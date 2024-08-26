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Федеральные земли ГерманииНовостиПреступность

Указанные государства еще не ответили на запрос Комиссии.

intérieure и полиция испытывают трудности в охране от ранее не признанных исламистских экстремистов. Несмотря на это, сенат Берлина не хочет оставаться пассивным.

 and  Anne Legman
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- Указанные государства еще не ответили на запрос Комиссии.

После смертоносной исламистской атаки в Солingen с тремя жертвами, сенатор внутренних дел Берлина Ирис Спрангер (СДПГ) предложила расширить зоны ограничения ножей и оружия, усилить наблюдение и ужесточить высылку преступников. "Нам нужны более широкие зоны ограничения ножей и оружия. Они отправляют сильный сигнал потенциальным правонарушителям и расширяют возможности вмешательства полиции", - заявила Спрангер агентству "Дойче Прессе-Агентур".

Сенат Берлина установит эти зоны через декреты в районах, где часто происходят тяжкие преступления, такие как Кройцберг Врангелькиц. "Эти зоны не ограничиваются только этим. Мы обсуждаем это с полицией Берлина", - заявила Спрангер. Закон о безопасности и общественном порядке уже некоторое время находится на стадии изменений.

Спрангер также отметила: "Мы расширим видеонаблюдение в районах с высокой преступностью и интегрируем его с искусственным интеллектом. Мы исследуем, можно ли использовать это для задержания преступников".

Германия больше не может позволить себе откладывать прямые высылки преступников в Афганистан и Сирию. Кроме того, пограничные проверки должны быть усилены на индивидуальной основе.

Предложение о расширении зон ограничения ножей и оружия направлено на устрашение потенциальных преступников в районах, известных высокой частотой тяжких преступлений, таких как Кройцберг Врангелькиц. Усиление видеонаблюдения с использованием искусственного интеллекта в районах с высокой преступностью потенциально может способствовать задержанию преступников.

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