- Уинона Райдер застала своего партнера врасплох.

Тим Бёртон (66) представил свой недавний фильм "Битиджюс: Битиджюс" на Венецианском кинофестивале в среду вечером. Вайнона Райдер (52), которая снималась в оригинальном культовом фильме и его сиквеле, также присутствовала. Она появилась на публике со своим давним партнером Скоттом Маккинлеем Хэном, что случается редко для пары.

Вместе они позировали перед камерой. Райдер сияла в стильном наряде, состоящем из черной тюлевой юбки и костюма, дополненного белой рубашкой, черным галстуком-бабочкой, жилетом и пиджаком. Хэн, предприниматель в области устойчивой моды, выбрал классический смокинг.

Райдер и Хэн встречаются с 2010 года. Их отношения якобы укрепились на премьере "Черного лебедя" в 2010 году. Они впервые появились вместе на публике в 2016 году.

В "Битиджюс: Битиджюс", позднем сиквеле культового "Битиджюса" Тима Бёртона, Вайнона Райдер вновь играет свою роль Лайды Дитц. Актриса "Вторник" Дженна Ортега (21) играет ее дочь, и они вместе прошли по красной ковровой дорожке. Фильм выйдет в немецких кинотеатрах 12 сентября.

Райдер поделилась, что ей не терпится вернуться на Венецианский кинофестиваль, где она впервые появилась с актерами оригинального "Битиджюса". Хэн выразил гордость тем, что поддерживает карьеру Райдер, и они оба с нетерпением ждут мировой премьеры "Битиджюс: Битиджюс".

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