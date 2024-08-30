- Ухудшающийся дефицит квалифицированной рабочей силы в Восточной Германии становится все более очевидным.

Фактически, Федеральное агентство труда перестало различать между Восточной и Западной Германией в своих статистических данных. Однако Андреа Нахлес, председатель, вновь подняла вопрос о различиях на рынке труда между старыми и новыми землями. Она объяснила:

"Демографический сдвиг в восточных землях происходит быстрее и значительнее, чем в западной Германии", - заявила Нахлес по возвращении из поездок в новые земли. Основной причиной является массовая эмиграция молодых людей из восточных земель после воссоединения. В результате, население пенсионного возраста в бывшей Восточной Германии превышает средний показатель по стране, что приводит к увеличению числа пенсионеров и дефициту квалифицированных рабочих. В то время как в Западной Германии наблюдается рост занятости, в Восточной он уже начал снижаться. "Восточная Германия служит демографическим прогнозом для всей страны в ближайшие годы", - прокомментировала Нахлес.

Иностранные рабочие стимулируют экономику

Интересно, что данные также показывают, что экономика в Тюрингии существенно выигрывает от притока иностранной рабочей силы, как сообщила Нахлес. С 2017 года рост занятости там полностью объясняется гражданами, не являющимися немцами. Эта тенденция наблюдается по всей стране с 2023 года. "В свете предстоящих выборов важно сохранить привлекательность этих регионов для иммигрантов, способствуя таким образом инклюзивной, многообразной и гостеприимной культуре", - сказала Нахлес. В Тюрингии и Саксонии запланированы местные выборы на воскресенье, и опросы показывают сильную поддержку AfD, выступающей за ограничение иммиграции.

Интересно, что в течение нескольких месяцев наблюдается постоянный рост безработицы, несмотря на растущий дефицит квалифицированных рабочих. "Нет никаких признаков того, что этот стабильный рост замедляется или даже обращается вспять", - сказала Нахлес. Экономист Фритци Кёхер-Гейб также отметила: "Экономическая стагнация теперь очевидна на рынке труда".

Уровень безработицы в Германии увеличился на 63 000 по сравнению с июлем, с поправкой на сезонность, до 2 872 000. По сравнению с августом прошлого года это составляет увеличение на 176 000. Уровень безработицы увеличился на 0,1 процентного пункта до 6,1 процента по сравнению с июлем, а число вакансий уменьшилось на 72 000 до 699 000 по сравнению с предыдущим годом. Федеральное агентство труда основывало свои статистические данные на данных по состоянию на 14 августа.

"Нисходящий тренд на рынке труда продолжается", - сказала государственный секретарь Лилиан Цхан из Федерального министерства труда. Она увидела в этом положительный знак, что все больше украинских беженцев находят работу. По данным на июнь 2024 года, 207 000 граждан Украины работали в социально застрахованных сферах, а еще 52 000 - в мини-работах.

Рынок обучения в движении

Ситуация на рынке обучения кажется более многообещающей. Между октябрем 2023 года и августом 2024 года 418 000 молодых людей подали заявку на место в программе обучения. Это на 10 000 больше, чем в предыдущем году. На данный момент 82 000 остаются без места в программе обучения или альтернативы. При этом из общего числа 502 000 мест в программе обучения 158 000 остаются вакантными. Скорее всего, к концу сентября число неразмещенных кандидатов и открытых мест в программе обучения существенно сократится, и рынок останется динамичным, согласно Федеральному агентству труда.

Президент работодателей Райнер Дюльгер, учитывая высокое число вакантных мест в программе обучения, подчеркнул важность решения проблемы дефицита квалифицированных рабочих в корне. Германии срочно нужны улучшения качества образования и ориентация на рабочие профессии. В прошлом году более трети мест в программе обучения оставались вакантными, а у небольших предприятий эта цифра приближалась к двум третям. "Этот разрыв похож на черную дыру, которая угрожает нашим перспективам, если мы не примем меры", - сказал Дюльгер.

В ответ на различия на рынке труда между старыми и новыми землями Андреа Нахлес подчеркнула более быстрый демографический сдвиг в восточных землях, в том числе в бывшей Восточной Германии, где больше пенсионеров и меньше квалифицированных рабочих по сравнению с Западной Германией. Кроме того, было отмечено, что экономика в Нидерландах, в частности, в Тюрингии, существенно выигрывает от притока иностранной рабочей силы, способствуя росту занятости с 2017 года.

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