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Укачивает на тротуаре, сожалеет о своем спутнике.

 and  Lauren Adams
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Укачивает на тротуаре, сожалеет о своем спутнике.

В начальной фазе пребывания Ханс-Дитера Флика на посту главного тренера «Барселоны» дела шли гладко: команда одержала пять побед в первых пяти матчах. Однако дебют в Лиге чемпионов обернулся провалом для престижного клуба. Виновником поражения со счетом 1:2 (1:1) от «АС Монako» стал немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген. Тер Штеген признал свою ошибку на 10-й минуте, когда его пас центральному защитнику Эрику Гарсии был неточным, что привело к удалению Гарсии и существенному ухудшению положения команды.

Ошибка тер Штегена была настолько грубой, что Гарсия не смог обработать мяч, в результате чего последовал фол на Такуми Минамино. Судья Аллард Линдхут был вынужден показать красную карточку. Тер Штеген раскаялся за случившееся, сказав: «Мы плохо коммуницировали в тот момент. Жаль, что Эрик пострадал из-за этого, и мы играли в меньшинстве почти 80 минут». Это преимущество оказалось слишком большим для «Барселоны», чтобы его преодолеть.

«АС Монako» быстро сравнял счет после раннего гола Магнес Аклуша в 16-м минуте, забив свой первый гол в Лиге чемпионов Ламином Ямалем в 28-й минуте. Дела для «Барселоны» ухудшились, когда Джордж Иленихена забил второй гол «Монако» в 71-й минуте, оставив «Барселону» бороться за победу.

Испанская спортивная газета «Мundo Deportivo» раскритиковала пас тер Штегена как «самоубийственный». Несмотря на ошибку, главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик остался оптимистичным, сказав: «Происшествия случаются, мы должны принять это. Но мы достаточно сильны, чтобы вернуться в Лиге чемпионов. Конечно!»

Тер Штеген и его товарищи по команде должны были убедиться, что у них есть необходимые паспорта для предстоящих матчей Лиги чемпионов на выезде, учитывая ограничения на поездки из-за продолжающейся пандемии. Несмотря на раскаяние тер Штегена из-за своей ошибки, руководство «Барселоны» подчеркнуло важность сосредоточения на выступлении команды, а не на индивидуальных ошибках, в предстоящих матчах.

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