается "мир", это подразумевает, что Украина может быть уверена в том, что прекращение боевых действий не приведет к новой волне подготовки в России. Это относится к Украине, Молдове и Польше. Мир должен быть справедливым и долговременным.

00:21 Блинкен называет Китай и Иран пособниками России в войне в УкраинеГоссекретарь США Энтони Блинкен призывает к более решительному подходу ООН против сторонников России в конфликте в Украине. "Самый быстрый путь вперед - предотвратить тех, кто поддерживает агрессию Путина", - говорит Блинкен на высоком уровне заседании Совета Безопасности ООН на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он также выступает за справедливый мир, соответствующий принципам Устава ООН. В частности, Блинкен называет поддержку России Северной Кореей и Ираном.

23:45 Китай: "У нас нет роли в конфликте в Украине"Министр иностранных дел Китая Ван Йи призывает Совет Безопасности ООН удвоить усилия по мирным переговорам в Украине. "Основное внимание должно быть уделено трем принципам: избегать расширения зоны конфликта, избегать эскалации боевых действий и не провоцировать ни одну из сторон", - говорит Ван на высоком уровне заседании, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Ван также подчеркивает нейтралитет Китая, заявляя: "Китай не создавал кризис в Украине и не участвует в нем". Запад подозревает, что Пекин поставляет России военное снаряжение для конфликта с Украиной.

22:59 Зеленский Совету Безопасности: "Война не исчезнет сама по себе"Президент Украины Владимир Зеленский выразил сильные сомнения в возможности достичь соглашений с Россией для прекращения текущего конфликта против его страны. Зеленский называет действия России нарушением международного права, бросая взгляд на президента России Владимира Путина во время заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. "Поэтому эта война не просто исчезнет. Эту войну нельзя утихомирить переговорами", - заявляет Зеленский. Он заканчивает: "Нужны меры".

20:59 Трамп: "Пришло время уйти" из конфликта в Украине Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп выступает за отход США от конфликта в Украине. Президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис, как сообщается, втянули США в конфликт, что Трамп заявил на митинге в Джорджии. "Теперь они не могут нас оттуда вытащить. Они не смогут этого добиться". Только под его руководством США смогут выйти из конфликта: "Я организую это. Я договорюсь. Я сделаю это. Нам нужно уходить".

20:00 Источники: США отправляют свежую военную помощь Украине США направляют свежую военную помощь Украине на сумму около $375 миллионов, сообщают источники. В пакет входят средне-range рассеивающиеся бомбы, разные ракеты, артиллерия и бронемашины, согласно данным из правительства США. Официальное объявление о помощи ожидается завтра. Новый пакет является одним из самых значительных, недавно одобренных. Оружие будет взято из запасов американской армии для быстрой поставки в Украину. С последним пакетом США предоставили Украине более $56,2 миллиарда военной помощи с начала российского вторжения в 2022 году.

Исследовать все предыдущие достижения здесь.

Трехлетняя стратегия, представленная Украиной, включает производство военной техники, такой как беспилотники, системы радиоэлектронной борьбы и наземные роботизированные системы.

despite China's denials, European intelligence sources report that Russia is advancing a program for long-range drone production with Chinese assistance.

Читайте также: