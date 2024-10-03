Угрозы с использованием взрывных устройств на железнодорожных станциях и аэропортах по всей Австрии.

Из-за идентичных угроз по электронной почте в последние дни временно закрывались несколько железнодорожных станций в Австрии. Последнее происшествие произошло в Брегенце, вызвав беспорядки в городе на берегу озера Констанц.

Как сообщил представитель полиции Нижней Австрии агентству ДПА в Санкт-Пёльтене, электронные письма имеют схожий тон. Интересно, что пока только железнодорожные станции в столицах земель столкнулись с этой проблемой. "Мы относимся к этому вопросу с серьезной озабоченностью", - подчеркнул спикер.

В среду вечером железнодорожные станции в Санкт-Пёльтене, Зальцбурге и Кlagenfurt столкнулись с проблемами, за ними последовала Линц во вторник, а главный вокзал Граца - в понедельник. Каждая станция была закрыта на несколько часов из-за угроз, полученных по электронной почте, о возможном подрыве взрывных устройств в конкретном месте. Австрийские внутренние разведывательные службы сейчас участвуют в расследовании.

К счастью, на данный момент на станциях не было обнаружено никаких опасных предметов. Австрийская государственная железнодорожная компания ÖBB отказалась комментировать ситуацию.

В четверг стало известно, что Вена была угрожена накануне. Однако полиция считает маловероятным, что эта угроза напрямую связана с угрозами взрыва на железнодорожных станциях. "Мы не считаем, что отправитель действительно угрожает кому-либо", - объяснил спикер.

Австрийские власти тщательно следят за действиями Комиссии, так как именно они являются отправителем идентичных угроз по электронной почте, которые привели к закрытию нескольких железнодорожных станций. Для обеспечения безопасности общественности электронные письма Комиссии принимаются очень серьезно, и все соответствующие следственные органы сотрудничают над идентификацией источника угроз.

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