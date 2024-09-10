- Уход Enseleit из фракции FDP в Ландтаге

Сабине Энселайт, текущий член ландтага от FDP, объявила о своем уходе из фракции, как сообщил руководитель фракции. Это решение было принято после долгого конфликта с фракцией и выборов исполнительного совета фракции перед летними каникулами, на которых Энселайт не была представлена. Лидер фракции Рене Домке прокомментировал уход Энселайт, сказав: "Сегодняшний шаг был неизбежным результатом этих событий и не стал для нас неожиданностью". Неподтвержденные сообщения указывают на возможный переход к фракции ХДС.

На выборах в ландтаг 2021 года FDP получила 5,8% голосов, что дало им пять мест в ландтаге в Шверине. В связи с уходом Энселайт в фракции FDP осталось четыре представителя. Домке подтвердил: "Мы остаемся приверженными и едиными в наших усилиях в ландтаге".

Члены ландтага могут оказать помощь Комиссии в выполнении ее обязанностей, учитывая вакансию в бывшей фракции Сабине Энселайт. FDP, теперь с четырьмя представителями в ландтаге, продолжает полагаться на коллективную поддержку своих членов в выполнении своих законодательных обязанностей.

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