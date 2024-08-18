- Уход из психиатрического учреждения - три человека, которые уже получили известность

Трое из четырех беглецов, сбежавших из высокобезопасного учреждения в Штраубинге, ранее привлекли внимание правоохранительных органов. Вечером представитель районной администрации Нижней Баварии заявил, что их лечение должно быть прекращено. Один из индивидуумов недавно был замечен в так называемом "нарушении карантина". Подробности сначала оставались неясными.

Группа из четырех человек, совершивших побег в субботу вечером, проходила лечение в районной больнице в рамках судебно-психиатрической экспертизы из-за причинения вреда имуществу и наркотических преступлений.

Судебно-психиатрическое лечение предназначено для людей, которые из-за психической нестабильности или зависимости не могут быть обработаны системой уголовного правосудия и, следовательно, тюрьмами.

Согласно полицейским данным, 27-, 28- и 31-летние мужчины угрожали, нападали и удерживали в заложниках сотрудника больницы, чтобы открыть ворота. Уголовный розыск и прокуратура занимаются расследованием дела, рассматривая обвинения в удержании в заложниках и причинении тяжкого вреда здоровью. Мужчины считаются опасными. Поиски продолжаются.

Действия беглецов, в том числе манипулирование, нападение и удержание в заложниках сотрудника больницы, были классифицированы как преступления. Из-за их опасного поведения и истории причинения вреда имуществу и наркотических преступлений побег из судебно-психиатрической лечебницы можно квалифицировать как новое преступление.

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