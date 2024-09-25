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ПолитикаНовостиИнвестиции в инфраструктуру

Украина будет внедрять систему, которая распределяет контроль за электричеством более широко.

65 миллионов евро финансирования от центрального органа

 and  Carmen Simpson
Время чтения 1 минута
Минвнутренних дел Украины публикует фотографию пожарных, тушащих пожар после российской атаки. В...
Минвнутренних дел Украины публикует фотографию пожарных, тушащих пожар после российской атаки. В последнее время эти налеты в основном нацелены на электроинфраструктуру Украины.

Украина будет внедрять систему, которая распределяет контроль за электричеством более широко.

Министерство роста организует зимний пакет помощи для Украины. Восстановление электро- и отопительных систем будет осуществляться с помощью нового подхода в ответ на российские атаки, чтобы предотвратить дальнейшее российское повреждение.

Министерство роста планирует усилить помощь в зимнем отоплении и электроснабжении в Украине. Для этого будет выделено 70 миллионов евро на установку компактных энергетических установок, котельных, генераторов и солнечных энергетических установок в украинских городах и муниципалитетах, как заявило министерство в Берлине. Проект обсуждался на заседании Бюджетного комитета в среду.

"Россия стремится ослабить и вытеснить украинский народ, нанося удары по энергетической инфраструктуре", - сказал министр развития Швенджа Шульце. "Мы поддерживаем Украину в восстановлении электрической инфраструктуры децентрализованным образом, чтобы сделать ее труднее для России для саботажа".

Недавние масштабные российские атаки на электростанции и линии электропередач оставили бездействующими 80% отопительных систем и более одной трети гидроэлектростанций, согласно министерству. Министерство энергетики Украины прогнозирует, что несмотря на ремонтные работы, отключения электроэнергии в зимний период неизбежны.

Министерство роста планирует инвестировать в инфраструктуру для поддержки восстановления энергетического сектора Украины. Эти инвестиции в инфраструктуру включают установку новых источников энергии для обеспечения тепла и электроэнергии в городах и муниципалитетах.

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