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УЕФА в очередной раз исключает Милан из финала Лиги чемпионов

 and  Viktoriya Miller
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Финал Лиги чемпионов 2027 года не пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца».
Финал Лиги чемпионов 2027 года не пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца».

УЕФА в очередной раз исключает Милан из финала Лиги чемпионов

UEFA ищет новое место для финала Лиги чемпионов 2027 года. Причиной этого изменения стало то, что Милан не смог гарантировать, что его стадион Сан-Сиро и сопутствующие объекты будут в идеальном состоянии к моменту проведения мероприятия. В результате Милану пришлось отказаться от права принимать у себя это важное соревнование.

На заседании своего Исполнительного комитета в Праге UEFA объявила об этом решении. Неспособность Милана своевременно завершить реконструкцию стадиона и развитие инфраструктуры привела к тому, что UEFA отказала Милану в возможности принять мужской финал.

Процесс подачи заявок на новую площадку начнется снова, как указано в заявлении. Исполнительный комитет ожидается сделать решение о новом месте финала между маем и июнем 2025 года. Финал Лиги чемпионов 2025 года пройдет на мюнхенском стадионе Альянц Арена, а финал следующего года состоится в Будапеште.

В заявлении UEFA в конце мая были объявлены серии мест проведения финалов в ближайшие годы. Финал Лиги Европы 2027 года пройдет в Франкфурте, а финал Лиги конференций 2026 года состоится в Лейпциге. Финал Лиги чемпионов 2026 года пройдет в Будапеште, а при условии подтверждения Милана, стадион Джузеппе-Мецца в Милане примет финал 2027 года.

В результате Милану придется терпеливо ждать своей пятой финала Лиги чемпионов. Последний раз Кубок чемпионов был вручен на Сан-Сиро в 2016 году, когда Реал Мадрид победил местных соперников Атлетико. В 2001 году Бавария Мюнхен одержала победу в финале, прошедшем в Милане, обыграв Валенсию в серии пенальти.

После того, как Милан не смог соответствовать требованиям UEFA по готовности стадиона, разговоры перешли к поиску нового места для финала Лиги чемпионов 2027 года. Несмотря на неудачу, Милан остается оптимистичным в отношении возможности принять у себя турнир в будущем, как указано в заявлении UEFA.

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