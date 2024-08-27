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Уильямс выбрал Колапинто вместо Шумахера

 and  Viktoria Klein
Время чтения 2 минут
Ник Шумахер не получает постоянное место гонщика у Williams.
Ник Шумахер не получает постоянное место гонщика у Williams.

- Уильямс выбрал Колапинто вместо Шумахера

Мечты Мика Шумахера о возвращении в стабильное место в Формуле 1 в ближайшем будущем получили удар. Историческая британская команда «Уильямс» решила взять аргентинца из Формулы 2, Франко Колантино, чтобы заменить несчастного американского гонщика Логана Сарджента на оставшуюся часть сезона.

Шумахер также претендовал на эту позицию. Сын легендарного семикратного чемпиона мира Майкла Шумахера не смог заполучить постоянное место после двух лет в качестве регулярного гонщика в Haas и был заменен Нико Хюлькенбергом в конце 2022 года. С тех пор 25-летний Шумахер служит резервным гонщиком Mercedes и также участвует в активах Alpine в гонках на выносливость.

Шумахер (25) потерпел неудачу в Зандвоорте, когда французская команда Alpine выбрала австралийца Джека Доухана вместо него в качестве второго регулярного гонщика вместе с Пиере Гасли с 2025 года. Единственный реальный шанс Шумахера на постоянное место в следующем сезоне остается в Alfa Romeo Sauber, которая станет заводской командой Audi с 2026 года.

Веттель выбрал бы Шумахера

Даже поддержка четырехкратного чемпиона мира Формулы 1 Себастьяна Веттеля не помогла. "Если бы это зависело от меня, я бы склонялся к Мику. Я должен признать, что немного parcialен, потому что он мой друг, но, на мой взгляд, он лучший кандидат", - сказал Веттель "Bild". "Мік провёл два года в Формуле 1, приобрёл обширные технические знания благодаря своей текущей роли, знаком с двигателем Mercedes и значительно вырос как личность со времени своего ухода из Haas".

Колантино, первый аргентинский гонщик Формулы 1 за 23 года, будет выступать под номером 43. Сарджент был обречен покинуть «Уильямс», который зависит от двигателей Mercedes, по окончании этого сезона, чтобы уступить место Карлосу Сайнсу из Ferrari. Гонщик из Форт-Лодердейла смог заработать всего одно очко за почти два года в английской команде.

Несмотря на сильные качества Мика Шумахера и поддержку известного гонщика Себастьяна Веттеля, немецкому гонщику по-прежнему не хватает постоянного места в Формуле 1. Эта ситуация может измениться с преобразованием Alfa Romeo Sauber в заводскую команду Audi в 2026 году, предоставив Шумахеру новую возможность в ландшафте европейского автоспорта.

Между тем, регламент европейского автоспорта повлиял на состав гонщиков «Уильямса», так как Сарджент был заменен Колантино из-за зависимости команды от двигателей Mercedes, что, в конечном итоге, сказалось на шансах Сарджента на дальнейшее участие в чемпионате.

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